Karol G ofrecerá dos conciertos en Costa Rica los días 27 y 28 de noviembre de 2026, en el Estadio Nacional.

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Los conciertos de Karol G en Costa Rica, programados para el 27 y 28 de noviembre de 2026, podrían representar un importante movimiento económico para los sectores turístico, hotelero y gastronómico, ante la llegada de seguidores extranjeros interesados en disfrutar de las presentaciones de la artista colombiana.

Sin embargo, asistir a estos espectáculos implica mucho más que comprar una entrada. Los visitantes internacionales deberán contemplar gastos de hospedaje, alimentación y transporte, que podrían representar un desembolso de entre USD 150 y USD 480 (aproximadamente ₡67,000 y ₡214,000) durante una estadía de dos noches.

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La estimación parte de un análisis de precios de referencia en San José, considerando una visita de tres días y dos noches, con alimentación para dos días completos y desplazamientos locales. Los montos son orientativos y pueden variar según las preferencias de cada turista.

¿Cuánto podrían gastar en hospedaje?

Uno de los principales gastos para los visitantes será el alojamiento, especialmente para quienes busquen hospedarse cerca del Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José.

Según referencias de precios publicadas por la plataforma de viajes KAYAK, en la capital costarricense es posible encontrar alternativas económicas desde aproximadamente USD 30 por noche, aunque las tarifas aumentan considerablemente dependiendo de la ubicación y la categoría del establecimiento.

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Para un visitante que busque una habitación económica, el presupuesto podría rondar los USD 45 por noche, lo que representaría USD 90 por dos noches. En un hotel de categoría intermedia, el costo podría ascender a USD 90 diarios, equivalente a USD 180 durante la estadía.

Por otra parte, quienes prefieran mayores comodidades podrían destinar alrededor de USD 150 por noche, alcanzando los USD 300 únicamente en hospedaje.

El hospedaje será uno de los principales gastos para los extranjeros que viajen a Costa Rica para disfrutar de las presentaciones de la artista colombiana. Crédito: Video Ministerio de Salud

Alimentación: entre USD 40 y USD 110 por dos días

Otro de los gastos que deberán contemplar los visitantes extranjeros es la alimentación, cuyo costo dependerá de los establecimientos elegidos.

En las tradicionales sodas costarricenses es posible encontrar desayunos desde aproximadamente USD 3 hasta USD 6, mientras que un almuerzo típico puede costar entre USD 5 y USD 10.

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Para la cena, los precios podrían oscilar entre USD 8 y USD 15 en restaurantes económicos, aunque en establecimientos de mayor categoría la cuenta puede superar los USD 30 por persona.

Con estas referencias, un turista podría destinar entre USD 20 y USD 55 diarios para cubrir sus comidas. Durante dos días, el desembolso sería de aproximadamente USD 40 a USD 110, sin considerar consumos adicionales.

¿Cuánto sería el gasto total?

Al sumar los diferentes rubros, un extranjero que opte por una visita económica podría gastar alrededor de USD 150, distribuidos entre USD 90 de hospedaje, USD 40 de alimentación y USD 20 de transporte local.

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Para quienes prefieran una experiencia de categoría intermedia, el presupuesto aumentaría a aproximadamente USD 290, considerando USD 180 de alojamiento, USD 70 de alimentación y USD 40 para desplazamientos.

En cambio, un visitante que busque mayores comodidades podría necesitar cerca de USD 480, distribuidos entre USD 300 para hospedaje, USD 110 para comidas y USD 70 para transporte.

Los conciertos de Karol G podrían generar un movimiento económico adicional para el sector hotelero, gastronómico y de transporte en San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entradas y boletos aéreos representan gastos adicionales

Es importante destacar que estas proyecciones no incluyen las entradas a los conciertos de Karol G, debido a que cada asistente pagará un monto diferente dependiendo de la localidad adquirida.

Tampoco se contemplan los boletos aéreos, cuyos precios dependerán del país de procedencia, la aerolínea seleccionada y las fechas del viaje.

Aunque todavía no existe una estimación oficial sobre cuántos extranjeros llegarán exclusivamente para disfrutar de los conciertos, las presentaciones podrían beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte de la capital.

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El movimiento de visitantes también representaría una oportunidad económica para los establecimientos ubicados en las cercanías de La Sabana, durante el último fin de semana de noviembre.