El icónico Capitolio de los Estados Unidos se alza majestuosamente frente a una bandera de Nicaragua ondeando en el cielo, evocando posibles discusiones o simbolismo en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El encargado de Negocios de Estados Unidos, Elias Baumann, afirmó que el mercado estadounidense concentra el 38% de las exportaciones de Nicaragua y sostuvo que ese destino comercial “no tiene reemplazo” para la economía del país centroamericano. La declaración fue difundida en una publicación en la red social X y recogida por el portal Artículo 66.

Según el diplomático, las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua muestran que Estados Unidos se mantiene como el principal receptor de los productos nicaragüenses, con una participación que supera la de cualquier otro mercado individual y también la de algunos bloques regionales.

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“¿Sabías que el 38% de las exportaciones de Nicaragua tienen como destino Estados Unidos?”, escribió Baumann en el mensaje citado por Artículo 66. La afirmación puso el foco sobre el vínculo comercial entre ambos países, pese a la tensión política que mantiene Washington con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El funcionario estadounidense comparó la participación de Estados Unidos con otros destinos de las exportaciones de Nicaragua. De acuerdo con los datos divulgados por Baumann, Canadá y Centroamérica reciben cada uno el 17% de los productos enviados al exterior por el país, mientras que la Unión Europea representa el 12%.

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Elias Baumann, señala que el 38 % de las exportaciones nicaragüenses se dirigen al mercado estadounidense. (@USAmbNicaragua)

El mercado estadounidense supera a Canadá y Centroamérica juntos

Las cifras expuestas por el encargado de Negocios indican que Estados Unidos supera en nueve puntos porcentuales la participación conjunta de Canadá y Centroamérica como destino de las exportaciones nicaragüenses. Ambos mercados suman el 34%, frente al 38% atribuido al mercado estadounidense.

Baumann recurrió a una comparación comercial para explicar el peso de ese destino. Según relató Artículo 66, el diplomático comparó a Estados Unidos con el cliente habitual de una pequeña tienda: aquel que compra con frecuencia y en mayor volumen. Describió a otros socios como compradores menos frecuentes o como oferentes de productos que compiten con los del negocio.

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“Para Nicaragua, el mercado estadounidense no tiene reemplazo”, afirmó el funcionario, de acuerdo con la publicación. El mensaje concluyó con otra frase que buscó marcar diferencias entre la relación económica con Washington y los acuerdos alcanzados con otros países: “Otros endeudan, Estados Unidos compra”.

La publicación de Baumann se apoyó en la estructura de los destinos de exportación para destacar la dependencia del comercio nicaragüense respecto de Estados Unidos. El señalamiento cobra relevancia en un escenario en el que Managua reforzó en los últimos años sus vínculos políticos y económicos con China.

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Xi Jinping de China aparecen juntos, destacando la política de eliminación de impuestos sobre un paisaje montañoso nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones hacia China representan una porción menor

El diplomático contrastó el peso de Estados Unidos con el de China, país con el que el gobierno de Nicaragua restableció relaciones diplomáticas en diciembre de 2021, tras romper sus lazos con Taiwán. Desde entonces, la administración de Ortega y Murillo suscribió acuerdos y proyectos con Beijing.

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Según los datos citados por Artículo 66, China recibe alrededor del 1.25% de las exportaciones nicaragüenses. Bajo esa referencia, la participación de Estados Unidos sería más de 30 veces superior a la del mercado chino.

El medio también citó el informe Inversiones Chinas en el sector Comercial: Implicaciones para la Competitividad y el Trabajo Decente, que muestra un desequilibrio en el intercambio bilateral. Entre enero y mayo de 2025, las importaciones de Nicaragua procedentes de China ascendieron a USD 783.1 millones, equivalentes al 15.7% del total importado durante ese período.

La bandera de Nicaragua flamea junto a un puerto comercial con contenedores de carga y grúas de operaciones marítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sentido inverso, las ventas nicaragüenses de bienes hacia el país asiático llegaron a USD 69 millones en los primeros cinco meses de 2025, una cifra equivalente al 1.9% del total exportado, según el informe mencionado por Artículo 66.

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La diferencia entre el 1.25% señalado por Baumann y el 1.9% incluido en el informe citado responde a referencias estadísticas distintas en la publicación: el primer dato fue presentado como participación general de China entre los destinos de exportación, mientras que el segundo corresponde al período de enero a mayo de 2025.