GTA 6 tendrá a Bad Bunny en Vice City y será el host de su propia emisora con Romeo Santos

Junto al anuncio de las emisoras, Rockstar difundió un listado parcial de las canciones que sonarán en cada una de ellas. (Composición Infobae: Rockstar Games / FREEK VAN DEN BERGH/EFE/EPA)

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Rockstar Games presenta las primeras seis emisoras de radio de Grand Theft Auto VI e incorpora los pódcast bajo demanda como formato inédito en la saga. El estudio también confirmó que, por primera vez, los jugadores podrán escuchar estos contenidos fuera de los vehículos gracias a los auriculares conectados a los teléfonos móviles de Jason y Lucía.

Como es sabido, el lanzamiento del videojuego está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series.

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Las emisoras de radio confirmadas para GTA 6

Rockstar adelantó que Grand Theft Auto VI o GTA 6 contará con la selección de emisoras más amplia y variada de toda la serie, con una oferta musical que irá desde el rock clásico hasta los programas de tertulia. Por el momento se han confirmado seis estaciones, aunque la compañía ya avisó de que habrá más disponibles cuando el juego llegue a las consolas.

El lanzamiento del videojuego está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series. (Rockstar)

Entre las confirmadas destaca Flash FM, la histórica emisora de Vice City dedicada a la música pop, que en esta entrega estará conducida por Robyn y Alex en lugar de los clásicos Toni y Teri. A su lado aparece Cocoteo FM, centrada en la música latina, con merengue, reggaetón, dembow y bachata.

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La oferta se completa con Back Country Radio, popular en Grassrivers y Port Gellhorn, que combina country alternativo con las predicciones meteorológicas de un personaje llamado Mud Dog Mike. También estará AfroBank FM, dedicada a la música afro desde clásicos del siglo XX hasta nuevas propuestas del género.

Para los aficionados al metal, Rockstar incorpora The Chamber 106.6, con clásicos de los años 80 y posteriores. El sexto espacio confirmado es Dirty South Classics, centrado en el rap y el hip-hop regional del estado ficticio de Leonida.

La compañía habilitó un enlace en su web oficial para escuchar adelantos de las seis emisoras y adelantó que compartirá más información musical en las próximas semanas.

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El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta en su concierto "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" en Buenos Aires, Argentina, el 13 de febrero de 2026. REUTERS/Tomas Cuesta

Primeras canciones reveladas por estación

Junto al anuncio de las emisoras, Rockstar difundió un listado parcial de las canciones que sonarán en cada una de ellas. En Flash FM ya se confirmaron temas de Charli xcx, MGMT y la colaboración entre Zara Larsson y PinkPantheress.

Cocoteo FM incluirá música de Bad Bunny, además de un remix de Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa, y una canción de Romeo Santos con El Chaval de la Bachata. En Back Country Radio sonarán artistas como David Allan Coe, Loretta Lynn, y el dúo formado por Hank Williams Jr. y Waylon Jennings.

AfroBank FM contará con canciones de Asake, Pat Thomas junto a Ebo Taylor, y una colaboración entre DJ Lag, Robot Boii y Kamo Mphela. Para los seguidores del metal, The Chamber 106.6 reproducirá temas de Black Sabbath, Pantera y Slayer.

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Finalmente, Dirty South Classics incluirá canciones de David Banner junto a Lil’ Flip, JT Money con Solé, y una colaboración de DJ Khaled con Trick Daddy, Rick Ross y Pitbull.

Cocoteo FM incluirá una canción de Romeo Santos con El Chaval de la Bachata. EFE/Daniel Pérez

Pódcast y radio también fuera del vehículo

El cambio más relevante que introduce Rockstar con este anuncio es la posibilidad de escuchar radio y pódcast sin necesidad de estar dentro de un automóvil. Hasta ahora, este contenido sonoro había quedado restringido a los trayectos en coche dentro de la saga.

En Grand Theft Auto VI, Jason y Lucía podrán llevar auriculares vinculados a sus teléfonos móviles y escuchar sus emisoras favoritas mientras caminan por las calles de Leonida. Esta función se suma a la experiencia tradicional dentro de los vehículos, que seguirá disponible.

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Los pódcast bajo demanda se incorporan así como un formato nuevo dentro de la saga, pensado para complementar la programación habitual de las radios. Rockstar no detalló aún los contenidos específicos de estos pódcast, aunque confirmó que convivirán con las emisoras musicales dentro del juego. Todo este contenido estará disponible cuando Grand Theft Auto VI llegue el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series.