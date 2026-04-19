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La conducción autómatica de Tesla llega a Europa: qué le hace falta a Argentina para tener robotaxis

Paises Bajos será la primera nación del continente en tener estos vehículos, pero podría expandirse a más en poco tiempo

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Países Bajos autoriza el sistema Full Self-Driving de Tesla y se convierte en el primer país de Europa en aprobar la conducción autónoma supervisada. (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)
Países Bajos autoriza el sistema Full Self-Driving de Tesla y se convierte en el primer país de Europa en aprobar la conducción autónoma supervisada. (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

La llegada de la conducción autónoma de Tesla a Europa marca un punto de clave en el desarrollo tecnológico y regulatorio de esta tecnología. El reciente visto bueno concedido en Países Bajos al sistema Full Self-Driving (FSD) de la compañía dirigida por Elon Musk dará una nueva opción de movilidad en ese continente.

El sistema, tras casi dos años de pruebas intensivas y un proceso de validación reglamentaria, se convierte en una referencia para el despliegue de tecnologías de asistencia avanzada a la conducción.

Por qué Países Bajos será el primer país en Europa en recibir la conducción autónoma de Tesla

Países Bajos se ha transformado en el primer país de la Unión Europea en autorizar el uso del sistema Full Self-Driving supervisado de Tesla, luego de la aprobación oficial otorgada por la autoridad neerlandesa de vehículos RDW el 10 de abril de 2026.

Esta decisión se ampara en el reglamento UN Regulation 171, normativa que regula los sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2 en la UE, y representa el primer caso de aplicación masiva de este marco legal en territorio europeo.

La aprobación del sistema FSD exige que el conductor mantenga la atención y la responsabilidad en todo momento, reforzando los límites de la conducción autónoma.(REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La aprobación del sistema FSD exige que el conductor mantenga la atención y la responsabilidad en todo momento, reforzando los límites de la conducción autónoma.(REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La autorización permite a los propietarios de vehículos Tesla compatibles retirar las manos del volante bajo condiciones específicas, aunque la ley exige su atención y responsabilidad permanente. El sistema FSD incorpora mecanismos de control como seguimiento ocular y alertas visuales, sonoras y hápticas.

Si el conductor no responde a estos estímulos, el sistema procede a desactivar progresivamente la conducción asistida hasta detener el vehículo de forma segura.

La diferencia clave radica en que las autoridades y reguladores insisten en que esta tecnología no constituye una conducción completamente autónoma. Se trata de una función de asistencia que requiere la supervisión activa de la persona al volante en todo momento. Esta exigencia de seguridad define los límites de la implementación y condiciona la experiencia de los usuarios.

El proceso de aprobación se extendió durante 18 meses, en los cuales Tesla tuvo que demostrar la eficacia y seguridad de su tecnología. La empresa aportó datos de más de 1,6 millones de kilómetros recorridos en carreteras europeas, realizó unas 4.500 pruebas en circuito cerrado y llevó a cabo más de 13.000 evaluaciones en condiciones de tráfico real, cumpliendo con más de 400 requisitos regulatorios establecidos por la normativa comunitaria.

La función Full Self-Driving supervisada de Tesla está disponible en Países Bajos por suscripción mensual y se puede activar remotamente en vehículos compatibles.(REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)
La función Full Self-Driving supervisada de Tesla está disponible en Países Bajos por suscripción mensual y se puede activar remotamente en vehículos compatibles.(REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Condiciones de lanzamiento y acceso a la tecnología

La autorización en Países Bajos tiene una validez inicial de al menos 36 meses y abre la posibilidad de que otros países europeos reconozcan esta validación de forma individual.

Si bien la aprobación no se extiende automáticamente al resto del continente, establece un precedente normativo que facilita la adopción de la tecnología en mercados como Alemania, Francia o Italia. La homologación a nivel comunitario requerirá una votación de la Comisión Europea, prevista para el verano de 2026.

El acceso a la función Full Self-Driving supervisada de Tesla se realiza bajo un modelo comercial de suscripción mensual, que comienza en 99 euros. Esta modalidad permite a los usuarios habilitar y actualizar la funcionalidad en sus vehículos de manera remota, aprovechando la capacidad de Tesla para mejorar sus prestaciones a través de actualizaciones de software.

La implementación incluye restricciones como el sistema solo puede usarse en determinadas condiciones de tráfico y vías habilitadas, y en ningún caso reemplaza la responsabilidad legal del conductor. Los mecanismos de supervisión y alerta resultan fundamentales para evitar la desatención o el abuso de la tecnología.

La autorización inicial del FSD en Países Bajos tiene vigencia de 36 meses y podría allanar el camino para su adopción en otros países europeos. (REUTERS/Joel Angel Juarez)
La autorización inicial del FSD en Países Bajos tiene vigencia de 36 meses y podría allanar el camino para su adopción en otros países europeos. (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Cómo podría darse la llegada de la conducción autónoma a Argentina

El caso de Países Bajos contrasta con la situación actual de la conducción autónoma en Argentina. El país incorporó los vehículos autónomos de manera general en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, tras una reforma en 2025 que reconoció la posibilidad de su circulación. No obstante, la normativa argentina no establece reglas técnicas ni operativas específicas para la implementación de sistemas como el Full Self-Driving de Tesla.

En Argentina, la legislación vigente reconoce la figura de la conducción autónoma, pero la falta de regulación detallada limita su uso efectivo. El desarrollo de esta tecnología en el país depende de factores que exceden lo meramente legal, como la evolución de la infraestructura vial y la disponibilidad de recursos técnicos.

Para que la conducción autónoma funcione de manera segura y extendida, las rutas y autopistas requieren adaptaciones específicas. Además, las zonas urbanas presentan desafíos adicionales por la complejidad del entorno y la densidad de tráfico. La falta de un marco regulatorio robusto y de una infraestructura adecuada obstaculiza la adopción masiva de esta tecnología.

En comparación con otros mercados, las diferencias regulatorias son notorias. Estados Unidos, por ejemplo, permite la autocertificación de los fabricantes y realiza controles posteriores, mientras que Europa exige procesos de validación más rigurosos antes de aprobar el uso de estos sistemas en la vía pública.

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