Cuánto tiempo demora la revisión de WhatsApp cuando se suspende una cuenta

WhatsApp puede demorar hasta 24 horas en revisar una cuenta bloqueada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La revisión que WhatsApp realiza cuando bloquea una cuenta se completa en un plazo de 24 horas, explica la plataforma

WhatsApp indica que el plazo de 24 horas comienza cuando el usuario solicita la revisión. Además, aclara que solo puede revisar un número de teléfono por apelación. Si no aparece la opción para solicitar una revisión, el bloqueo es definitivo y no puede apelarse.

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Para consultar el estado de la solicitud, hay que abrir WhatsApp. La plataforma advierte que contactarla fuera del proceso de revisión o desde la cuenta de otra persona no acelerará el trámite ni influirá en la decisión.

El plazo de revisión comienza cuando el usuario presenta la apelación desde la aplicación. (WhatsApp)

Por qué WhatsApp suspende o bloquea cuentas

WhatsApp puede bloquear una cuenta cuando detecta actividades que vulneran sus reglas o que pueden afectar a otros usuarios.

La plataforma señala que toma esta medida frente a casos de spam, fraude y conductas que comprometan la seguridad dentro del servicio. También prohíbe utilizar la aplicación con fines ilegales, no autorizados o inaceptables.

Entre las prácticas que pueden derivar en un bloqueo figuran el envío de mensajes masivos o automáticos, la suplantación de identidad y la difusión de información falsa o engañosa.

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El spam, las estafas y las acciones que afectan la seguridad pueden causar un bloqueo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp también contempla las amenazas, el acoso, los mensajes que incitan al odio y cualquier contenido que promueva delitos violentos, ponga en peligro a niños o coordine acciones dañinas.

La restricción alcanza, además, a quienes vulneren derechos de privacidad, propiedad intelectual o publicidad de la empresa, de otros usuarios o de terceros.

La compañía puede suspender cuentas que intenten acceder sin autorización a sus sistemas, enviar virus, interferir en la seguridad del servicio o crear perfiles mediante mecanismos automatizados.

Las normas incluyen la prohibición de recopilar datos de usuarios de forma indebida, revender el servicio, desarrollar herramientas similares sin permiso y presentar reportes fraudulentos o sin fundamento.

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WhatsApp restringe contenidos que incluyan amenazas, acoso, odio o promoción de actos violentos. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo

WhatsApp recuerda que cada persona es responsable de proteger su dispositivo y su cuenta, y debe informar de inmediato cualquier uso no autorizado o falla de seguridad.

Estas medidas buscan evitar daños a la plataforma y a la comunidad, según las condiciones de uso. Un bloqueo puede aplicarse cuando la actividad detectada incumple esas obligaciones o afecta la seguridad colectiva.

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp suspendida o en revisión

Si una cuenta de WhatsApp fue suspendida, el usuario debe abrir la aplicación y buscar la opción para solicitar una revisión. El proceso de apelación permite que WhatsApp evalúe el bloqueo y se aplica a un solo número de teléfono por solicitud.

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Intentar ingresar sin permiso a los sistemas de la aplicación también puede provocar el bloqueo de una cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

La plataforma indica que la revisión se completa en un plazo de 24 horas desde que se presenta el pedido.

Para consultar su estado, hay que abrir WhatsApp. Si no aparece la opción de revisión, el bloqueo es definitivo y no se puede apelar. Contactar a WhatsApp por vías externas o desde otra cuenta no acelera ni modifica la decisión.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, incorporó nuevas funciones para llamadas, herramientas de seguridad y opciones para usar el servicio en más dispositivos.

WhatsApp Web permite realizar llamadas de audio y video desde una computadora. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre las novedades, permite hacer y recibir llamadas de audio y video desde WhatsApp Web, transferir una llamada grupal entre dispositivos, activar una sala de espera mediante enlaces y reducir el ruido de fondo. Incorporó video en alta definición desde los primeros segundos de la comunicación.

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Los grupos permiten fijar una hora de cierre para las encuestas, ocultar nombres de quienes votan y editar preguntas durante 15 minutos.

La mención @todos avisa; en grupos de más de 32 personas, queda para los administradores. WhatsApp permite crear grupos con participantes de un chat existente.

Las encuestas en los grupos pueden tener una hora de cierre y sus preguntas pueden editarse durante 15 minutos. (WhatsApp)

En seguridad, la verificación en dos pasos usa una contraseña extensa y las claves de acceso pueden configurarse en más de un dispositivo móvil. Las actualizaciones se implementan gradualmente y su disponibilidad varía según la región y el sistema operativo del usuario.