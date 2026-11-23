La telemetría de la notable largada de Colapinto en Las Vegas que elogió la Fórmula 1

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Luego de seis Grandes Premios, Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. A bordo de su Alpine A526, cumplió con una gran labor en Las Vegas y hay factores para entender por qué el argentino pudo redondear un sólido fin de semana que lo tuvo como protagonista de principio a fin.

Luego de la primera práctica libre que no tuvo tiempos cronometrados por las difíciles condiciones de pista húmeda bajo la lluvia, en la segunda tanda el piloto bonaerense de 23 años fue noveno a 1,9 segundos del más rápido, George Russell (Mercedes), quien por solo 71/1000 le sacó el mejor registro al compañero del pilarense, Pierre Gasly. Sin embargo, en la tercera práctica respondió Franco, ya que terminó quinto a 1,1 segundos de Russell y Gasly fue noveno a 1,4 de la referencia. Ambos corredores del team galo usaron gomas blandas (las que más rápido logran adherencia al asfalto y, por ende, mejor velocidad) y poco combustible (auto más liviano) para lograr sus mejores cronos.

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En la clasificación, tanto Colapinto como Gasly emplearon la misma estrategia de neumáticos blandos y combustible a medida de dicha tanda. Franco pudo meterse en el último corte (conocido como Q3) y firmó el décimo mejor tiempo con 1m34s982, a 423/1000 de Pierre, quien fue noveno.

En carrera, el argentino volvió a hacer una largada magistral en la que ganó dos posiciones. Llegó a ubicarse quinto y, luego de penar con la temperatura de las gomas traseras (blandas), mejoró en su ritmo y plasmó un 2x1 de antología ante los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Luego, también dio cuenta de Gabriel Bortoleto (Audi). Cruzó la meta en la séptima colocación, pero avanzó un puesto en el clasificador final por la sanción de 10 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) por su toque a su compañero de equipo Lewis Hamilton. Gasly terminó quinto y ambos abrocharon 18 puntos para Alpine.

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Cámara a bordo de un monoplaza en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

¿Qué pasó en Las Vegas? ¿Por qué Colapinto pudo cortar la sequía de puntos? Primero, como anticipó Infobae, este fin de semana la escudería francesa llevó el turbo en su motor a combustión de Mercedes con la evolución según ADUO, que es el programa que analiza los rendimientos de los cinco motoristas (Mercedes, Ferrari, Honda, Ford y Audi). En un circuito con dos largas rectas, tener la mejor reacción posible en la planta motriz es determinante.

Segundo, el trazado urbano ubicado en el desierto de Nevada le sienta bien a Alpine, a cuyo monoplaza actual le caen bien las curvas y dicho trazado norteamericano tiene 17 variantes para poder recargar energía eléctrica. Cabe recordar que desde esta temporada los motores eléctricos y los de combustión erogan la misma cantidad de la potencia, algo que se cambió después de las primeras carreras del presente ejercicio: ahora es un 47 % de energía eléctrica y el resto del impulsor a combustión.

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Tercero, en función del punto anterior, Colapinto es uno de los pilotos que mejor se adaptó al nuevo reglamento, en el que es vital la administración de energía eléctrica para poder aprovecharla en las rectas ante el efecto súper clipping, que es un modo de recarga de la batería en el que la electrónica reduce la entrega de potencia del motor de combustión interna mientras el piloto mantiene el acelerador a fondo. Franco, cada vez que su auto le respondió, efectuó adelantamientos durante el año al saber gestionar la batería.

Cuarto, este fin de semana Alpine usó una configuración aerodinámica similar a la de Monza, en Italia. La escuadra de Enstone tuvo en sus autos una puesta a punto de baja carga aerodinámica, que consiste en reducir la presión del aire que empuja al monoplaza contra el asfalto para disminuir la resistencia al avance (drag) y aumentar la velocidad punta en las rectas. Al haber dos rectas largas en Las Vegas, esto fue aplicado en los autos de Colapinto y Gasly para no perderle el alcance a los autos que van adelante. Al estar cerca se produce la succión (o rebufo), que es cuando el coche que está adelante pierde velocidad por la entrada de aire y el que viene atrás se acerca y le facilita al piloto poder ejecutar el sobrepaso. Esto también explica por qué hubo 326 superaciones en las 50 vueltas de la competencia en Las Vegas.

