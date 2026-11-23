Guanacaste encabeza las preferencias de turismo interno de los costarricenses, con un 45,6% de menciones, según una encuesta de la Universidad Nacional. Fuente: Costa Rica Experts

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Los costarricenses prefieren vacacionar dentro de su propio país, principalmente en Guanacaste, donde las playas, las opciones de hospedaje y las actividades recreativas atraen a miles de visitantes nacionales. Sin embargo, sus viajes suelen ser cortos, organizados en grupos y con presupuestos moderados.

Así lo revela la Encuesta Nacional sobre el Turismo en Costa Rica, elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), que analizó los hábitos, preferencias y gastos de los costarricenses cuando viajan dentro y fuera del territorio nacional.

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Según la investigación, siete de cada diez personas afirmaron haber realizado turismo interno durante los últimos dos años.

Entre quienes viajaron, el 44% optó por hospedarse en algún establecimiento, mientras que un 28.2% realizó paseos de un solo día.

Guanacaste supera ampliamente a otros destinos

El estudio confirma que Guanacaste es la provincia favorita para vacacionar, con un 45.6% de menciones.

En segundo lugar aparece Puntarenas, con 19.2%, seguida por Limón, con 16%.

Esta preferencia coincide con los principales atractivos que los encuestados identifican en Costa Rica: 56.4% destaca las playas, mientras que 18.8% menciona la naturaleza y biodiversidad.

Los resultados muestran la importancia de los destinos costeros dentro del mercado turístico nacional, aunque también evidencian una concentración de las preferencias en determinadas regiones.

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Airbnb y Booking ganan terreno entre los viajeros

La investigación también identificó cambios importantes en la forma de reservar alojamiento.

El 31.2% de los encuestados indicó que utiliza aplicaciones digitales para gestionar sus reservaciones, mientras que 19.5% prefiere hacerlo por teléfono.

Otro 14.2% aseguró que no necesita reservar, 12.4% utiliza directamente la página web del establecimiento y 7.2% recurre a WhatsApp.

Entre quienes utilizan aplicaciones sobresalen Airbnb, con 61.6% de menciones, y Booking, con 45.7%.

Para los investigadores, esta tendencia refleja una transformación hacia la digitalización del turismo nacional, aunque todavía conviven plataformas tecnológicas y canales tradicionales.

Al seleccionar un hospedaje, los principales factores son el precio (44.1%), las comodidades (43.4%), la ubicación (36%) y la seguridad (27.2%).

Las plataformas digitales ganan protagonismo en la planificación de vacaciones: Airbnb y Booking figuran entre las aplicaciones más utilizadas para reservar alojamientos.

¿Cuánto gastan los costarricenses cuando salen a pasear?

Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con el presupuesto.

El 44.2% de quienes realizan turismo interno gasta menos de ₡50,000 (USD 110) diarios por persona.

Un 30% destina entre ₡50,000 y ₡100,000 (USD 110 y USD 222) mientras que 11.1% reporta gastos de entre ₡100.000 y ₡200.000 (USD 222 y USD 444)

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La investigación describe este comportamiento como un perfil de gasto contenido.

Además, el 94% prefiere viajar acompañado y el promedio reportado es de cinco acompañantes adicionales.

Durante sus vacaciones, 71.6% acostumbra visitar restaurantes, 47.2% compra alimentos en supermercados y 41.1%consume en sodas. Estas opciones no son excluyentes.

El automóvil privado es el principal medio de transporte, utilizado por aproximadamente tres cuartas partes de los turistas nacionales.

Viajan menos al extranjero, pero permanecen más tiempo

La encuesta también encontró diferencias importantes con el turismo internacional.

Mientras siete de cada diez entrevistados realizaron turismo interno durante los últimos dos años, únicamente 29.3% afirmó haber viajado al extranjero en el último año.

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Los destinos internacionales más mencionados fueron Estados Unidos (16.9%), Colombia (15.3%), Nicaragua (14.5%), México (14%) y Panamá (13.2%).

Los costarricenses permanecen tres noches en promedio cuando vacacionan dentro del país, frente a 11 noches cuando viajan al extranjero.

Solo 3 de cada 10 encuestados afirmó haber viajado al extranjero en el último año. (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

El turismo también genera preocupación social

El estudio no se limitó a las preferencias de los viajeros, sino que examinó sus percepciones sobre el desarrollo turístico.

Un 75.2% considera que las ganancias de esta actividad benefician más a determinados sectores, mientras que 71.4% percibe que se prioriza la construcción de viviendas de lujo sobre las de interés social.

Además, 68.6% cree que el aumento de precios ha provocado desplazamiento de residentes locales y 60.3% considera que el desarrollo turístico ocurre sin escuchar suficientemente a las comunidades.

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Estos resultados exponen una tensión entre la importancia económica del turismo y sus posibles efectos sociales, aunque corresponden a percepciones de los encuestados y no a una medición directa de desplazamientos.

La investigación se realizó mediante 899 entrevistas, aplicadas entre el 3 y el 11 de junio de 2026, con un margen de error de ±3,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.