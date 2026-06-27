Google explica cómo activar en Android alertas de sismos que suenan incluso en modo no molestar

Las alertas de sismos funcionan detectando la fase inicial y menos destructiva de un terremoto (ondas P) y enviando un aviso a la población antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S)

Google tiene una de las herramientas más poderosas para alertas tempranas de sismos, de hecho, en los últimos dos terremotos de Venezuela se conocieron que varias personas se salvaron gracias a esta notificación.

Debido a la importancia de la misma, en Infobae hablamos en exclusiva con Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica en Google, para conocer los detalles de esta función exclusiva que muchos no conocen o que bien, está llena de mitos como que: la empresa de tecnología puede predecir sismos.

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Cómo activar y configurar las alertas de sismos en Android

Para recibir alertas sísmicas en un teléfono Android, la activación es el primer paso esencial: “Se tiene que activar esta funcionalidad. Como Android tiene diferentes fabricantes, no te puedo dar un camino derecho porque depende de cada fabricante, pero si buscan ajustes y ponen en la barra de búsquedas ‘alertas’ o ‘sismos’, seguramente ahí es fácil que salga cuál es su ruta para poderla prender”.

El sistema de alertas sísmicas de Google en Android está disponible desde Android 10 y no exige un teléfono de alta gama.. 30/08/2019 Android 10 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

Además de la función, la localización debe estar encendida. “Esas dos son las cosas claves que hay para que el teléfono sea un receptor de la alerta de sismos”.

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No es necesario tener un teléfono de alta gama para acceder al sistema. Según Domínguez Posada, “No pasa nada, no tiene que ser un teléfono de gama alta. De hecho, está disponible desde el sistema operativo 10 en Android”.

Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas de Google en Android

El sistema desarrollado por Google opera de manera colaborativa entre el hardware de los dispositivos y el software de Android. La vocera explicó: “Los teléfonos tienen un hardware que es el que da el fabricante y pone los acelerómetros. Pero los acelerómetros no solamente son para este tipo de soluciones”.

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Los acelerómetros de los teléfonos Android permiten que algunos dispositivos actúen como detectores de sismos cerca del epicentro.. 17/03/2026 OPPO Find N6 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OPPO

Existen dos roles dentro de la red de dispositivos: detectores y receptores. “Los detectores son los teléfonos que están más cerca al epicentro del terremoto. Esos teléfonos tienen que cumplir ciertas características para poder detectar que es efectivamente un temblor o un sismo y no un movimiento cualquiera, porque aquí están las ondas P que son las que juegan y las que el algoritmo capta”.

Cuando un grupo de teléfonos detecta un sismo, envían la señal a los servidores de Google. Luego, el sistema decide a qué otros dispositivos enviar la alarma: “Los teléfonos receptores pueden estar en la mano, en cualquier movimiento, incluso dependiendo la magnitud del sismo, por ejemplo, si está en modo no molestar, pero la alerta es una alerta de acción y no una alerta de atención, el teléfono igual va a sonar”.

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Por qué algunas personas reciben la alerta y otras no: factores y limitaciones

La cobertura del sistema es amplia y abarca 98 países. Sin embargo, la clave para recibir la alerta sísmica depende de la ubicación y la intensidad del sismo. Domínguez aclara: “Hay temas de los teléfonos y razones por las que no suenan, pero no necesariamente tiene que ver con lo viejo del teléfono porque hoy en día casi que todos los teléfonos en Latinoamérica están por encima de Android 10 y todos deberían funcionar”.

Cuando varios teléfonos detectan un sismo, envían la señal a los servidores de Google para definir qué dispositivos recibirán la alerta. REUTERS/Mike Blake

Un factor fundamental es la distancia al epicentro y el riesgo real. “El tema tiene más que ver con la distancia. Por ejemplo, muchas personas en Colombia dijeron: ‘no suena el teléfono o la alerta con el sismo’. ¿Por qué? Porque aquí no iba a llegar con ninguna intensidad de riesgo. Y en eso sí que llevamos trabajando mucho desde el lanzamiento”.

