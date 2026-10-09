Tecno

Qué empresas lideraban la venta de celulares al inicio del negocio: quiénes eran los Apple y Samsung de la época

Nokia llegó a concentrar cerca del 40% del mercado mundial de teléfonos móviles, mientras Motorola se destacó por sus diseños pioneros

Motorola y Nokia eran las empresas con mayor participación en el mercado de la telefonía móvil cuando recién se lanzaron.
Motorola y Nokia eran las empresas con mayor participación en el mercado de la telefonía móvil cuando recién se lanzaron. (Reddit)
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Durante las décadas de 1980 y 1990, mucho antes de que Apple y Samsung se convirtieran en protagonistas del mercado de los teléfonos inteligentes, otras compañías dominaban la industria de la telefonía móvil.

Motorola, Nokia y Ericsson fueron algunas de las marcas que definieron esa etapa, con equipos que marcaron el paso de los primeros celulares comerciales a dispositivos más compactos, accesibles y preparados para las redes digitales.

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Motorola fue una de las grandes pioneras del sector, mientras que Nokia terminó por convertirse en el principal fabricante mundial de teléfonos móviles a finales de los años noventa. Ericsson, por su parte, tuvo un papel relevante tanto en el desarrollo de dispositivos como en la infraestructura que permitió expandir las comunicaciones inalámbricas.

Motorola, Nokia y Ericsson fueron las empresas que dominaron la telefonía móvil durante sus primeros años en el mercado.
Motorola, Nokia y Ericsson fueron las empresas que dominaron la telefonía móvil durante sus primeros años en el mercado.

La comparación con Apple y Samsung ayuda a entender la evolución del negocio, aunque el mercado de aquella época era diferente al actual: los celulares se utilizaban principalmente para llamar y enviar mensajes, y el diseño, la autonomía de la batería, la cobertura y la resistencia eran factores decisivos para los compradores.

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Motorola, la compañía que abrió el camino

La historia del teléfono móvil comercial está estrechamente vinculada con Motorola, empresa estadounidense que presentó en 1983 el DynaTAC 8000X. El dispositivo, de gran tamaño en comparación con los celulares actuales, pesaba cerca de 800 gramos y ofrecía una autonomía limitada. Su precio de lanzamiento rondaba los 4.000 dólares, por lo que estaba lejos de ser un producto accesible para la mayoría de los consumidores.

Aun así, el DynaTAC 8000X representó un hito: permitió realizar llamadas sin depender de una conexión telefónica fija. Durante los años siguientes, Motorola continuó desarrollando equipos que contribuyeron a definir el diseño de los celulares.

Motorola DynaTAC 8000X fue el primer celular de uso comercial.
El Motorola DynaTAC 8000X solo podía realizar llamadas de 20 minutos y luego se tenía que cargar por 10 horas. (Motorola)

En 1989 presentó el MicroTAC, un modelo compacto para los estándares de la época que incorporaba una pieza abatible sobre el teclado. En 1996 llegó el StarTAC, uno de los primeros teléfonos plegables de gran popularidad comercial. Su tamaño reducido y su diseño lo convirtieron en un dispositivo emblemático de la segunda mitad de los noventa.

Motorola fue una marca de referencia durante los primeros años de la telefonía móvil, aunque el crecimiento de nuevos fabricantes y la expansión de las redes digitales modificaron progresivamente el equilibrio de fuerzas.

Nokia conquistó el mercado mundial

Si Motorola ayudó a establecer el negocio, Nokia fue la empresa que consiguió llevar los celulares a una escala masiva. La compañía finlandesa, que originalmente se dedicaba a otras actividades industriales, se convirtió en un actor central de las telecomunicaciones durante los años noventa.

En 1998, Nokia superó a Motorola y pasó a ocupar el primer puesto mundial en ventas de teléfonos móviles. Su crecimiento estuvo relacionado con la expansión de las redes GSM, la variedad de modelos y una oferta que abarcaba distintos segmentos de precios.

El Nokia 3210 fue uno de los más populares en su momento.
El Nokia 3210 fue uno de los más populares en su momento.

La marca se hizo conocida por fabricar dispositivos resistentes, con baterías de larga duración y funciones sencillas de utilizar. Modelos como el Nokia 3210 y el Nokia 3310 alcanzaron una amplia popularidad y se convirtieron en referencias de una época en la que el celular comenzaba a ser un objeto cotidiano.

El dominio de Nokia continuó durante la década siguiente. En su momento de mayor participación, alrededor de 2007, la compañía concentró cerca del 40% del mercado mundial de teléfonos móviles, según estimaciones históricas de la industria. Esa posición la convirtió en el fabricante dominante justo cuando el sector estaba a punto de experimentar una transformación profunda.

Ericsson y los otros fabricantes que competían por el mercado

La sueca Ericsson fue otro de los nombres importantes de la telefonía móvil. Además de fabricar teléfonos, desarrolló infraestructura de telecomunicaciones y participó en la evolución de los estándares digitales que permitieron conectar a millones de usuarios.

Su trayectoria estuvo vinculada con GSM, una tecnología que facilitó la expansión de las redes móviles en Europa y otros mercados. En 2001, Ericsson y Sony formaron una empresa conjunta para fabricar teléfonos bajo la marca Sony Ericsson, que posteriormente ganó notoriedad con equipos orientados a la música y la fotografía.

Ericsson J100 fue uno de los teléfonos que intentó competir con los modelos más populares de Nokia. (Ericsson)
Ericsson J100 fue uno de los teléfonos que intentó competir con los modelos más populares de Nokia. (Ericsson)

El mercado también contaba con otros fabricantes relevantes. Siemens, de Alemania, destacó con productos como el S10, presentado en 1998 y reconocido por incorporar una pantalla a color. Panasonic y Alcatel también comercializaron teléfonos populares en distintos mercados, mientras que empresas como Samsung comenzaron a ampliar su presencia internacional.

La llegada del iPhone cambió las reglas

El lanzamiento del iPhone en 2007 modificó las expectativas sobre lo que podía hacer un teléfono. La pantalla multitáctil, la navegación por internet y la integración de aplicaciones impulsaron un modelo de negocio distinto al de los celulares tradicionales. La expansión de Android, presentado en 2008, aceleró esa transformación.

El primer iPhone se lanzó en el 2007, marcando la era de los teléfonos inteligentes. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
El primer iPhone se lanzó en el 2007, marcando la era de los teléfonos inteligentes. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Nokia y Motorola tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo escenario, mientras que Ericsson dejó de competir como fabricante independiente de celulares tras la evolución de su alianza con Sony. Samsung, por su parte, consiguió consolidar su posición con una amplia gama de teléfonos inteligentes.

Así, las empresas que habían definido la primera etapa de la telefonía móvil cedieron protagonismo a nuevos líderes. El cambio no fue inmediato ni respondió a una sola causa, pero mostró que, en tecnología, la experiencia acumulada no garantiza el liderazgo cuando las reglas del mercado cambian.

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