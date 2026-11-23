El histórico arquero señaló al argentino tras la goleada por 4-0 ante el Liverpool

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La etapa de Mauricio Pochettino en el Manchester United inició con una dolorosa goleada por 4-0 contra el Liverpool en Anfield, un resultado que lo mantiene en los puestos de descenso de la Premier League. Ante el pésimo rendimiento del equipo y la alarmante situación institucional, Lisandro Martínez volvió a recibir críticas, en esta ocasión de Peter Schmeichel, histórico arquero danés.

Tras la caída en el clásico de Inglaterra, el guardameta señaló al defensor argentino por su actitud en el campo de juego. “Estoy harto de hablar de él. Sinceramente, estoy harto de hablar de él. Es el tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tienes que rendir mejor que eso. Realmente lo creo”, sostuvo el exarquero de los Diablos Rojos durante su participación en la transmisión de Viaplay.

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Inmediatamente, Schmeichel vinculó la actuación de Licha Martínez en la derrota por 4-0 contra el Liverpool. “Puedes revisar, no todos los goles, pero puedes revisar un par de los goles de hoy. Él está ahí, en el centro de eso. Podría haber hecho algo para, al menos, hacer más difícil que Liverpool marcara”. El argentino disputó 12 —10 de titular— de los 17 partidos de la institución en la presente temporada.

Peter Schmeichel acumuló 398 partidos en el arco del Manchester United (EFE/ANDREU DALMAU/Archivo)

Peter Schmeichel es un nombre pesado en el Manchester United, ya que se convirtió en una pieza decisiva del ciclo dirigido por Alex Ferguson. Llegó en 1991 desde Brøndby y permaneció ocho temporadas, con 398 partidos oficiales. Su presencia coincidió con la recuperación del club en Inglaterra: ganó cinco Premier League, tres FA Cup y una Copa de la Liga, además de consolidarse como uno de los líderes del vestuario.

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Su última campaña, en 1998-1999, quedó ligada al triplete de Premier League, FA Cup y UEFA Champions League. Schmeichel fue el capitán del United en la final europea ante Bayern Múnich y antes había atajado un penal a Dennis Bergkamp en la semifinal de FA Cup contra Arsenal. Tras levantar la Copa de Europa en el Camp Nou, dejó el club y continuó su carrera en Sporting de Lisboa, Aston Villa y Manchester City. Su hijo, Kasper Schmeichel, también siguió la carrera de arquero y fue campeón de la Premier League con Leicester City en 2016.

La crítica de Peter Schmeichel no se limitó al zaguero argentino. El exfutbolista describió al plantel como un grupo lejos de la exigencia competitiva que rodea al club: “Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso. Si siguen haciendo esto durante tanto tiempo, va a haber problemas. Nunca va a formar un equipo campeón, no con estos jugadores”.

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Mauricio Pochettino se hizo cargo del United en un panorama extremadamente complejo, tanto de resultados deportivos como económicos. La caída contra el Liverpool lo dejó en el anteúltimo puesto de la Premier League con ocho unidades, solo por delante del Crystal Palace (7 puntos). Además, es el segundo equipo al que más goles le convirtieron en 11 fechas: 23 tantos en contra. Sumado a los de la Champions (8) y la Copa de la Liga (3), la cifra alcanza los 34. El miércoles se medirá contra el Sporting de Lisboa, mientras que el sábado recibirá en Old Trafford al Brentford.

Lisandro Martínez disputó 12 —10 de titular— de los 17 partidos con el Manchester United en la presente temporada. Fue expulsado contra el Chelsea (REUTERS/Scott Heppell)

Peter Schmeichel, por su parte, se sumó así a otras figuras vinculadas con el Manchester United que cuestionaron públicamente a Lisandro Martínez. Gary Neville, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Nicky Butt y Paul Scholes también habían dirigido críticas al defensor.

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El exdelantero inglés, que es el máximo goleador del club con 253 goles, definió el panorama con una enumeración directa. “Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo. Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT (Michael Carrick)”, comentó en una intervención en el podcast partidario The United Strand.

Sus reproches incluyeron de manera particular a Lisandro Martínez, a quien le reclamó que se expusiera frente al entrenador. “Martínez, da la cara: levántate y muestra que cuestionas al entrenador. Da la cara. Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, expresó Rooney hace algunas semanas.

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Tras esto, señaló: “Me encantaría entrar en ese vestuario, sentarlos a todos y decirles: ‘¿Qué mierda están haciendo? ¿Creen que merecen llevar esta camiseta?’. Meterles un puto cohete por el culo, porque no están haciendo una mierda. Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: ‘¿Sabes qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo’”.