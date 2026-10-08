Tesla intensifica su ofensiva para llevar Full Self-Driving, una tecnología de conducción asistida

Una exhibición de un Tesla Model 3 usando el sistema de conducción totalmente autónoma supervisada en una autopista en San Diego, California, EE. UU. REUTERS/Mike Blake

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Tesla intensifica su ofensiva para llevar Full Self-Driving, su tecnología de conducción asistida, a las carreteras europeas. La compañía de Elon Musk presiona a los reguladores del continente para obtener una aprobación que le permita operar su sistema en los 27 países de la Unión Europea, en una campaña que combina lobby directo, estudios propios y movilización pública a través de redes sociales.

La estrategia, según una investigación de Reuters, presenta a los organismos de seguridad vial como obstáculos burocráticos que frenan una tecnología capaz de salvar vidas. Esa narrativa ha comenzado a dar resultado en varios mercados europeos, aunque no sin generar dudas sobre el rigor científico detrás de las afirmaciones de la empresa.

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Cómo avanza la aprobación de Tesla para operar en Europa

Tesla ya logró un hito considerado determinante: la aprobación de los Países Bajos, un paso que allanó el camino para una votación a escala europea que los reguladores de los 27 países del bloque podrían definir próximamente.

La compañía de Elon Musk presiona a los reguladores del continente para obtener una aprobación que le permita operar su sistema en 27 países. REUTERS/Dado Ruvic

Ese visto bueno neerlandés no es un dato menor. El proceso de homologación de la Unión Europea exige que primero un Estado miembro respalde la tecnología antes de habilitar su aprobación conjunta. Por eso, la decisión de los Países Bajos funciona como una referencia que otros países utilizan para tomar sus propias determinaciones.

A la par, siete países de la Unión Europea (entre ellos la República Checa, Bélgica y Dinamarca) ya otorgaron a Tesla aprobaciones nacionales para su tecnología de asistencia al conductor, un sistema que, vale aclarar, no equivale a la conducción totalmente autónoma que la compañía busca certificar a nivel continental.

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El Full Self-Driving, la tecnología que Tesla promociona como un paso hacia la conducción autónoma, aún no cuenta con aprobación para operar sin restricciones en el conjunto de la Unión Europea. Por ahora, su despliegue se limita a sistemas de asistencia al conductor avalados país por país.

Full Self-Driving aún no cuenta con aprobación para operar sin restricciones en el conjunto de la Unión Europea. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Las presiones de Tesla sobre los reguladores neerlandeses

Según la revisión de correspondencia realizada por Reuters, Tesla intentó en reiteradas ocasiones reducir la intensidad del examen al que la sometió el regulador neerlandés RDW. La empresa presionó, con cierto éxito, para fijar los términos y métodos bajo los cuales se evaluaría su tecnología.

Esa dinámica despertó inquietudes entre cinco expertos en regulación de vehículos autónomos que revisaron los intercambios para la agencia de noticias. Los especialistas señalaron que las respuestas del organismo holandés solían ser conciliadoras, con menciones recurrentes a objetivos “compartidos” o “mutuos” con el fabricante, lo que puso en duda la imparcialidad del proceso.

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Consultado por Reuters, RDW no realizó comentarios sobre su correspondencia con Tesla ni sobre los datos europeos presentados por la compañía. En un comunicado, el organismo neerlandés sostuvo que “evalúa los sistemas de asistencia al conductor de todos los fabricantes de forma objetiva e independiente”.

RDW agregó que la colaboración con un fabricante “es parte habitual del proceso de evaluación y no compromete la independencia ni la exhaustividad de nuestra evaluación”, en respuesta directa a los cuestionamientos sobre su cercanía con Tesla durante el examen técnico.

Tesla intentó en reiteradas ocasiones reducir la intensidad del examen al que la sometió el regulador neerlandés RDW. REUTERS/Yves Herman

Las dudas sobre la investigación de seguridad presentada por Tesla

Una vez obtenida la aprobación en los Países Bajos, Tesla remitió sus estudios a otros reguladores europeos en busca de respaldo adicional para expandir la homologación de su tecnología al resto del bloque.

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Sin embargo, siete investigadores de seguridad vial que examinaron la metodología de la compañía para el medio citado coincidieron en que esa investigación presenta fallas que impiden sostener las afirmaciones que Tesla difunde tanto ante las autoridades como ante el público general.

Las afirmaciones en disputa incluyen datos audaces sobre la reducción de accidentes que, según la empresa, demostrarían los beneficios de su sistema de conducción asistida. Los especialistas consultados por la agencia pusieron en entredicho la solidez de esos números y el diseño con el que fueron elaborados.

Mientras continúan las revisiones técnicas en distintos países del bloque, Tesla ha reforzado su estrategia de comunicación pública. La compañía utiliza redes sociales para movilizar a sus seguidores y entusiastas de la marca, a quienes convoca a exigir aprobaciones más rápidas por parte de los organismos reguladores europeos.

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