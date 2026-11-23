Según el comunicado oficial, los datos pertenecen a usuarios de los servicios digitales de LaLiga y de algunos clubes. Europa Press

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LaLiga, la liga de fútbol de España, informó que un ciberdelincuente accedió sin autorización a una de sus plataformas de servicios para aficionados y extrajo datos personales de usuarios registrados. El ataque ocurrió entre el 14 y el 16 de noviembre. La organización lo comunicó el lunes 23 de ese mismo mes.

Según el comunicado oficial, los datos pertenecen a usuarios de los servicios digitales de LaLiga y de algunos clubes. La organización no precisó cuántas personas resultaron afectadas ni qué información exacta se llevó el atacante. Dijo que analiza la actividad de la plataforma para determinar el alcance.

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LaLiga sostiene que sus equipos de seguridad identificaron el origen del acceso y que el 16 de noviembre aplicaron las medidas necesarias para contener el ataque, detener la extracción de datos y bloquear al atacante. Afirma que el incidente quedó limitado a esa plataforma y que no afectó a otros sistemas ni a la competición.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Bruna Casas

La liga informó el hecho a la Agencia Española de Protección de Datos, el organismo que vigila el cumplimiento de las normas de privacidad en España. También presentó una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que investiga el caso. Los clubes afectados fueron notificados.

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Qué datos están en juego

LaLiga no detalló el tipo de datos. El C.D. Leganés indicó en su comunicado que, según la información que recibió de la liga, los datos afectados son de carácter identificativo y de contacto, y que hasta ahora no le consta que se hayan publicado ni usado de forma fraudulenta.

El Real Zaragoza informó a sus socios de que, según los datos que LaLiga facilitó a los clubes hasta el momento, entre lo afectado no hay credenciales de acceso ni información bancaria, según recogió el diario El Periódico de Aragón. El club añadió que el número de usuarios perjudicados todavía se desconoce.

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Varios clubes aclararon que el ataque no tocó sus propios sistemas. El Real Oviedo y el Córdoba CF señalaron que la plataforma atacada es gestionada por LaLiga y que sus bases de datos y plataformas propias no se vieron afectadas. El Oviedo precisó que entre los usuarios alcanzados hay personas registradas en servicios de ese club.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 8, 2026 FC Barcelona players pose for a team group photo before the match REUTERS/Susana Vera

El riesgo: mensajes que suplantan al club

Los clubes coinciden en la advertencia principal: quienes entregaron sus datos pueden recibir correos, mensajes de texto o llamadas que se hagan pasar por el club o por LaLiga. El Leganés habla de un riesgo potencial de suplantación de identidad y de ingeniería social, es decir, engaños para que la víctima entregue información.

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El Leganés pidió desconfiar de comunicaciones inesperadas, verificar los enlaces antes de pulsarlos y no abrir archivos de remitentes desconocidos. Recordó que ni el club ni LaLiga solicitarán contraseñas, claves, datos bancarios o pagos por este motivo, ni enviarán archivos adjuntos. El Córdoba CF recomendó consultar al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, en el teléfono 017.

El Real Oviedo informó que notificó el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos y que avisará directamente a las personas afectadas cuando conozca qué datos se comprometieron. Hasta que LaLiga termine el análisis de la plataforma, el alcance definitivo del ataque sigue sin conocerse.

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Qué es LaLiga

LaLiga (oficialmente Liga Nacional de Fútbol Profesional) es la asociación deportiva privada encargada de organizar y gestionar las dos máximas categorías del fútbol profesional masculino en España: la Primera División (LALIGA EA SPORTS, integrada por 20 equipos) y la Segunda División (LALIGA HYPERMOTION, con 22 clubes).

Fundada en 1984 con autonomía propia —aunque en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol—, es una de las competiciones más prestigiosas y seguidas del mundo, hogar de clubes históricos como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Más allá de lo estrictamente deportivo, LaLiga administra la venta centralizada de los derechos audiovisuales, supervisa el control económico financiero de sus clubes miembros y promueve la expansión internacional del fútbol español.

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