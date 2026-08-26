Cómo funciona el Sistema de alertas de sismos de Android en Colombia y cómo activarlo

Las alertas de sismos funcionan detectando la fase inicial y menos destructiva de un terremoto (ondas P) y enviando un aviso a la población antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S)

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El Sistema de alertas de sismos de Android se ha convertido en una herramienta clave para recibir notificaciones tempranas de terremotos, ayudando a millones de personas a reaccionar a tiempo ante emergencias. Hoy, en un nuevo sismo de 5,4 de magnitud en Colombia, te contamos cómo funciona este desarrollo de Google.

Esta función, integrada en dispositivos con Android 10 o superior, utiliza la tecnología del propio teléfono para advertir sobre temblores inminentes y es especialmente relevante en regiones donde la infraestructura pública de alerta es limitada.

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Hoy, conocer cómo activar y aprovechar este sistema puede marcar la diferencia en situaciones críticas, especialmente en países propensos a la actividad sísmica.

Cómo activar las alertas de sismos en Android y recibir avisos antes de que llegue el temblor - REUTERS/Mike Blake

Cómo funciona el Sistema de alertas de sismos de Android

El sistema transforma a cada smartphone compatible en un sensor sísmico. Utiliza los acelerómetros integrados en los teléfonos para detectar movimientos característicos de un sismo. Cuando un grupo de dispositivos capta vibraciones propias de un temblor, envían señales a los servidores de Google, que analizan la información y, si se confirma el evento, envían alertas a los usuarios en riesgo.

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Este enfoque de participación colectiva permite crear la red de detección de sismos más grande del mundo, cubriendo hoy a usuarios en 98 países. No se trata de predecir terremotos, sino de detectar las ondas sísmicas antes de que lleguen a zonas pobladas, ofreciendo a las personas segundos valiosos para resguardarse.

Cómo activar las alertas sísmicas en Android

Para recibir alertas, es esencial activar la función en el teléfono. El proceso puede variar según el fabricante, pero en la mayoría de dispositivos basta con buscar “alertas” o “sismos” en el menú de ajustes. También es necesario mantener activa la localización, ya que el sistema determina el riesgo según la ubicación del usuario.

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La función se habilita desde ajustes y requiere mantener la localización activa para calcular el riesgo por zona, sin necesidad de un modelo de alta gama, y permite que el dispositivo emita notificaciones de emergencia cuando se confirma actividad sísmica (Samsung)

No se requiere un teléfono de alta gama: cualquier dispositivo con Android 10 o superior es compatible. Según explicó a Infobae, Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica en Google, “la función está disponible desde el sistema operativo 10 y no depende del modelo, siempre que se mantengan las configuraciones básicas activas”.

Tipos de alertas y cómo se reciben

El sistema emite dos tipos de notificaciones:

Alerta de atención: Para temblores leves, proporciona información y respeta la configuración de volumen.

Alerta de acción: Para temblores moderados a fuertes, ignora el modo “no molestar”, enciende la pantalla y reproduce un sonido fuerte y distintivo.

Estas alertas incluyen instrucciones claras, por ejemplo, resguardarse bajo una mesa o alejarse de ventanas. Además, al pulsar la notificación, se accede a información adicional sobre el epicentro, magnitud y recomendaciones de seguridad.

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Android emite alertas de atención y de acción según la intensidad, y la más fuerte ignora “no molestar” - (Google)

¿Por qué algunas personas reciben la alerta y otras no?

La alerta depende de la distancia al epicentro, la magnitud del sismo y la configuración del teléfono. En ocasiones, si el riesgo estimado no es significativo en una zona, la alarma no se activa. Esta selectividad busca evitar falsas alarmas y prioriza la acción en zonas donde el impacto sísmico será mayor.

Otra limitación es el tiempo de reacción: quienes están muy cerca del epicentro pueden recibir la alerta justo antes o incluso mientras ya sienten el movimiento. En cambio, quienes están más alejados pueden contar con varios segundos de aviso previo.

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Diferencias con otras alertas y evolución del sistema

Android también integra otros sistemas de alerta, como inundaciones o tormentas, según la colaboración local y la disponibilidad de datos. El sistema sísmico, en cambio, se apoya tanto en sensores oficiales como en la red global de smartphones, lo que lo hace especialmente robusto y accesible.

Para movimientos moderados a severos, la notificación enciende la pantalla y reproduce un sonido distintivo, mientras incluye instrucciones de seguridad y acceso a datos del evento, una medida diseñada para priorizar reacción inmediata en segundos críticos - REUTERS/Violeta Santos Moura

Con el tiempo, el sistema se ha optimizado para operar sin importar la posición física del teléfono (en la mano, en una mesa, en un bolsillo), y permite familiarizarse con el sonido de la alarma desde los ajustes del dispositivo.

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Consejos para aprovechar la herramienta

Verifica que tu dispositivo tenga Android 10 o superior.

Activa las alertas de sismos y la localización en los ajustes.

Familiarízate con el sonido de la alerta y con las instrucciones que aparecen en pantalla.

Sigue siempre las recomendaciones de seguridad ante una notificación.

El Sistema de alertas de sismos de Android es gratuito, automático y representa un avance en la democratización de la seguridad ante desastres naturales. Al estar respaldado por la colaboración de millones de usuarios y el trabajo conjunto entre ingenieros, geólogos y autoridades, la tecnología continúa evolucionando para ofrecer respuestas cada vez más rápidas y precisas frente a emergencias.