Tecno

Googlebook tiene un problema inesperado: algunas de  sus funciones no son compatibles con celulares Samsung

La integración Better Together amplía las funciones entre el teléfono y el portátil, aunque por ahora la compatibilidad con Samsung llegará más adelante

Googlebook presenta incompatibilidad con los celulares Samsung.
Googlebook presenta incompatibilidad con los celulares Samsung. (Google)
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Googlebook llegó al mercado con una de sus principales apuestas centrada en la integración con teléfonos Android. Sin embargo, algunas de las funciones que permiten conectar ambos dispositivos todavía no están disponibles para los celulares Samsung que utilizan Android 17. La compatibilidad llegará próximamente, según confirmó Google.

Las herramientas forman parte de Better Together, un conjunto de funciones diseñado para que el teléfono Android y el portátil trabajen de manera más integrada. Entre otras posibilidades, permite continuar actividades iniciadas en el celular, sincronizar determinadas configuraciones y acceder a archivos del teléfono desde el computador.

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Por ahora, estas características están disponibles con determinados dispositivos Android, mientras que la compatibilidad con teléfonos Samsung se incorporará durante las próximas semanas.

Google - ChromeOS - Googlebook OS - tecnología - 29 de septiembre
(Captura Google)

Qué funciones de Android ofrece Googlebook

La integración entre el teléfono y Googlebook busca reducir la cantidad de pasos necesarios para pasar de un dispositivo a otro. Una de las funciones permite continuar en el portátil tareas que comenzaron en un celular Android, de manera similar a otros ecosistemas tecnológicos que conectan teléfonos y computadores.

También existe la posibilidad de sincronizar las notificaciones y determinadas configuraciones entre ambos equipos. De esta manera, los cambios realizados en uno de los dispositivos pueden reflejarse en el otro.

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Otra herramienta permite acceder de forma remota a archivos almacenados en el teléfono desde Googlebook. A esto se suma Instant Hotspot, que permite utilizar la conexión móvil del celular para proporcionar internet al portátil sin tener que configurar manualmente una red WiFi.

Google - ChromeOS - Googlebook OS - tecnología - 29 de septiembre
(Captura Google)

Estas funciones están pensadas especialmente para quienes utilizan un teléfono Android como dispositivo principal y buscan mantener una experiencia continua cuando pasan a una computadora.

Samsung tendrá compatibilidad en las próximas semanas

La integración todavía no está disponible para los teléfonos Samsung que utilizan Android 17. La situación fue comentada por usuarios que adquirieron los primeros equipos y posteriormente confirmada por Mishaal Rahman, quien señaló que Google incorporará el soporte para dispositivos Samsung durante las próximas semanas.

El requisito también está relacionado con la versión del sistema operativo. La documentación de Google establece que las funciones de integración de Better Together requieren teléfonos con Android 17.

Esto significa que no basta con tener un celular Android para acceder a todas las herramientas. También es necesario que el dispositivo sea compatible con la versión correspondiente del sistema operativo y con las funciones de integración habilitadas por Google.

Google asegura que en las próximas semanas los dispositivos Samsung con Android 17 serán compatibles con el Googlebook. (Reddit)
Google asegura que en las próximas semanas los dispositivos Samsung con Android 17 serán compatibles con el Googlebook. (Reddit)

Samsung es uno de los principales fabricantes de teléfonos Android, por lo que la llegada del soporte permitirá ampliar considerablemente el número de usuarios que podrán aprovechar estas herramientas.

Slack también prepara su llegada al portátil

La integración con teléfonos Samsung no es la única característica que está ampliando su disponibilidad alrededor del lanzamiento de Googlebook. La aplicación de comunicación empresarial Slack tampoco cuenta todavía con una instalación convencional a través de Google Play en estos portátiles.

Actualmente, la tienda muestra una indicación para utilizar Slack desde su sitio web. Además, algunos usuarios han encontrado dificultades para instalar su versión como aplicación web progresiva, conocida como PWA.

Google explicó que Slack no cumple todavía con determinados requisitos necesarios para su instalación directa, pero señaló que próximamente será posible instalarla de forma manual.

La aplicación de Slack no puede ser instalada en el Googlebook y envía a que mejor se use la versión web. (Reddit)
La aplicación de Slack no puede ser instalada en el Googlebook y envía a que mejor se use la versión web. (Reddit)

La llegada de Slack resulta relevante porque la plataforma es utilizada ampliamente por empresas y equipos de trabajo para comunicarse y gestionar proyectos.

Googlebook apuesta por conectar todos los dispositivos

Google busca que el portátil no funcione como un dispositivo aislado, sino como una extensión del ecosistema Android. La integración con teléfonos permite compartir información, conexiones y determinadas tareas entre ambas plataformas.

A medida que se amplíe la compatibilidad con Samsung y se incorporen aplicaciones como Slack, estas funciones podrán llegar a un número mayor de usuarios.

Para quienes estén interesados en adquirir un Googlebook principalmente por su integración con el celular, conviene comprobar qué funciones están disponibles para su modelo de teléfono y versión de Android.

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