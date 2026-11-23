La huelga de educadores del 11 de noviembre de 2026 fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Crédito: ANDE

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La huelga nacional de educadores realizada el pasado 11 de noviembre en Costa Rica fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, una decisión que abre la posibilidad de aplicar rebajas salariales a miles de funcionarios que suspendieron sus labores para participar en la manifestación.

La sentencia, emitida el 20 de noviembre de 2026 por la jueza Carolina Muñoz González, determinó que las organizaciones sindicales convocantes incumplieron requisitos establecidos en el Código de Trabajo, particularmente aquellos relacionados con la continuidad de servicios básicos en los centros educativos.

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El fallo, identificado con el número 2026002574, establece la aplicación de las consecuencias previstas en el artículo 379 del Código de Trabajo, entre ellas el descuento de los salarios correspondientes al tiempo no laborado. No obstante, se trata de una resolución de primera instancia que todavía puede ser apelada.

La decisión judicial responde a una gestión presentada por el Estado, mediante la Procuraduría General de la República, contra cinco organizaciones sindicales: la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), el Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación (Sinapro) y el Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae).

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¿Por qué fue declarada ilegal la huelga?

Uno de los principales argumentos del juzgado fue la ausencia de un plan que garantizara la continuidad de servicios básicos durante la protesta.

La legislación costarricense exige que, antes de desarrollar una huelga en el sector educativo, las partes establezcan mecanismos para asegurar labores de limpieza, vigilancia y atención a estudiantes con discapacidad.

Sin embargo, la resolución señala que ni el Ministerio de Educación Pública (MEP) ni las organizaciones sindicales promovieron los acercamientos necesarios para acordar ese plan.

Otro aspecto determinante fue la participación de trabajadores de comedores escolares, considerados parte de los servicios públicos esenciales, donde la legislación prohíbe la suspensión de labores por huelga.

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Pese a estas irregularidades, la jueza reconoció que la manifestación fue pacífica y que su propósito de protestar contra determinadas políticas públicas estaba permitido por la legislación.

Casi 37,000 funcionarios se ausentaron de sus labores

Según los registros del Ministerio de Educación Pública, durante la jornada de protesta se reportaron 36,994 ausencias de funcionarios, una cifra que evidencia la magnitud del movimiento.

Además, el MEP informó de afectaciones en 175 comedores escolares y en la atención de 438 estudiantes con discapacidad, de acuerdo con el balance divulgado después de la manifestación.

Las organizaciones sindicales convocaron la huelga para reclamar mayores recursos destinados a la educación pública, así como expresar su preocupación por las políticas salariales y el financiamiento del régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

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Los manifestantes también cuestionaron que la inversión educativa continúe por debajo del 8% del producto interno bruto (PIB) establecido constitucionalmente.

La resolución judicial establece la posibilidad de realizar rebajas salariales por el tiempo no laborado a los funcionarios que participaron en la huelga. Crédito: ANDE

Laura Fernández había anunciado rebajas salariales

El mismo día de la manifestación, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, cuestionó públicamente la protesta y adelantó que su administración solicitaría a los tribunales declarar ilegal el movimiento.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria calificó a los participantes como “vagabundos” y anunció que el Gobierno buscaría descontarles el salario correspondiente a la jornada.

“Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, manifestó Fernández el 11 de noviembre.

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Sin embargo, la resolución judicial también contempla la posibilidad de que las autoridades institucionales autoricen la reposición parcial o total del tiempo no laborado, mediante una decisión debidamente fundamentada.

La presidenta Laura Fernández había anunciado que el Gobierno solicitaría declarar ilegal la protesta y aplicar descuentos salariales a los participantes.

Sindicatos apelarán la resolución

Tras conocerse el fallo, APSE confirmó que las organizaciones sindicales presentarán una apelación y señaló que tienen plazo hasta el jueves 26 de noviembre para hacerlo.

La dirigencia sindical cuestionó aspectos de la resolución, particularmente la atribución de ausencias a la protesta sin distinguir entre quienes participaron en la huelga y aquellos funcionarios que pudieron faltar por razones justificadas.

La sentencia establece que los descuentos deberán ajustarse a las disposiciones legales correspondientes y que las ausencias justificadas deben valorarse individualmente.

Por ahora, la declaratoria de ilegalidad marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno y las organizaciones magisteriales por el financiamiento educativo, las condiciones laborales y las pensiones de los trabajadores del sector.

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