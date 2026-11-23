Así está el cuadro tras la victoria de Gimnasia

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Los octavos de final del Clausura ya tienen casi resuelto el recorrido hacia la final, programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata. El primer cruce de cuartos de final quedó confirmado con Vélez, que eliminó por penales a Belgrano de Córdoba, e Independiente, vencedor de Argentinos Juniors por 2-1 en La Paternal. Barracas Central también aseguró su lugar en la siguiente ronda después de imponerse 1-0 ante Defensa y Justicia.

Este domingo, Rosario Central, que estuvo cerca de obtener la Tabla Anual, derrotó 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y enfrentará a Barracas Central. River Plate, a su vez, superó 3-1 a Lanús en el Monumental y se probará ante Instituto en Córdoba, que superó 2-1 a Huracán.

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Avanzan los cruces que definirán al campeón del Torneo Clausura

En la jornada del lunes, Gimnasia de La Plata venció 4-2 a Newell’s en tiempo suplementario. La última eliminatoria se disputará el miércoles 25 de noviembre a partir de las 21.00: Boca Juniors, campeón de la Tabla Anual, se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza. El Xeneize llega después de conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y buscará mantener abierta su pelea por otro título en el Clausura. El Lobo espera por el ganador del choque entre el Xeneize y la Lepra en la Bombonera.

La instancia de octavos se juega a partido único en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en cada llave. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos, los equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la paridad, la definición será por penales, un sistema que también regirá para los cuartos de final y las semifinales.

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El ganador del Torneo Clausura obtendrá un premio económico de USD 500 mil, a través de un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol. El beneficio central será la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Esa participación le garantizará al campeón un ingreso base de al menos USD 1 millón por competir en el principal torneo continental.

Además, el campeón del Clausura jugará el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura durante el primer semestre. Si consigue esa copa, accederá a la Supercopa Argentina contra el dueño de la Copa Argentina y a la Supercopa Internacional frente a Boca Juniors. Los vencedores de esas Supercopas y de la Copa Argentina disputarán luego el triangular de la Recopa de Campeones.

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LA AGENDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

ARGENTINOS JUNIORS 1-2 INDEPENDIENTE

DEFENSA Y JUSTICIA 0-1 BARRACAS CENTRAL

VÉLEZ 2 (3)-2 (1) BELGRANO DE CÓRDOBA (El Fortín avanzó en los penales 3-1)

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

ROSARIO CENTRAL 3-1 GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA

RIVER PLATE 3-1 LANÚS

INSTITUTO 2 - 1 HURACÁN

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

GIMNASIA LA PLATA 4-2 NEWELL’S

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

21.00: Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza

LAS TABLAS DE POSICIONES