Una ola de violencia armada dejó al menos 22 personas asesinadas en Guatemala durante cuatro días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al menos 22 personas fueron asesinadas en Guatemala en una ola de hechos violentos, principalmente ataques armados que iniciaron el viernes 20, siguieron durante el fin de semana y este lunes 23 de noviembre.

La mayoría de los hechos criminales se llevaron a cabo con armas de fuego, pero en algunos casos se utilizaron armas cortopunzantes en una jornada de cuatro días de violencia que no ha dado tregua a los guatemaltecos.

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El saldo mortal se concentró en el área metropolitana de la capital guatemalteca, aunque de manera aislada también hubo reportes en el interior del país, según los reportes que brindaron los cuerpos de socorro.

La madrugada del lunes registró agresiones letales en la capital y Mixco

La última jornada comenzó con múltiples hechos de sangre atendidos por los socorristas. Durante las primeras horas del lunes 23 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos Municipales acudió a la 14 calle y 2.ª avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde localizó sin vida a un conductor dentro de un automóvil con múltiples heridas de bala.

De manera simultánea, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Edvin Manrique Valencia Ardufo, de 50 años, a quien balearon en el sector de la cuchilla del Trébol, en la zona 11 capitalina.

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Los bomberos hallaron a un automovilista muerto a tiros en la zona 10 y confirmaron otro deceso en la zona 11 capitalina. (Bomberos Municipales)

La violencia persistió en otros puntos metropolitanos. En el lote 30 de la calle Real Las Tapias, en la zona 18, un hombre de 28 años murió tras recibir dos disparos en el rostro.

Horas más tarde, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios halló el cuerpo de otro joven, de 26 años, en el sector 6 de la colonia Los Cerritos, también en la zona 18. Con este homicidio, sumaron dos las víctimas mortales en esa demarcación a lo largo del día.

Bomberos Voluntarios halló el cuerpo de otro joven, de 26 años, en el sector 6 de la colonia Los Cerritos, también en la zona 18. (CVB)

En el municipio de Mixco, un joven de 18 años identificado como Hery Estuardo Pérez Menéndez perdió la vida en la 5.ª avenida y 4.ª calle de la colonia Campos de Belén, en la zona 7. En ese mismo ataque, un hombre resultó herido y fue trasladado a la urgencia del Hospital Roosevelt.

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Asimismo, en el bulevar Liberación y 3.ª avenida de la zona 9 de Guatemala, socorristas auxiliaron a un automovilista de 35 años herido en el tórax. En el interior, en Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, individuos armados dispararon contra Carlos Eleazar de León, de 38 años, quien sobrevivió y quedó bajo atención médica.

Los crímenes del fin de semana abarcaron múltiples departamentos del país

El balance fatal del lunes se sumó a un fin de semana con al menos 16 homicidios registrados entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. De ese total, 15 decesos ocurrieron por impacto de bala y uno por herida de arma blanca, de acuerdo con los registros de las instituciones de auxilio.

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El departamento de Guatemala concentró 10 de las muertes del fin de semana. El hecho más sangriento tuvo lugar en una discoteca de la zona 9 capitalina, donde cinco personas murieron baleadas durante la madrugada del sábado 21. Otras agresiones mortales ocurrieron en las zonas 3 y 18, al igual que en los municipios de Chinautla y San Pedro Ayampuc.

Los agresores en motocicleta dispararon en la vía pública contra Pablo Daniel Méndez Díaz, quien murió sobre el asfalto. (El Diario de Chinautla)

En las provincias, los socorristas reportaron muertes violentas en Retalhuleu, Suchitepéquez, Zacapa y Petén. Entre las víctimas figuró el exconcejal de Coatepeque, Hains Muñoz, atacado con arma de fuego tras asistir a una actividad religiosa en el caserío La Ceibilla, en Caballo Blanco.

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Por su parte, la única muerte provocada por arma blanca ocurrió en el municipio de Morales, departamento de Izabal, donde las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un soldado con diversas heridas punzocortantes. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de las investigaciones.