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Sobre las limitaciones del sistema, la directora señala: “Acordémonos que no predecimos el temblor, que es imposible predecirlo, sino es el tema del anuncio previo a que el humano sienta el movimiento. Para las personas que están en el epicentro y con los teléfonos receptores, claramente el margen va a ser corto. Es más, algunos receptores ni siquiera alcanzan a sonar cuando ya están sintiendo el movimiento. Mientras que si uno está a una distancia mayor pues puede alcanzar diez, quince, treinta segundos”.

Qué hacer ante una alerta de sismo en Android y diferencias con otros tipos de emergencias

Google insiste en la importancia de conocer el sonido distintivo de la alerta sísmica. “La alarma es muy específica. No es como suena el teléfono normal o que la alarma que tienes para despertar. El ruido es específico y dentro de los ajustes hay un demo para que la gente sepa cómo va a sonar y conozca lo que le va a salir en la pantalla”.

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No todas las alertas son iguales ni exigen la misma reacción. “No todos los sismos son para evacuar el edificio, no todos los sismos son para salir corriendo. Es más, hay que ojalá mantener la calma, pero pues uno no sabe cómo reacciona en estos momentos, pero normalmente en la pantalla muestra una acción. Por eso existen las dos alertas, la alerta de atención y la alerta de acción. Y en la alerta de acción dice resguárdese, métase debajo de una mesa, protéjase”.

La alerta sísmica de Android está disponible en 98 países y su recepción depende de la distancia al epicentro y de la intensidad del sismo. 22/08/2019 Logo de Android 10 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

El teléfono, tras la alarma, ofrece información extra: “Incluso hay un link que lo lleva a uno a una pantalla de search donde se muestran, además de las recomendaciones cuando hay un sismo, el epicentro, dónde fue, de cuánto fue, etc”.

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En cuanto a otros tipos de emergencias como inundaciones, la funcionalidad depende de la cantidad de datos y la colaboración con las autoridades: “En Colombia está disponible la de Flood Hub de las inundaciones, pero tiene que ver mucho con la cantidad de datos que podamos recoger, otro ejemplo es en Brasil para las tormentas eléctricas”.

Evolución, mitos y el equipo que hace posible la alerta sísmica de Google

El sistema ha evolucionado para ser más accesible y confiable. “Había ciertas cosas como que el teléfono estuviera plano así fuera receptor, que tuviera ciertas condiciones y esas cosas, y digamos que han mejorado con el tiempo. Ya no pasa nada si lo tienes en la mano normal o lo que sea, la alarma va a sonar”.

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Uno de los mitos más extendidos es la supuesta capacidad de predicción: “No predecimos el temblor… es el anuncio previo a que el humano sienta el movimiento”. También, existen dudas sobre la necesidad de redes avanzadas: “La realidad es que la función opera siempre que el sistema y la configuración básica del dispositivo estén activos”.

El desarrollo de este sistema es el resultado de la colaboración internacional: “Los de esta funcionalidad específicamente están basados en California (Estados Unidos) y han trabajado mucho con los equipos de geólogos de allá para inventar el algoritmo, tuvieron un montón de información de una zona que es altamente sísmica. Nuestro equipo, mi equipo específicamente, que es el de partnerships, tiene un trabajo muy fuerte con las entidades gubernamentales, los fabricantes para ayudar a tratarse la mayor cantidad de comunicación de todas las cosas que tenemos en Android, sobre todo para el bien de la población”.

El sistema de alertas sísmicas de Android representa una herramienta gratuita y accesible para millones de personas en la región. Su funcionamiento depende principalmente de mantener activas las configuraciones básicas del teléfono y conocer la señal de alarma. Con la colaboración de ingenieros, especialistas y gobiernos, la tecnología avanza para ofrecer respuestas cada vez más rápidas y precisas ante emergencias naturales.