Terremoto en Panamá de 7.9: así funcionan los avisos de emergencia en Android en Centroamérica

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Un sismo de magnitud 7,6 con epicentro a 39 kilómetros de Tonosí, en Los Santos, en Panamá, reavivó la necesidad de contar con herramientas de prevención en la región de Centroamérica. Las alertas de terremotos de Android pueden avisar segundos antes de que se perciba el movimiento, aunque su disponibilidad no es uniforme en todos los países.

El temblor, informado para las 12:56 p. m (hora local), del viernes 9 de octubre de 2026, habría sido sentido en Ciudad de Panamá y otras zonas del país, como también, en Colombia y Costa Rica.

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Más allá de la verificación oficial del evento, revisar la configuración del teléfono puede ayudar a recibir avisos ante futuros movimientos. Sin embargo, estas notificaciones no sustituyen los canales de emergencia del Estado ni eliminan la necesidad de tener un plan familiar de respuesta.

Un sismo de magnitud 7,6 registrado cerca de Tonosí reavivó la necesidad de contar con sistemas de alerta sísmica en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de Android no está habilitada en todo Centroamérica

El Sistema de Alertas de Terremotos de Android envía avisos a dispositivos cercanos a sismos de magnitud estimada de 4,5 o superior. Para determinar qué teléfonos deben ser notificados, utiliza una ubicación aproximada y requiere conexión a datos móviles o Wi-Fi.

De acuerdo con la lista de disponibilidad publicada por Google, la herramienta está activa en Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Panamá, Costa Rica y Guatemala no aparecen entre los territorios habilitados en la relación oficial consultada al 9 de octubre de 2026. Por esa razón, los usuarios panameños pueden buscar el ajuste en su celular, pero su presencia no garantiza que reciban avisos sísmicos mediante este sistema.

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La empresa advierte que la función depende del país, el modelo de teléfono, el operador y la conectividad. También, aclara que las alertas son complementarias y no reemplazan los sistemas oficiales ni las instrucciones de protección civil.

Las notificaciones digitales funcionan como un recurso complementario y no reemplazan las indicaciones de los organismos de protección civil. (Google)

Así mismo, existen aplicaciones que envían estos reportes pero que no son en tiempo real y por lo tanto, lo mejor es seguir, luego del evento sísmimo, la información de las entidades oficiales de cada papis.

Cómo comprobar si las alertas están activadas en el celular Android

En los países donde el servicio está disponible, la ruta más habitual consiste en abrir Ajustes y entrar a “Seguridad y emergencia”. Allí, debe aparecer la opción “Alertas de terremotos”. En algunas marcas, el menú puede estar dentro de “Ubicación”, luego “Avanzado” y finalmente “Alertas de terremotos”.

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Si el fabricante modifica los nombres de los menús, una alternativa es escribir “sismos”, “terremotos” o “alertas” en el buscador de Ajustes. La recomendación es comprobar que el interruptor esté activado y mantener encendida la ubicación del dispositivo.

También, es necesario tener acceso a internet. Sin conexión Wi-Fi o datos móviles, el teléfono no podrá recibir la notificación, incluso si la función está habilitada. Google indica que el servicio suele venir activado por defecto en las zonas compatibles, pero conviene revisarlo después de restaurar el equipo, cambiar de cuenta o actualizar el sistema operativo.

Las alertas de sismos funcionan detectando la fase inicial y menos destructiva de un terremoto (ondas P) y enviando un aviso a la población antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S)

La directora de Android para Hispanoamérica, Camila Domínguez Posada, explicó a Infobae que no se requiere un celular de alta gama para acceder a la herramienta y que, en general, funciona desde Android 10. La disponibilidad concreta depende, de todas formas, de que el país esté incluido en la cobertura del servicio.

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Los teléfonos pueden detectar vibraciones y distribuir avisos

El sistema utiliza los acelerómetros de los equipos Android, sensores que registran movimientos. Cuando varios teléfonos cercanos identifican patrones compatibles con un terremoto, envían datos a los servidores de Google. El algoritmo analiza esa información y define qué dispositivos deben recibir una alerta.

Este mecanismo permite que los celulares actúen como una red de detección distribuida. La advertencia no predice los terremotos: identifica las primeras ondas del movimiento y busca notificar a quienes podrían sentir una sacudida segundos después.

El margen de reacción depende principalmente de la distancia al epicentro. Las personas que se encuentren cerca pueden percibir el sismo antes de que el celular emita el sonido o disponer de muy poco tiempo. En localidades más alejadas, el aviso puede llegar con algunos segundos de anticipación.

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Existen dos niveles de mensajes. Una alerta de atención comunica la detección de un sismo y puede no requerir una acción inmediata. La alerta de acción, en cambio, está diseñada para sacudidas con posible impacto y puede sonar aun cuando el equipo esté configurado en modo “No molestar”.

Las alertas de acción de Google están diseñadas para sacudidas graves y pueden emitir sonido aunque el teléfono esté en modo no molestar. (Foto: Android)

Una alarma no reemplaza las medidas de protección

Tras recibir un aviso, la respuesta debe seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Si una persona está dentro de una vivienda o edificio, la medida habitual es agacharse, cubrirse y sujetarse, lejos de ventanas, estanterías u objetos que puedan caer. Salir durante el movimiento puede elevar el riesgo en zonas con escaleras, fachadas o cables.

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En edificios de oficinas, escuelas y conjuntos residenciales, los protocolos de evacuación deben aplicarse una vez que termine la sacudida y según las indicaciones de los responsables de seguridad. Asimismo, conviene identificar zonas seguras, conservar una linterna y preparar contactos de emergencia.

Para Panamá y los demás países centroamericanos sin cobertura de alertas sísmicas de Android, mantener activadas las notificaciones oficiales de los organismos de emergencia y consultar sus comunicados sigue siendo la vía principal para conocer información confirmada sobre un evento.