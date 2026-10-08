Google recurrirá a la energía nuclear para alimentar sus centros de datos de IA

Google busca modernizar reactores nucleares para abastecer de energía sus centros de datos para IA. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Guardar

Google firmó un acuerdo de 20 años con Constellation para modernizar seis centrales nucleares en Estados Unidos y aumentar la cantidad de electricidad disponible para sus centros de datos. La operación contempla una inversión superior a 4.300 millones de dólares y permitirá añadir hasta 890 megavatios de capacidad nuclear durante los próximos cinco años.

El acuerdo refleja uno de los principales desafíos que enfrenta la industria tecnológica: el crecimiento de la inteligencia artificial está aumentando rápidamente la demanda de electricidad de los centros de datos, las instalaciones donde funcionan los servidores que procesan consultas, entrenan modelos y ejecutan servicios digitales.

PUBLICIDAD

Las empresas prevén modernizar 11 reactores ubicados en seis instalaciones de Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey. Todas están conectadas a PJM, la mayor red eléctrica de Estados Unidos, que abastece a 13 estados y al Distrito de Columbia.

Google busca garantizar la energía necesaria para sus centros de datos ante la alta demanda de electricidad. (Google)

La inteligencia artificial aumenta el consumo de electricidad

Los centros de datos necesitan grandes cantidades de energía para mantener en funcionamiento miles de servidores. El crecimiento de la inteligencia artificial ha elevado todavía más esta demanda, debido a que los modelos requieren una infraestructura informática mucho más potente que muchos servicios digitales tradicionales.

Google busca garantizar parte de ese suministro mediante energía nuclear, una fuente que puede producir electricidad de manera continua y que no depende de las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

Según Google y Constellation, las mejoras previstas en las seis instalaciones permitirán incorporar 890 megavatios de capacidad adicional. Para dimensionar esa cifra, las compañías la comparan con la electricidad que podrían producir un reactor nuclear de gran tamaño o tres reactores modulares pequeños.

La IA ha aumentado el consumo eléctrico, por lo que empresas como Google buscan alternativas para garantizar este importante suministro. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El acuerdo de compra de energía también busca proporcionar a Constellation ingresos a largo plazo para financiar las mejoras necesarias en las centrales existentes.

PJM enfrenta una creciente presión por los centros de datos

Las instalaciones que forman parte del acuerdo están conectadas a PJM Interconnection, una red eléctrica que abastece a una amplia región del este de Estados Unidos. La organización enfrenta dificultades para responder al crecimiento de la demanda provocado, entre otros factores, por la expansión de los centros de datos.

PUBLICIDAD

La situación generó preocupación entre organismos encargados de supervisar el mercado eléctrico. El año pasado, un organismo independiente presentó una queja ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) debido a los planes para conectar grandes centros de datos a la red.

Los centros de datos han provocado que las empresas eléctricas busquen más opciones para seguir distribuyente energía sin afectar a terceros. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

El temor es que la infraestructura disponible no pueda satisfacer de forma confiable la demanda adicional, aumentando el riesgo de problemas en el suministro eléctrico.

En enero, la administración de Donald Trump y los gobernadores de los estados donde opera PJM solicitaron que la organización realizara una subasta de energía de emergencia para impulsar la construcción de nuevas plantas eléctricas mediante contratos de largo plazo.

PUBLICIDAD

La subasta fue pospuesta después de que FERC pidiera revisar la propuesta para establecer mayores protecciones y evitar que el aumento de la demanda de los centros de datos termine elevando las facturas de otros consumidores.

Google no solo apuesta por la energía nuclear, también busca otras fuentes. REUTERS/Arnd Wiegmann

Google también aumenta su apuesta por otras fuentes de energía

El acuerdo nuclear no es el único contrato firmado entre Google y Constellation. Ambas compañías también establecieron un acuerdo independiente de suministro eléctrico por 15 años, con un volumen mayor, para garantizar ingresos a otras centrales que la empresa opera dentro de la red PJM.

La combinación energética de Constellation incluye principalmente generación nuclear. Según su informe de sostenibilidad, esta fuente representó el 70 % de su capacidad de generación el año pasado, mientras que las energías renovables aportaron otro 8 %. El gas y el petróleo representaron el 22 % restante.

PUBLICIDAD

La expansión de los centros de datos, sin embargo, también está impulsando nuevos proyectos de infraestructura de gas en Estados Unidos. Esto genera un desafío para las grandes empresas tecnológicas que han establecido objetivos para reducir sus emisiones.

Google informó que sus emisiones de carbono aumentaron 18 % el año pasado, mientras que su demanda de electricidad creció 37 %. La compañía busca así responder al crecimiento de la inteligencia artificial sin depender únicamente de nuevas fuentes de generación y, al mismo tiempo, garantizar la electricidad necesaria para mantener en funcionamiento la infraestructura que sostiene sus servicios digitales.

PUBLICIDAD