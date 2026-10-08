Forza Horizon 6 llega a PS5 el 26 de enero de 2027

La versión inicial del juego contará con más de 500 modelos de autos y conforme se actualicen las versiones, se añadirán más. (PlayStation)

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La versión para PS5 de Forza Horizon 6 se lanzará el 26 de enero de 2027, según confirmó PlayStation.

El título de Playground Games estaba previsto inicialmente para llegar a la consola de Sony durante 2026. Sin embargo, su estreno se producirá en enero de 2027, casi un año después de la ventana de lanzamiento anunciada originalmente.

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La Edición Premium permitirá jugar desde el 21 de enero de 2027, con hasta cinco días de acceso anticipado. Además, incluirá acceso desde el primer día a la primera expansión del juego. Playground Games y Sony no detallaron las razones del retraso.

El juego ya se encuentra disponible en Xbox.

PlayStation confirmó que Forza Horizon 6 llegará a PS5 el 26 de enero de 2027. (PlayStation)

De qué trata Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 es un juego de conducción de mundo abierto ambientado en Japón. La propuesta invita a recorrer ciudades, carreteras rurales y paisajes inspirados en el país asiático mientras los jugadores participan en carreras, desafíos y actividades del festival Horizon.

La nueva entrega mantendrá la exploración libre como uno de sus ejes, con una selección de vehículos y eventos repartidos por un mapa que combina zonas urbanas y rutas de montaña.

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La llegada a PlayStation 5 ampliará el alcance de la franquicia, que hasta ahora había estado vinculada principalmente a las consolas Xbox y a PC.

El lanzamiento en la consola de Sony estaba programado inicialmente para algún momento de 2026. (PlayStation)

Forza Horizon 6 tendrá más de 550 autos para coleccionar y personalizar en el lanzamiento, el total más alto de cualquier juego de Horizon. Se introducirán más autos después del lanzamiento.

Cómo ha sido la experiencia de Forza Horizon 6 en Xbox

En Xbox, Forza Horizon 6 permite recorrer Japón con más de 550 autos reales, incluidos modelos clásicos JDM y vehículos modificados que se pueden encontrar, probar y comprar durante la exploración.

La campaña del Festival Horizon se puede jugar en solitario o en modo cooperativo: los jugadores comienzan como desconocidos y avanzan hasta convertirse en leyendas del evento.

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Quienes adquieran esa edición podrán jugar hasta cinco días antes de la fecha general de estreno. (PlayStation)

La experiencia también incluye la compra de casas, garajes personalizables para exhibir colecciones y opciones para modificar y mejorar los vehículos con nuevos kits de carrocería.

El componente multijugador suma los Time Attack Circuits, los Drag Meets y los Car Meets, además de habilidades cooperativas y otros modos de Horizon.

Por otro lado, la herramienta CoLab amplía las posibilidades de creación con eventos personalizados en distintos puntos de Japón.

Esta versión evoluciona EventLab con soporte multijugador y nuevas opciones para diseñar mundos y desafíos propios. Forza Horizon 6 está disponible en Xbox Series X|S y PC, con la opción Xbox Play Anywhere para comprarlo una vez y jugarlo en ambas plataformas.

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Ni Playground Games ni Sony explicaron públicamente el motivo del cambio de fecha. (PlayStation)

PlayStation presenta QSSR

PlayStation presentó Quick Spectral Super Resolution (QSSR), una tecnología de escalado por inteligencia artificial diseñada para mejorar la calidad gráfica y la estabilidad de imagen en PS5 estándar.

El sistema busca acercar a la consola base algunas de las ventajas de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la solución de escalado utilizada en PS5 Pro.

QSSR combina una arquitectura de red neuronal optimizada con ajustes manuales realizados por los equipos de desarrollo. De esta forma, analiza y reconstruye la imagen para sumar detalle visual sin exigir los recursos que demandaría ejecutar los juegos de manera nativa a una resolución superior.

PlayStation presentó QSSR, una tecnología de escalado con inteligencia artificial para mejorar el detalle y la estabilidad visual en PS5 estándar, que debutará en Marvel’s Wolverine y Ghost of Yotei. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La iniciativa surge de Project Amethyst, el programa de colaboración entre PlayStation y AMD centrado en mejoras de rendimiento y gráficos. Sony explicó que PSSR continúa como su tecnología de referencia en PS5 Pro, mientras que QSSR se adapta a las capacidades técnicas de PS5 estándar.

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Los primeros juegos que incorporan esta tecnología son Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games, y Ghost of Yotei, de Sucker Punch. Según la información difundida, QSSR permite mejorar el nivel de detalle de escenarios como Madripoor y el monte Yotei.

Sony adelantó que la tecnología estará disponible para todo su ecosistema de desarrollo. Esto permitirá que otros estudios la integren progresivamente en futuros juegos para PS5.

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