Tesla alcanza la conducción autónoma total: así mejoran los carros para que el conductor haga menos

Tesla desplegó en Nueva Zelanda y Australia la versión 14.3.3 de Full Self-Driving para Model Y y Model 3 Highland con Hardware 4.(REUTERS/Vincent West)

Tesla sigue evolucionando en su proyecto de conducción automatizada y una nueva versión del software de sus vehículos les permitirá tener un completo desempeño en este modo, en una primera fase de pruebas en Nueva Zelanda.

Esta actualización representa el mayor salto tecnológico para los usuarios desde el lanzamiento del sistema el año pasado y marca una nueva era para los vehículos eléctricos de la marca.

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El despliegue comenzó el viernes 19 de junio, alcanzando simultáneamente a Nueva Zelanda y Australia, y está dirigido exclusivamente a los modelos equipados con Hardware 4, es decir, el Model Y y el Model 3 Highland.

Los propietarios de versiones anteriores con Hardware 3 por el momento quedan fuera de la actualización, aunque Tesla trabaja en una variante denominada “v14 Lite” para ese hardware, sin fecha confirmada para los vehículos con volante a la derecha.

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Tesla aseguró que el sistema FSD (Supervised) reacciona cerca de un 20 % más rápido gracias a cambios en la red neuronal y el entrenamiento por refuerzo. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Cómo es el funcionamiento de la conducción totalmente autónoma

La nueva versión del sistema Full Self-Driving trae consigo mejoras sustanciales en la experiencia de conducción automatizada. Tesla ha señalado que la versión 14.3.3 reacciona aproximadamente un 20 % más rápido que su predecesora, gracias a una optimización del entrenamiento por refuerzo en la red neuronal y a la actualización del codificador neuronal del sistema.

Este avance se traduce en una interpretación más precisa de las señales de tráfico, una reducción de intervenciones por parte del conductor y una mayor fluidez en situaciones complejas, como rotondas o intersecciones con obras viales.

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El sistema, conocido ahora en el menú como FSD (Supervised), se ha dotado de nuevas capacidades. Entre ellas, destaca la respuesta mejorada ante vehículos de emergencia, la capacidad de detectar animales pequeños en la vía y una gestión más eficiente de cambios de carril, minimizando maniobras innecesarias.

Uno de los elementos que más llaman la atención es la introducción del perfil de velocidad “Sloth”. Esta nueva opción prioriza la conducción lenta y la elección de carriles conservadora, diferenciándose de los perfiles Chill, Standard y Hurry ya disponibles.

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El sistema FSD (Supervised) incorporó una mejor respuesta ante vehículos de emergencia, la detección de animales pequeños y cambios de carril más eficientes. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

La marca afirma que las diferencias entre estos modos de conducción ahora son mucho más notorias, permitiendo a los usuarios adaptar la experiencia a sus preferencias y necesidades del entorno.

La funcionalidad también se extiende al inicio y final de cada trayecto. Al comenzar un viaje, el sistema FSD no requiere ya la confirmación mediante el pedal de freno, lo que agiliza la activación del modo de conducción autónoma. Al concluir el recorrido, el conductor puede ahora elegir entre diferentes opciones de llegada, como estacionamiento en la calle, garaje cubierto o detención en un acceso, todo ello ajustable mediante la pantalla central del vehículo.

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Un aspecto relevante de la actualización es la mayor precisión en la supervisión del conductor. La cámara interior ha mejorado su capacidad para leer la atención del usuario, incluso si lleva gafas de sol o circula en condiciones de baja luminosidad.

Además, la aplicación asociada al FSD muestra la duración más extensa de conducción sin intervención, incentivando el uso responsable del sistema.

La actualización de Tesla agiliza el inicio del viaje sin confirmar con el pedal de freno y permite elegir opciones de llegada desde la pantalla central. (AP Foto/Mike Stewart, archivo)

Cuándo llegará la conducción autónoma total de Tesla al mundo

Tesla mantiene planes de llevar la conducción totalmente autónoma a más mercados, aunque la disponibilidad sigue sujeta a la compatibilidad de hardware y a la validación regulatoria en cada región. La compañía trabaja activamente en el desarrollo de versiones adaptadas para vehículos con Hardware 3 y modelos con configuraciones específicas, como el volante a la derecha.

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En paralelo, la presencia de Tesla Cybercabs en Nueva Zelanda para pruebas en condiciones de frío extremo anticipa futuros avances hacia servicios de robotaxi y vehículos completamente autónomos.

En Estados Unidos, Tesla ya puso en marcha su servicio de Robotaxi en 2025, mientras que en Oceanía el enfoque por ahora se mantiene en perfeccionar la experiencia de conducción supervisada y adaptarla a las particularidades locales.

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