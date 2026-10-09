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Gobiernos evalúan regular los lentes inteligentes RayBan Meta ante preocupaciones por grabaciones

En Reino Unido, los tribunales de Inglaterra y Gales ya prohibieron el ingreso con las gafas inteligentes de Meta

Gafas inteligentes - IA - gafas - Australia - tecnología - 20 de septiembre
Las gafas inteligentes son lentes tradicionales con tecnología integrada para ofrecer funciones de cómputo, conectividad, audio y realidad aumentada. (Gemini)
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Gobiernos de distintos continentes evalúan imponer límites al uso de las gafas inteligentes, dispositivos que incorporan cámara y micrófono y que se popularizaron a partir del lanzamiento de las Ray-Ban de Meta. La preocupación central de tribunales, ministerios y asociaciones empresariales radica en que estos accesorios permitan fotografiar, filmar o grabar audio de personas sin consentimiento previo.

La discusión no se limita a un país ni a un organismo. Gobiernos nacionales, cortes de justicia, autoridades educativas y cámaras empresariales analizan en paralelo si corresponde prohibir el uso de estos lentes o restringirlo a determinados espacios, como juzgados, escuelas, salas de cine o lugares de reunión pública.

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Qué países ya restringen el uso de gafas inteligentes con cámara

En Reino Unido, los tribunales de Inglaterra y Gales ya prohibieron el ingreso con las gafas inteligentes de Meta, en línea con las restricciones que existían previamente sobre la captura de imágenes y videos dentro de las salas judiciales.

Gafas de sol inteligentes de color negro mate con un botón lateral sobre una superficie gris clara.
En Reino Unido, los tribunales de Inglaterra y Gales ya prohibieron el ingreso con las gafas inteligentes de Meta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida se suma a la decisión de los operadores de cines británicos, que según informó en agosto la Asociación de Cines del Reino Unido (UK Cinema Association) comenzaron a aplicar políticas propias para prohibir o limitar el uso de estos dispositivos durante las funciones.

En Estados Unidos, el Sistema Judicial Unificado de Nueva York dispuso la prohibición de las gafas inteligentes en todas sus instalaciones a partir del 20 de julio de 2026.

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La norma alcanza tanto a modelos graduados como no graduados, además de cualquier accesorio para la cabeza que incluya cámaras, micrófonos u otra tecnología con capacidad de grabar video o audio. Quienes lleguen a un tribunal con estos lentes deberán entregarlos al personal de seguridad antes de ingresar.

Perfil de un hombre con barba corta y suéter azul que lleva gafas negras en el interior de una casa.
En Australia, el gobierno federal informó en septiembre de este año que estudia prohibir el uso de gafas inteligentes con cámara en los centros de trabajo gubernamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noruega avanza en una dirección similar pero con un alcance más amplio. El gobierno noruego anunció que prepara una prohibición temporal del uso de gafas con inteligencia artificial en espacios de reunión pública habitual, entre ellos parques, playas, museos, centros comerciales y eventos masivos.

Oslo, la capital del país, ya había prohibido en agosto de 2026 el uso de este tipo de dispositivos dentro de las escuelas.

Las gafas inteligentes con cámara, como las Ray-Ban de Meta, permiten grabar video, capturar fotografías y registrar audio de manera discreta mientras se usan como anteojos comunes. Esa capacidad de grabación encubierta es justamente lo que llevó a tribunales, gobiernos y empresas en varios países a prohibir o restringir su uso en espacios donde se protege la privacidad o se regula estrictamente la captación de imágenes.

Qué evalúan Australia y la Unión Europea sobre la privacidad

En Australia, el gobierno federal informó en septiembre de este año que estudia prohibir el uso de gafas inteligentes con cámara en los centros de trabajo gubernamentales, a raíz de preocupaciones vinculadas con la privacidad y la seguridad.

Gafas inteligentes - IA - gafas - Australia - tecnología - 20 de septiembre
Un dato poco conocido de las gafas inteligentes es que los primeros prototipos usaban conducción ósea para que el usuario escuchara el sonido. (Gemini)

La ministra de Función Pública, Katy Gallagher, pidió asesoramiento formal a la Comisión de Función Pública del país para determinar si corresponde una prohibición y qué excepciones podrían contemplarse en caso de aplicarse.

En el plano europeo, la discusión se trasladó a los organismos reguladores de protección de datos y a varios legisladores del bloque. El Comité Europeo de Protección de Datos encargó un informe destinado a evaluar la aceptabilidad social de las gafas inteligentes, un paso que busca establecer criterios comunes antes de avanzar hacia una eventual regulación.

Dentro del Parlamento Europeo, la eurodiputada Veronika Cifrová Ostrihoňová instó a la Comisión Europea a considerar medidas específicas sobre esta tecnología. Hasta el momento, la Comisión no presentó ningún proyecto de legislación particular orientado a las gafas inteligentes, por lo que el debate permanece abierto entre los organismos comunitarios.

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