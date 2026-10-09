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Cuáles fueron los primeros celulares comerciales de la historia: top 6 de Nokia 1100 al primer Motorola

Pesados, costosos y con funciones limitadas, estos dispositivos marcaron el camino hacia los teléfonos inteligentes que hoy permiten comunicarse, trabajar y navegar por internet

El Motorola DynaTAC 8000X fue el primer celular comercial de la historia. Nokia 1100 uno de los más vendidos de la historia. (Motorola - Nokia)
El Motorola DynaTAC 8000X fue el primer celular comercial de la historia. Nokia 1100 uno de los más vendidos de la historia. (Motorola - Nokia)
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Hubo una época en la que hablar por teléfono en plena calle parecía una escena de ciencia ficción. Hoy, los celulares permiten trabajar, estudiar, tomar fotografías y acceder a internet desde cualquier lugar, pero la historia de estos dispositivos comenzó con equipos voluminosos, costosos y con una autonomía limitada.

En poco más de cuatro décadas, la industria pasó de teléfonos que apenas permitían conversar durante media hora a los smartphones que concentran buena parte de la vida digital.

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El primer celular portátil comercial fue el Motorola DynaTAC 8000X, que llegó al mercado estadounidense en 1983. Su desarrollo había comenzado años antes: en 1973, el ingeniero, Martin Cooper, realizó una llamada desde un teléfono móvil experimental.

Este dispositivo comercial pesaba cerca de 800 gramos, medía unos 25 centímetros de alto sin contar la antena y costaba alrededor de 4.000 dólares. Su batería necesitaba aproximadamente diez horas de carga para ofrecer hasta 30 minutos de conversación.

Motorola DynaTAC 8000X fue el primer celular de uso comercial.
El Motorola DynaTAC 8000X solo podía realizar llamadas de 20 minutos y luego se tenía que cargar por 10 horas. (Motorola)

Aquel avance fue posible gracias al despliegue de las primeras redes celulares comerciales. Japón puso en marcha una red en 1979 y los países nórdicos inauguraron el sistema NMT en 1981. Desde entonces, fabricantes como Motorola, Nokia y Siemens compitieron por reducir el tamaño de los equipos y ampliar sus funciones.

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Seis celulares que marcaron la historia de la telefonía

Estos seis dispositivos muestran algunos de los principales cambios que transformaron la telefonía móvil, desde los primeros modelos portátiles hasta la llegada de los smartphones modernos.

1. Motorola DynaTAC 8000X (1983)

Fue el primer teléfono celular portátil comercial y uno de los símbolos tecnológicos de los años ochenta. Su elevado precio y sus dimensiones lo convertían en un producto reservado principalmente para empresarios y usuarios con alto poder adquisitivo. Aunque sus prestaciones eran limitadas, permitió imaginar un futuro en el que las llamadas ya no dependieran de una línea fija.

Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono celular. (Foto: Archivo)
Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono celular. (Foto: Archivo)

2. Motorola MicroTAC (1989)

Motorola presentó el MicroTAC como una alternativa más compacta que sus modelos anteriores. Su diseño incorporaba una pieza plegable sobre el teclado que protegía los botones y se extendía hacia la zona del micrófono. Este formato anticipó una tendencia que cobraría fuerza durante los años noventa: fabricar teléfonos cada vez más pequeños y fáciles de transportar.

3. IBM Simon (1994)

Considerado uno de los precursores de los teléfonos inteligentes, el IBM Simon combinaba funciones de telefonía con herramientas digitales. Contaba con una pantalla táctil monocromática, calendario, agenda, bloc de notas y correo electrónico. Su precio elevado y su disponibilidad limitada impidieron que alcanzara una adopción masiva, pero anticipó varias características que hoy son habituales en los smartphones.

IBM Simon es considerado el impulsor de los smartphones.
IBM Simon es considerado el impulsor de los smartphones.

4. Motorola StarTAC (1996)

El StarTAC popularizó el diseño plegable tipo concha, que permitía reducir el tamaño del teléfono al cerrarlo. Pesaba alrededor de 88 gramos en algunas versiones y se convirtió en un referente de portabilidad. Su formato influyó en numerosos modelos posteriores, cuando los fabricantes buscaban combinar comodidad, diseño y facilidad de uso.

5. Nokia 3310 (2000)

El Nokia 3310 se convirtió en uno de los celulares más recordados de su época por su resistencia, su batería duradera y la posibilidad de personalizarlo con carcasas intercambiables. También ganó popularidad gracias a juegos como Snake, conocido en español como la culebrita. Su éxito ayudó a consolidar el celular como un producto de consumo masivo.

6. Nokia 1100 (2003)

Con un diseño sencillo, una linterna integrada y un precio accesible, el Nokia 1100 llegó a mercados de todo el mundo, incluidos países donde el costo de los teléfonos era una barrera importante. Vendió alrededor de 250 millones de unidades, una cifra que lo convirtió en uno de los modelos más vendidos de la historia. Su éxito demostró que no era necesario tener funciones avanzadas para conquistar a millones de usuarios.

Nokia - Nokia 1100 - celular - tecnología - 17 de febrero
Nokia 1100 fue uno de los celulares más vendidos de la historia. (Composición Infobae: Nokia)

El cambio que abrió la era de los smartphones

En 2007, Apple presentó el primer iPhone, un dispositivo que combinó teléfono, reproductor multimedia y navegación por internet en una pantalla táctil capacitiva. Aunque no fue el primer equipo con pantalla táctil, su interfaz y su diseño contribuyeron a transformar las expectativas de los consumidores.

La evolución posterior incorporó cámaras avanzadas, aplicaciones, conexión permanente a internet y sistemas operativos cada vez más completos. Así, el celular dejó de ser una herramienta dedicada principalmente a las llamadas para convertirse en una plataforma digital que acompaña a las personas durante todo el día.

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