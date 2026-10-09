Elon Musk, Sergei Brin creador de Googe y Nadella de Microsoft recibieron la medalla científica más alta de Estados Unidos

Los líderes de Microsoft, Dell, AMD, Tesla. Nvidia y Google fueron destacados por Trump. REUTERS/Evan Vucci

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó la Medalla Nacional de Ciencia y la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, los máximos honores del país en ambos campos, a seis ejecutivos de la industria tecnológica.

La Medalla Nacional de Ciencia fue para el director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk; el cofundador de Google, Sergey Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su.

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La Medalla Nacional de Tecnología e Innovación quedó en manos del fundador de Dell Technologies, Michael Dell, y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. El acto se realizó en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, que la administración Trump rebautizó como Donald J. Trump Institute of Peace.

Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, Musk fue reconocido por “logros de ingeniería de una ambición y una escala extraordinarias” en exploración espacial y sistemas inteligentes, mientras que Huang recibió el premio por haber convertido la unidad de procesamiento gráfico en una arquitectura de cómputo de uso general.

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Jensen Huang recibió la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación. REUTERS/Evan Vucci

A Brin se lo distinguió por el desarrollo de algoritmos fundamentales de recuperación de información y procesamiento de datos que cambiaron la forma en que el mundo accede a la información, precisó el mismo comunicado.

A Su se la distinguió por una vida dedicada a la ingeniería de semiconductores y la computación de alto rendimiento, con aportes que impulsaron la primera supercomputadora exaescala del mundo. A Dell, por impulsar la adopción masiva de la computadora personal y empresarial.

Polémica entre JD Vance y Microsoft

El reconocimiento ocurrió horas después de que el vicepresidente, JD Vance, acusara a Microsoft de fraude migratorio y anunciara la suspensión de la compañía de un programa que permite tramitar la residencia permanente para empleados extranjeros.

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Musk fue reconocido por su labor de ingeniería. REUTERS/Evan Vucci

Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses el año pasado mientras tramitaba 6.300 visas H-1B, el permiso que usan las empresas para contratar personal extranjero calificado, y casi 3.000 green cards, la residencia permanente en el país.

“No hay ninguna empresa en Estados Unidos que haya abusado más de este sistema que Microsoft”, afirmó.

El vicepresidente agregó que un trabajador con visa H-1B gana, en promedio, entre 20.000 y 48.000 dólares menos al año que un empleado estadounidense en un puesto equivalente, según cifras que presentó.

Microsoft respondió que el 80% de sus solicitudes de visas H-1B del último año fiscal correspondían a extensiones o cambios de estatus de empleados ya contratados, no a nuevas incorporaciones, y que paga salarios equivalentes a los de cualquier otro empleado en un puesto comparable.

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Microsoft afirmó que el ochenta por ciento de sus solicitudes de visas correspondió a extensiones de personal ya contratado. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La misma suspensión alcanzó a Adobe y a cinco firmas de tercerización de servicios de tecnología de la información, entre ellas Cognizant e Infosys, según precisó el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, en la misma conferencia.

Trump no mencionó la controversia cuando le entregó la distinción a Nadella horas más tarde.

Nadella agradeció el reconocimiento en un mensaje publicado en redes sociales. “Gracias, presidente Trump, por este maravilloso honor. Me siento honrado de estar junto a tantas grandes figuras que impulsan la innovación en Estados Unidos”, escribió.

La suspensión del programa de residencia que afecta a Microsoft, dispuesta por Vance, regirá, según sus propias palabras, “todo el tiempo que sea necesario” hasta que la empresa modifique sus prácticas de contratación.

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La Medalla Nacional de Ciencia distinguió históricamente a investigadores académicos antes que a ejecutivos corporativos. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Según la cadena CNBC, los seis premiados habían realizado aportes financieros a campañas de Trump o a causas del Partido Republicano. Cinco de los seis nacieron fuera de Estados Unidos: Musk en Sudáfrica, Brin en Rusia, Huang y Su en Taiwán, y Nadella en India. Dell, en cambio, nació en Texas.

Cómo fue la ceremonia

Durante el acto, Trump comparó a los seis premiados con su tío, el ingeniero John Trump, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que había recibido la misma medalla en 1983 de manos del entonces presidente Ronald Reagan.

“Cada uno de estos premiados transformó su campo o su industria y sentó las bases de tecnologías que ya casi no podemos imaginar vivir sin ellas”, afirmó Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, según el comunicado oficial.

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La Medalla Nacional de Ciencia, creada en 1959, había distinguido históricamente a científicos e investigadores académicos antes que a ejecutivos de empresas. La ceremonia, además, se superpuso esta semana con la entrega de los premios Nobel.