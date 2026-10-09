Colombia

Sismo con magnitud de 7,6 en Panamá se sintió en varias ciudades de Colombia: este es el reporte del Servicio Geológico Colombiano

El movimiento telúrico se reportó pasadas las 12:56 p. m., y provocó decenas de evacuaciones en algunas de las principales capitales del país

crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el sismo tuvo como epicentro Pitaloza Arriba, Panama - crédito SGC
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Un terremoto con magnitud de 7,6 se reportó pasadas las 12:56 p. m. el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico fue superficial, y debido a esto se sintió en varias ciudades de Colombia.

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La entidad detalló que debido a que el evento sísmico de presentó una profundidad 33 km, con epicentro en Pitaloza Arriba (corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera).

crédito SGC
En principio se reportó que la magnitud del sismo fue de 8, pero minutos después se estableció que fue de 7,6 - crédito SGC

En departamentos como Chocó y Antioquia ya se reportaron varios usuarios desde redes sociales, que confirmaron la intensidad del sismo, que provocó minutos de angustia y pánico entre los connacionales, debido al terremoto en Colombia del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (103 km de profundidad).

UNGRD descartó amenaza de tsunami en costa Pacífica por sismo en Panamá

A su vez, la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) señaló vía X que desde la Dirección General Marítima (Dimar) evaluaron la posible amenaza de tsunami en la costa Pacífica “debido al sismo de magnitud 8,0 a 61 km de Las Tablas, Panamá”, y se confirmó que no existe peligro.

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Por lo anterior, se pidió estar atentos a los próximos mensajes y a las recomendaciones de las autoridades.

- crédito @UNGRD/X
Las autoridades colombianas confirmaron que no existe amenaza de tsunami en la costa Pacífica - crédito @UNGRD/X

Qué hacer en caso de un sismo

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, alteró la rutina de millones de personas en Colombia y reavivó la necesidad de conocer cómo actuar para reducir lesiones y proteger la vida durante un sismo.

La reacción depende del tipo de edificación y del lugar donde se encuentre cada persona al comenzar el movimiento.

Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtieron que estos fenómenos no pueden predecirse, pero la preparación permite responder con mayor seguridad.

En los edificios de más de seis pisos, la indicación es permanecer protegido durante el temblor y evacuar cuando termine. La altura, precisaron especialistas del Idiger, no define por sí sola el riesgo: la seguridad está vinculada al cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente y a las características arquitectónicas.

Si una persona no puede evacuar, debe buscar un lugar seguro - crédito Alcaldía de Bogotá
Si una persona no puede evacuar, debe buscar un lugar seguro - crédito Alcaldía de Bogotá

Mantener la calma es la recomendación inicial ante cualquier movimiento sísmico. Salir corriendo apenas comienza puede aumentar la exposición a caídas, vidrios, objetos desprendidos y otras amenazas dentro de una estructura.

La evacuación, limitada a estructuras dañadas y rutas seguras

Evacuar de inmediato solo resulta apropiado cuando el edificio presenta daños visibles, existe riesgo inminente de colapso o la construcción tiene deficiencias estructurales y hay una salida segura.

En inmuebles con acceso directo al exterior, la decisión debe tomarse únicamente si las condiciones permiten salir sin exponerse a un peligro mayor.

El desplazamiento debe hacerse por las escaleras, siguiendo la ruta señalizada y rumbo al punto de encuentro acordado. Los ascensores no deben utilizarse durante un sismo porque pueden quedar fuera de servicio y transformarse en una trampa.

Las personas que permanezcan dentro de edificaciones sismorresistentes o en pisos altos deben aplicar una maniobra de autoprotección: agacharse, protegerse y sujetarse de una estructura firme.

Una mesa robusta o un escritorio sólido pueden ofrecer resguardo, mientras que ventanas, vidrios y objetos que puedan caer deben quedar fuera del área inmediata.

La cabeza y el cuello deben cubrirse con los brazos mientras dura el movimiento. Desde el SGC no se recomienda refugiarse de forma automática bajo el marco de una puerta, ya que no todos esos elementos resisten el impacto de objetos pesados o un posible colapso; solo puede considerarse si fue identificado previamente como zona segura dentro del plan de emergencia.

Estas son las recomendaciones del cuerpo de bomberos de Bogotá para actuar durante un sismo - crédito @SeguridadBOG / X

Tampoco todas las mesas brindan la misma protección. Solo aquellas suficientemente resistentes sirven como refugio, y las escaleras requieren una evaluación previa de su resistencia y funcionalidad antes de ser consideradas un punto seguro durante un temblor.

Un plan familiar y suministros para afrontar réplicas

El kit de emergencia debe contener agua potable, alimentos no perecederos, una linterna, radio con baterías, botiquín, silbato, medicamentos, artículos de higiene, documentos importantes, dinero en efectivo, cobijas y herramientas básicas. Cada familia debe ajustarlo a sus necesidades, incluidas las de niños, adultos mayores y mascotas.

La preparación también exige identificar zonas seguras dentro de la vivienda o el lugar de trabajo, conocer las rutas de evacuación y participar en simulacros. Asegurar estanterías y muebles altos, además de mantener despejadas las salidas, reduce los riesgos cuando ocurre un movimiento inesperado.

Las familias deben acordar cómo se comunicarán y dónde se reunirán después de una evacuación. También conviene conocer la ubicación de las llaves de gas, agua y electricidad, mantener a mano los números de emergencia y estar preparados ante réplicas o nuevos movimientos.

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