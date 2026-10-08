Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

El objetivo es construir una llamada célula virtual universal. (Gemini)

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Google DeepMind, Meta y la empresa de descubrimiento de fármacos Isomorphic Labs anunciaron una inversión conjunta de 300 millones de dólares para financiar la creación de una célula virtual, un modelo de inteligencia artificial que busca simular el comportamiento biológico humano. El aporte se suma a un programa que ya reúne 1.800 millones de dólares.

El dinero forma parte de la Iniciativa de Biología Virtual, impulsada por Biohub, la organización de investigación biomédica sin fines de lucro fundada en 2016 por el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la médica Priscilla Chan.

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El objetivo es construir una llamada célula virtual universal: un modelo computacional lo bastante preciso como para que los científicos puedan probar experimentos de forma digital antes de llevarlos al laboratorio. La promesa es acortar los tiempos de desarrollo de tratamientos contra enfermedades.

Biohub prevé producir un primer conjunto de datos estandarizado a gran escala dentro de un año. (Gemini)

Megaproyecto de IA y biología suma 1.800 millones de dólares en inversiones

El gobierno de Estados Unidos participa con dos aportes distintos. El Departamento de Energía invertirá más de 500 millones de dólares a lo largo de cinco años en mediciones de laboratorio, modelado y capacidad de cómputo, a través de un programa interagencias llamado Genesis Mission.

Los Institutos Nacionales de Salud, por su parte, coordinarán el acceso a bases de datos y repositorios construidos con más de 500 millones de dólares en inversión federal previa. Esos recursos serán estandarizados por Biohub para entrenar modelos de inteligencia artificial.

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A esos montos se suma el compromiso original de Biohub: 500 millones de dólares aportados en abril de 2026, cuando la organización lanzó la iniciativa por primera vez. De ese total, 400 millones se destinan a nuevas tecnologías de medición, como la tomografía crioelectrónica, y 100 millones financian investigación externa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 300 millones de dólares aportados ahora por Google DeepMind, Isomorphic Labs y Meta son, según Biohub, el refuerzo privado más reciente a un proyecto que la organización describe como el compromiso coordinado más grande hasta la fecha para generar datos biológicos aptos para entrenar inteligencia artificial.

Qué dicen los científicos detrás del proyecto

“Un modelo predictivo preciso de la biología podría acelerar drásticamente el descubrimiento científico al permitir que los investigadores realicen experimentos de forma digital”, afirmó Alex Rives, jefe de ciencia de Biohub, en el comunicado oficial.

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Rives agregó que la creación de una célula virtual es uno de los desafíos más importantes para la próxima era de la ciencia y que requerirá esfuerzos coordinados de generación de datos a escala nacional e internacional.

Max Jaderberg, presidente de Isomorphic Labs, explicó que la empresa se suma como miembro fundador porque generar los datos necesarios para resolver la biología de sistemas predictiva excede lo que cualquier organización individual puede producir por sí sola.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pushmeet Kohli, vicepresidente de IA para la Ciencia de Google DeepMind y científico jefe de Google Cloud, señaló que la inversión en generación de datos biológicos ayudará a crear un repositorio abierto y estandarizado para la comunidad científica.

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Los plazos y el modelo de negocio

Biohub prevé producir un primer conjunto de datos estandarizado a gran escala dentro de un año y aspira a desarrollar modelos predictivos precisos del comportamiento celular en un plazo aproximado de cinco años.

Los datos generados se harán públicos, aunque los financiadores comerciales reciben un período de embargo de un año durante el cual pueden trabajar de forma exclusiva con la información antes de su liberación general.

El proyecto suma como socios a instituciones científicas que se incorporaron en el lanzamiento de abril, entre ellas el Allen Institute, el Arc Institute, el Broad Institute y el Wellcome Sanger Institute, junto con los consorcios Human Cell Atlas y Human Protein Atlas.

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