Qué significa “Cuenta en revisión” en WhatsApp y cómo recuperar el acceso a todos los chats

WhatsApp puede suspender tu cuenta si detecta actividad inusual. (Foto: Meta)

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Cada vez más usuarios de WhatsApp han reportado la aparición del mensaje “Cuenta en revisión”, un aviso que impide utilizar la aplicación mientras la plataforma analiza la actividad del perfil. Durante este proceso, la cuenta queda suspendida de forma temporal y el usuario no puede enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas ni acceder a ninguna de las funciones del servicio.

Aunque el mensaje puede generar preocupación, no significa necesariamente que la cuenta haya sido bloqueada de forma definitiva. La revisión forma parte de los mecanismos de seguridad de WhatsApp para detectar posibles casos de spam, uso de aplicaciones no autorizadas o actividades que infrinjan las políticas de la plataforma. Una vez finalizado el análisis, la cuenta puede ser restablecida si no se detectan incumplimientos.

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¿Por qué aparece el mensaje “Cuenta en revisión”?

WhatsApp utiliza sistemas automatizados para identificar comportamientos que puedan representar un riesgo para la seguridad de la plataforma o de otros usuarios.

Una de las causas más frecuentes es el uso de aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras versiones no oficiales. Estas aplicaciones alteran el funcionamiento original del servicio y violan las condiciones de uso establecidas por Meta.

Usuarios de las redes sociales dieron a conocer que WhatsApp puso en revisión sus cuentas. (Foto: Meta)

Otro motivo habitual es el envío masivo de mensajes en un corto periodo, especialmente cuando se trata de personas que no tienen registrado el número del remitente. Este comportamiento puede ser interpretado por los sistemas de detección como una posible campaña de spam.

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Asimismo, ciertas actividades inusuales o cambios recientes en los algoritmos de seguridad también pueden activar revisiones preventivas, incluso cuando posteriormente se determine que la cuenta no incurrió en ninguna infracción.

Qué ocurre mientras la cuenta está bajo revisión

Cuando una cuenta entra en revisión, WhatsApp suspende temporalmente todas sus funciones.

Durante ese tiempo no es posible enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas de voz o video, compartir archivos ni acceder con normalidad a los chats. La cuenta permanece congelada mientras Meta analiza si hubo alguna vulneración de las normas del servicio.

El tiempo de revisión puede variar dependiendo del caso, por lo que la compañía recomienda esperar a que concluya el proceso antes de intentar realizar cualquier otra acción.

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Mientras la cuenta este en revisión, especialistas recomiendan no crear nueva cuenta de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo recuperar el acceso a la cuenta

Si aparece el mensaje “Cuenta en revisión”, los especialistas recomiendan no entrar en pánico y seguir una serie de medidas para facilitar el restablecimiento del acceso.

La primera consiste en mantener instalada la versión oficial y actualizada de WhatsApp, descargada únicamente desde Google Play Store o App Store. Esto reduce la posibilidad de que el sistema detecte software no autorizado.

También es importante esperar a que finalice el proceso de verificación sin intentar crear nuevas cuentas para eludir la revisión, ya que esa práctica podría generar nuevas restricciones.

En caso de utilizar aplicaciones modificadas, la recomendación es desinstalarlas inmediatamente y migrar a la versión oficial de WhatsApp, ya que estas herramientas representan uno de los principales motivos de suspensión.

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Si tienes una cuenta no oficial de WhatsApp, se recomienda migrar a las legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp explica por qué realiza estas revisiones

Ante los reportes de usuarios afectados, WhatsApp explicó que estas revisiones forman parte de su estrategia para combatir el spam y el uso de aplicaciones falsas.

En declaraciones al portal especializado TechCrunch, un portavoz de la compañía aseguró que los sistemas de detección buscan proteger a la comunidad frente a abusos y actividades maliciosas.

La empresa también reconoció que, como ocurre con cualquier sistema automatizado, pueden producirse errores durante el proceso de identificación.

“Trabajamos constantemente para prevenir el abuso de nuestro servicio y bloquear cuentas con el fin de proteger a los demás usuarios. A veces cometemos errores y, si es así, intentamos solucionarlo lo antes posible para que la gente pueda volver a chatear”, señaló el vocero.

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WhatsApp revisa periódicamente que los usuarios cumplan con sus políticas de uso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo evitar que tu cuenta vuelva a ser revisada

Para reducir el riesgo de que WhatsApp vuelva a suspender temporalmente una cuenta, la principal recomendación es utilizar únicamente la aplicación oficial y respetar las políticas de uso de la plataforma.

También conviene evitar el envío masivo de mensajes a contactos desconocidos, no utilizar herramientas automatizadas para distribuir contenido y mantener siempre actualizada la aplicación.

Aunque el mensaje “Cuenta en revisión” puede resultar inquietante, en la mayoría de los casos se trata de una medida temporal destinada a verificar la seguridad de la cuenta. Si el análisis no detecta infracciones, el acceso suele