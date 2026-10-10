Nikon le quitó el primer premio a un video científico por usar inteligencia artificial

Nikon le quita el premio de primer lugar a un video científico luego de descubrir que se usó IA. (Nikon)

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La empresa japonesa Nikon retiró el primer premio de su concurso de fotografía microscópica Small World in Motion después de confirmar que el video ganador había sido manipulado con inteligencia artificial, algo que las reglas del certamen prohíben expresamente.

El video, presentado por el investigador Ning Xu, mostraba lo que describía como estructuras parecidas a pelos que recubren las vías respiratorias moviéndose de forma irregular en un niño con discinesia ciliar primaria, una enfermedad respiratoria poco frecuente.

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Nikon anunció la decisión el 9 de octubre a través de un comunicado publicado en su sitio oficial. “Tras reevaluar minuciosamente el video y el material adjunto, y consultar con miembros del jurado, determinamos que el video ganador no cumplía con las reglas del certamen sobre inteligencia artificial generativa”, informó la compañía.

Nikon elegió a otro ganador de su concurso tras descubrir que el primer ganador uso IA. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

El reglamento del concurso, vigente desde hace quince años, es explícito: “No se permiten videos generados por inteligencia artificial, y el organizador tiene derecho a solicitar el material original para su verificación”.

Las sospechas que empezaron en redes

El premio se había entregado un mes antes, pero científicos y ex jurados del certamen denunciaron en la red social LinkedIn que las estructuras celulares del video aparecían y desaparecían de un modo imposible en la biología real, según reportó la cadena BBC.

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Otros investigadores identificaron lo que parecían marcas de agua propias de herramientas de inteligencia artificial dentro de los archivos originales entregados por Xu, de acuerdo con Ars Technica.

Xu reconoció públicamente el uso de inteligencia artificial, pero sostuvo que lo había hecho dentro de las reglas del concurso. En un comentario en LinkedIn citado por The Verge, explicó que utilizó “un método de red neuronal no supervisado para el posprocesamiento asistido por inteligencia artificial, con el fin de distinguir y visualizar características en las imágenes reconstruidas en escala de grises”.

Nikon descalificó y eliminó el premio que le entregó a un investigador por usar IA para editar su video. (Nikon)

El investigador negó que la inteligencia artificial hubiera generado el movimiento de los cilios o la grabación experimental en sí, y dijo haber cooperado con la investigación de Nikon durante todo el proceso.

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Un nuevo ganador y reglas más estrictas

Con la descalificación, el primer puesto pasó a manos de Nguyen Nam Nhat, de Vietnam, autor de un video que muestra a un gusano redondo microscópico junto a un organismo unicelular llamado Dileptus.

El resto de las posiciones también se corrieron un lugar: Benedikt Pleyer, de Alemania, quedó segundo con un video de larvas de medusa suspendidas en gotas de agua, y Andrew Moore, del Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos, pasó al tercer puesto con un registro de división celular sincronizada.

Nikon aclaró que la sanción no implica un juicio sobre la reputación profesional ni los aportes científicos de Xu. “Esta decisión se basa únicamente en la elegibilidad del video presentado según las reglas establecidas para este certamen”, precisó la compañía.

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Nikon le quitó el premio a un científico y endureció las reglas de sus concursos contra la IA. (Nikon)

La empresa reconoció que el episodio expuso un vacío en sus procedimientos y anunció que revisará las reglas y los mecanismos de evaluación para las próximas ediciones del concurso, que premia tanto fotografías como videos tomados a través de microscopios.

Aydogan Ozcan, profesor de ingeniería eléctrica y de la computación en la Universidad de California en Los Ángeles, dijo al diario The New York Times que el uso de inteligencia artificial en imágenes científicas “no es nuevo” y que estas herramientas ayudan a mejorar la resolución y el contraste de las imágenes de microscopio. El problema, según Ozcan, fue no haberlo declarado: “La regla es muy simple. Hay que declarar el uso de inteligencia artificial”.

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