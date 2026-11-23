HONOR presentó sus robots humanoides como parte del Plan Alpha para expandir la inteligencia artificial al entorno físico. (Cortesía HONOR)

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HONOR presentó sus dos robots humanoides con los cuales busca llevar la inteligencia artificial más allá de los celulares y llegar al entorno físico.

Los robots HONOR Flash y HONOR Vita Boy fueron desarrollados bajo el Plan Alpha, la estrategia de inversión de la compañía en inteligencia artificial física. La presentación marca el ingreso formal de la marca al segmento de la robótica en el país, luego de que ambos prototipos protagonizaran el debut de HONOR en el MWC Shanghái 2026, donde caminaron sobre el escenario antes del primer orador humano de la ceremonia de apertura.

La compañía confirmó que la decisión de traer ambos robots a territorio mexicano busca dar a conocer de forma directa su apuesta por la automatización robótica y la interacción humano-máquina, dos ejes que, según la marca, definirán la próxima década de la industria tecnológica.

HONOR sostiene que sus robots permitirán trasladar la inteligencia artificial a actividades cotidianas fuera de las pantallas.

El hito del Medio Maratón de Beijing Yizhuang

El primero de los dos modelos, HONOR Flash, es un robot bípedo de 169 centímetros orientado al desempeño atlético de alto rendimiento. En abril de 2026 completó de forma 100% autónoma los 21 kilómetros del Medio Maratón de Robots Humanoides de Beijing Yizhuang, con un tiempo oficial de 50 minutos y 26 segundos. La cifra no solo validó su capacidad de navegación autónoma, sino que superó la marca humana vigente en la distancia, establecida en 57 minutos y 20 segundos por el keniano-ugandés Jacob Kiplimo en la media maratón de Lisboa, en marzo de 2026.

El robot HONOR Flash completó los 21 kilómetros del Medio Maratón de Beijing Yizhuang 2026 en 50 minutos y 26 segundos. (Cortesía HONOR)

Su desempeño se sostiene en lo que HONOR denomina el “Sistema Campeón 3S”: un hardware capaz de entregar potencia continua, un sistema de enfriamiento de alta eficiencia que evita el sobrecalentamiento y una fusión de sensores que le permite esquivar obstáculos en milisegundos.

La robótica humanoide atraviesa una etapa de expansión acelerada a escala global, ese crecimiento ha impulsado a fabricantes de distintos sectores a invertir en plataformas de inteligencia artificial física, un terreno en el que HONOR busca posicionarse como un actor relevante desde su origen como fabricante de dispositivos móviles.

HONOR Vita Boy, el robot que acompaña

El segundo modelo, HONOR Vita Boy, es un robot humanoide bípedo de 136,9 centímetros pensado para una interacción más cercana con las personas. Integra percepción espacial y capacidades de diálogo de voz basadas en inteligencia artificial multimodal, además de 31 grados de libertad (DOF) que le otorgan una de las zancadas más naturales del sector. Esa fluidez le valió el premio al Mejor Patrón de Marcha (Best Gait Award) durante el mismo evento en Beijing, donde sus videos corriendo con tenis deportivos circularon de forma masiva en redes sociales.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR LATAM, explicó que la llegada de ambos robots a México responde a una visión de largo plazo de la compañía.

“La inteligencia artificial debe expandirse más allá de los dispositivos móviles hacia el mundo físico; HONOR Flash y HONOR Vita Boy son la materialización de esa visión y llegan a México para mostrar de primera mano hacia dónde se dirige nuestra inversión en innovación”, afirmó el directivo.

El modelo HONOR Vita Boy cuenta con 31 grados de libertad y obtuvo el premio al Mejor Patrón de Marcha. (Cortesía HONOR)

Moheno agregó que ambos desarrollos comparten tecnología directamente heredada de la línea de teléfonos inteligentes de la marca, como baterías de silicio-carbono, sistemas de refrigeración líquida y materiales ultraligeros, inicialmente diseñados para dispositivos como la serie HONOR Magic.

Con la presentación de HONOR Flash y HONOR Vita Boy, la compañía busca que el público mexicano conozca de cerca ambos desarrollos y su rol dentro del Plan Alpha, antes de que la marca anuncie el calendario de exhibiciones y actividades que tendrán ambos robots en el país.