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La postal de Las Vegas para Franco Colapinto: el 2x1 a los pilotos de McLaren, el campeón mundial saliente Lando Norris, y Oscar Piastri (Prensa Alpine)

Quinto: la maduración de Franco se nota. Corre cada vez más suelto. La tranquilidad de su confirmación anticipada como titular para 2027 permite ver su mejor versión carrera a carrera. Pese a los rumores infundados sobre su futuro de un medio neerlandés y los comentarios de Flavio Briatore durante el fin de semana, el bonaerense respondió -otra vez- en la pista.

Sexto, la mala carrera de los Racing Bulls, que es un factor externo a Alpine. Liam Lawson largó desde boxes por fallas mecánicas y terminó 14º. Mientras, Arvid Lindblad se despistó con el Auto de Seguridad en pista y tras el impacto de su monoplaza contra el muro, abandonó. Los problemas del equipo con sede en Faenza fueron capitalizados por los de Enstone. Los puntos que dejó en el camino la escuadra que es satélite de Red Bull le permitieron al team galo poder aprovecharlos, más allá del propio mérito en pista. Racing Bulls es quinto en el Campeonato Mundial de Constructores y su perseguidor es Alpine.

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Franco terminó sexto e igualó su mejor resultado final en la Máxima luego de finalizar en la misma posición en Canadá. Quedan dos fechas para el triplete final de la temporada y el argentino está terminando su mejor año en la F1: por primera vez tuvo pretemporada y evitó arrancar sin ritmo de competencia como pasó en 2024 con Williams (fecha 15) y en 2025 en su debut con Alpine (séptimo evento). Es el mejor largador de la F1 en 2026.

El argentino sumó puntos en nueve de los 21 Grandes Premios disputados y podría haber incrementado su cosecha, ya que sufrió cuatro abandonos por fallas mecánicas. No desentona ante Gasly (30 años), que cumplirá 200 Grandes Premios en la última fecha y lleva cinco temporadas en Alpine.

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El argentino volvió a sumar puntos luego de seis Grandes Premios (Prensa Alpine)

Más allá de lo deportivo y nivel conductivo, hay que hablar de un profesional que, pese a estar en la élite, mantiene la simpleza del primer día. A Franco se lo vio viajando en clase económica y con el casco en la mano para no pagar sobre equipaje, cuando algunos de sus colegas se trasladan en jets privados. Su impronta no cambió y no se encandiló con las luces. No se olvida de nadie y en especial de quienes le dieron una mano. No se le cae un anillo a la hora de reconocer errores y pedir disculpas, como pasó en el incidente con Gasly y Norris en Azerbaiyán. Su humildad sigue el legado de la célebre frase de Juan Manuel Fangio: “Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor”.

Se define al automovilismo como carrera de autos que definen los pilotos. Cada vez que Colapinto tuvo la respuesta del medio mecánico en su A526, pudo demostrar sus condiciones. Pudo equivocarse, como también pasó en el inicio de la carrera en Monza, pero todos los pilotos cometieron errores alguna vez. Incluso, el propio Max Verstappen, a quien parte de la prensa europea en 2018 lo comparó con Riccardo Patrese, a quien algunos le adjudican la responsabilidad del accidente fatal de Ronnie Peterson. Hace algunos años llamaban “Crashtappen” al neerlandés. Luego fue cuádruple campeón mundial y hoy es el mejor piloto del planeta.

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Este fin de semana en Qatar y el siguiente en Abu Dhabi bajarán el telón de la 47ª temporada de la F1. Mientras viaja a Medio Oriente, Franco Colapinto ya se prepara para repetir la cosecha puntuable. Está afirmado en la Máxima. Lleva 47 Grandes Premios corridos y para 2027 espera que continúe con su evolución.