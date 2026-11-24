Compañeros del cabo Emerson Zepeda, fallecido la semana anterior al manipular explosivos en Haití, sostienen un cartel con su imagen durante su funeral este lunes, en Atiquizaya (El Salvador). (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)

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El cabo Emerson Alexander Zepeda, uno de los tres militares salvadoreños que murieron en Haití durante la manipulación de explosivos, fue sepultado este lunes en Atiquizaya, en el occidente de El Salvador. Familiares, vecinos y miembros de las Fuerzas Armadas acompañaron el cortejo hasta el cementerio local.

La muerte de Zepeda, del teniente Cristian Daniel Palacios Santos y del cabo Wilber Manuel Serrano Medina constituye el primer incidente fatal para el contingente enviado por El Salvador a Haití a fines de octubre. El país desplegó 2.000 soldados para participar en las operaciones contra las pandillas y buscar a cuatro militares desaparecidos desde el 18 de octubre.

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Familiares, vecinos y miembros de las Fuerzas Armadas acompañaron el cortejo, que atravesó varias calles de la localidad hasta el cementerio. (Infobae Centroamérica/REUTERS/José Cabezas)

Zepeda integraba el grupo de militares afectados por la explosión cuya ocurrencia fue comunicada por las autoridades el viernes. En el mismo hecho murieron el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, sepultado el domingo, y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina. Otro soldado sufrió heridas. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/José Cabezas)

Allí, efectivos del Comando de Ingenieros trasladaron el ataúd durante la ceremonia, a la que asistió el ministro de Defensa, René Merino. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Rodrigo Sura)

El presidente Nayib Bukele rindió homenaje el domingo a los tres militares mediante un mensaje publicado en X, donde los definió como “héroes salvadoreños”. También anunció un fondo de un millón de dólares destinado a sus familias. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/José Cabezas)

Según detalló el mandatario, cada familia recibirá 200.000 dólares de manera inmediata. El dinero restante se destinará a asegurarles un ingreso mensual, al margen de los beneficios establecidos por ley y las prestaciones que otorgará la Fuerza Armada. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

Se trata del primer episodio con fallecidos y heridos entre los efectivos salvadoreños desde que El Salvador envió, a fines de octubre, una fuerza de 2.000 militares a Haití. El despliegue tuvo como objetivo localizar a cuatro integrantes del contingente que permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre. (Infobae Centroamérica/AP Foto/Patrice Noel)