GTA 6 tendrá una banda sonora original en CD y vinilo: qué canciones incluirá

Grand Theft Auto VI: The Album incluye 34 canciones originales creadas para acompañar el lanzamiento de GTA 6. (Rockstar Games)

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Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, la banda sonora oficial de GTA 6 compuesta por 34 canciones inéditas con la participación de artistas como Travis Scott, Keith Richards, de la banda The Rolling Stones, Rauw Alejandro y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. El disco se lanzará el 20 de noviembre de 2026, un día después del estreno del videojuego en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El anuncio se produce en el tramo final de la promoción de GTA 6, cuyo argumento se desarrolla en Leonida, una región ficticia que incluye una nueva versión de Vice City. El juego seguirá a Jason y Lucía, una pareja involucrada en asaltos y otras actividades criminales, y permitirá al jugador controlar a ambos personajes y alternar entre ellos en determinados momentos.

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El videojuego no incluirá disco físico, pero sí su banda sonora

A diferencia del álbum, GTA 6 no tendrá una versión física real: los compradores solo recibirán un código de descarga dentro de la caja. Rockstar decidió, sin embargo, lanzar de manera independiente la banda sonora en formato físico, en una producción que la compañía realizó junto con Atlantic Records.

El álbum en físico llegará el 20 de noviembre, un día después del estreno oficial del videojuego. (Rockstar Games)

La música ha sido un componente central de la franquicia desde sus primeras entregas, principalmente a través de sus emisoras de radio ficticias, que combinan canciones, programas, anuncios y comentarios satíricos. Rockstar señaló que las 34 composiciones de The Album buscan reflejar la energía de Leonida y Vice City, los dos escenarios centrales de la campaña.

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Seis canciones ya están disponibles para escuchar

Rockstar publicó seis sencillos que adelantan parte del repertorio del álbum y que ya pueden escucharse en plataformas como YouTube y Spotify. Las canciones disponibles son las siguientes:

Yung Lean - That’s It, con Future y Metro Boomin

Travis Scott - Rhyno, producida por Guy-Manuel de Homem-Christo

Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy - Sexy Magic

Morgan Wallen - Last Thing You Need

Rauw Alejandro - Macacoa 2000

Keith Richards - Bright Lights, Big City

Seis sencillos del álbum ya pueden escucharse en plataformas como Spotify y YouTube. (Rockstar)

La selección reúne géneros y artistas de procedencias distintas, una fórmula ligada a la identidad sonora de la saga Grand Theft Auto. Un vistazo extendido a GTA 6 presentado con anterioridad ya había mostrado una selección musical con clásicos como Against All Odds (Take a Look at Me Now), de Phil Collins.

Tres ediciones físicas con precios diferenciados

Grand Theft Auto VI: The Album ya puede reservarse en tres versiones a través de la web oficial de Rockstar, con las canciones divididas en dos discos:

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CD: 19,98 dólares (16,99 euros)

Vinilo: 49,98 dólares (51,99 euros), con diseños traslúcidos de color magenta con manchas azules

Vinilo edición limitada: 124,98 dólares (123,99 euros), con discos traslúcidos rellenos de fluido azul y artes exclusivos

GTA 6 no incluirá disco físico del videojuego, solo un código de descarga dentro de la caja.

Además de estas versiones, habrá vinilos de colores con diseños propios distribuidos en distintas cadenas y comercios independientes. Las ediciones físicas estarán disponibles en Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes.

Rockstar prepara novedades sobre el sistema de radio del juego

La compañía adelantó que en las próximas semanas dará más detalles sobre la música de GTA 6, entre ellos información sobre una banda sonora interactiva y sobre la siguiente evolución del sistema de radio dentro del videojuego. Ese sistema volverá a convivir con un mundo abierto que incluirá referencias a redes sociales, publicidad, televisión y la cultura de Florida.

El título también incorporará carreras, combates, ejercicio y decisiones relacionadas con la alimentación de los protagonistas, factores que influirán en su aspecto físico y su nivel de cansancio. GTA 6 llegará más de una década después del lanzamiento de la anterior entrega principal de la franquicia.

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