El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ofrece un discurso ante miembros de una comitiva oficial y efectivos militares con insignia salvadoreña en una sala institucional. Durante su intervención, acompañada de subtítulos en criollo haitiano, transmite condolencias y agradecimientos al pueblo y gobierno de El Salvador, abordando la cooperación entre las fuerzas policiales y castrenses en labores de seguridad en territorio haitiano.

Guardar

Las pandillas armadas no tendrán tranquilidad ante la ofensiva de seguridad que impulsa el gobierno haitiano, afirmó el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, luego de visitar una base de soldados salvadoreños desplegados en el país caribeño.

El jefe de Gobierno informó en la red social X que recorrió las instalaciones el domingo 22 de noviembre y mantuvo una reunión con el general a cargo de la misión. El encuentro se centró en el plan nacional de seguridad y en las acciones previstas para consolidar los avances frente a los grupos criminales.

PUBLICIDAD

“La lucha contra las pandillas” fue el eje de la conversación, según el mensaje difundido por Fils-Aimé. El primer ministro sostuvo que las autoridades revisaron la participación de la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití, las tropas de El Salvador y la fuerza multinacional que opera en el país.

Coordinación entre fuerzas haitianas y contingentes extranjeros

La estrategia oficial contempla una articulación entre las instituciones haitianas y los contingentes externos presentes en el territorio. Fils-Aimé señaló que el objetivo es extender la presión contra las organizaciones armadas en todo el país.

El primer ministro de Haití promete que las pandillas no tendrán tregua (Captura de video)

“Las pandillas no van a poder dormir tranquilas”, escribió el jefe de Gobierno, en una declaración que eleva el tono frente a los grupos que controlan zonas de Puerto Príncipe y otras áreas haitianas.

PUBLICIDAD

La referencia a las fuerzas salvadoreñas confirma el lugar que El Salvador ha adquirido en el despliegue de seguridad. Durante la visita, Fils-Aimé dialogó con el mando de esa misión sobre la aplicación del plan nacional y las tareas asignadas a cada estructura involucrada en las operaciones.

La presencia de los soldados se produce en medio de la crisis de violencia que afecta a Haití, donde las bandas armadas han expandido su control territorial, han atacado instalaciones estatales y han obligado al desplazamiento de miles de personas.

Solidaridad por la muerte de tres militares salvadoreños

El primer ministro trasladó, en nombre del Gobierno y de la población haitiana, un mensaje de solidaridad a las fuerzas salvadoreñas por la muerte de tres soldados durante un incidente con explosivos en un campamento militar instalado en territorio haitiano.

PUBLICIDAD

Alix Didier Fils-Aimé hizo la advertencia tras recorrer el 22 de noviembre una base de soldados salvadoreños y reunirse con el general a cargo de la misión desplegada en el país (Captura de video)

“Presenté, en nombre del Gobierno y de todo el pueblo haitiano, nuestra solidaridad a las fuerzas salvadoreñas”, expresó Fils-Aimé. El mensaje atribuyó las muertes a una “manipulación de explosivos”, sin difundir detalles sobre las circunstancias del hecho, la fecha exacta ni el lugar donde ocurrió.

La declaración constituye una confirmación pública de que la misión salvadoreña sufrió bajas durante sus operaciones o actividades de apoyo en Haití. El Gobierno haitiano no precisó si habrá una investigación local, cambios operativos o nuevas medidas de protección para las tropas extranjeras.

Respaldo político a la ofensiva contra los grupos criminales

La visita a la base y el pronunciamiento posterior buscan exhibir respaldo político a las fuerzas que intervienen en el plan de seguridad y reflejan la intención del Ejecutivo haitiano de presentar una respuesta coordinada frente a las pandillas.

PUBLICIDAD

La PNH, las Fuerzas Armadas, las tropas salvadoreñas y la fuerza multinacional figuran entre los actores mencionados por Fils-Aimé. El primer ministro no anunció nuevos operativos, plazos ni recursos adicionales para esa estrategia.