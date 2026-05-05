Tecno

Ya puedes precargar Forza Horizon: estos serán sus modos de juego

En Xbox Series X, el modo Calidad ofrece resolución 4K nativa a 30 FPS

Guardar
Forza Horizon 6, de Playground Games.
La precarga ya está activa en Xbox Series X|S y en PC para la versión de Xbox on PC.

Forza Horizon 6 ya está disponible para precargar en Xbox Series X|S y PC, y Playground Games confirmó que el juego está 100 % terminado. Las copias físicas para Xbox están en proceso de prensado y el lanzamiento digital, también en Steam para PC, está listo.

El juego llegará el 19 de mayo a Xbox Series X|S, PC y Game Pass, aunque quienes adquieran la Premium Edition podrán acceder cuatro días antes, el 15 de mayo.

PUBLICIDAD

Cómo descargar Forza Horizon 6 antes del lanzamiento y cuánto espacio ocupa

La precarga ya está activa en Xbox Series X|S y en PC para la versión de Xbox on PC. La versión de Steam para PC estará disponible más adelante. Quienes tengan reservada la edición física para Xbox también pueden iniciar la precarga desde la app Xbox para móviles.

Forza Horizon 6, de Playground Games.
Forza Horizon 6 ya está disponible para precargar en Xbox Series X|S y PC.

El espacio requerido varía según la plataforma: 135 GB en Xbox Series X, 130 GB en Xbox Series S y 160 GB en PC. En este último caso, el juego exige obligatoriamente un SSD para funcionar.

PUBLICIDAD

Modos de ejecución de Forza Horizon 6 en Xbox Series X y Series S

Playground Games confirmó los modos de ejecución disponibles en ambas consolas. En Xbox Series X, el modo Calidad ofrece resolución 4K nativa a 30 FPS, mientras que el modo Rendimiento entrega una resolución 4K dinámica reescalada a 60 FPS.

En Xbox Series S, el modo Calidad se traduce en resolución 1440p a 30 FPS y el modo Rendimiento baja la resolución a 1080p para mantener los 60 FPS estables.

Forza Horizon 6, de Playground Games.
El juego incluye 9 emisoras de radio con una selección musical inspirada en la cultura automovilística japonesa.

Las 9 emisoras de radio de Forza Horizon 6 y sus géneros musicales

El juego incluye 9 emisoras de radio con una selección musical inspirada en la cultura automovilística japonesa. Los géneros abarcan drum & bass, electropop, rock, indie alternativo, hip-hop, synthwave y música clásica moderna.

Las emisoras son: Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave y Horizon Opus.

Playground Games reveló las canciones de dos de esas emisoras. Horizon Bass Arena incluye títulos como “Embers” de Feiertag, “Chromatically” de Haywyre, “Rubix Cube” de Rusko, “Stay” de FISHER y “Blessings” de Calvin Harris con Clementine Douglas en el remix de Odd Mob, entre otros 22 temas.

Forza Horizon 6, de Playground Games.
Forza Horizon 6 se sitúa en Japón con el mapa más grande y denso de la saga.

Horizon XS tiene un perfil más rockero y alternativo. Su lista incluye a Linkin Park con “Up From The Bottom”, Rise Against con “I Want It All”, Biffy Clyro con “Friendshipping”, BABYMETAL con “Gimme Chocolate!!” y “ー白炎ー (White Flame)”, ONE OK ROCK con “Dystopia” en versión japonesa y Pendulum junto a AWOLNATION en “Guiding Lights”, entre otros 20 temas.

Recompensas por fidelidad para jugadores de entregas anteriores de Forza

Playground Games premiará a quienes tengan registrado en su Gamertag algún título anterior de la franquicia. Las recompensas son vehículos exclusivos asignados según el juego que se haya jugado:

  • Forza Motorsport (2023): Chevrolet Corvette E-Ray 2024
  • Forza Horizon 5: Mercedes-AMG ONE 2021
  • Forza Horizon 4: Aston Martin Vulcan 2016
  • Forza Horizon 3: Lamborghini Centenario LP 770-4 2016
  • Forza Horizon 2: Lamborghini Huracán LP-610-4 2014
  • Forza Horizon: Dodge SRT Viper GTS 2013

El juego también tendrá soporte nativo para ROG Xbox Ally y llegará a PlayStation 5 a finales de este año.

Forza Horizon 5. (foto: Steam)
Forza Horizon 5 es un juego de conducción arcade de mundo abierto que destaca por su accesibilidad y diversión. (Steam)

Cómo se juega Forza Horizon 5 y qué ofrece su experiencia de conducción

Forza Horizon 5 es un juego de conducción arcade de mundo abierto que destaca por su accesibilidad y diversión. A diferencia de los simuladores tradicionales, aquí el enfoque está en la exploración y el disfrute de un gran mapa basado en México, donde el jugador puede conducir libremente por diversos paisajes, desde autopistas hasta playas y volcanes.

El juego ofrece una variedad de eventos, como carreras en asfalto, competencias de rally, desafíos todoterreno y acrobacias. La participación en estas actividades es opcional, y cada jugador elige qué tipo de evento prefiere.

A medida que se explora el mundo y se compite, se obtienen recompensas como puntos de galardón, créditos y ruletas, que permiten desbloquear nuevos autos y contenido.

forza méxico
El juego ofrece una variedad de eventos, como carreras en asfalto, competencias de rally, desafíos todoterreno y acrobacias. (Xbox)

La dificultad y los controles se pueden adaptar a cualquier nivel de experiencia. Los principiantes cuentan con ayudas como líneas de guía y asistencia en la conducción, mientras que los jugadores avanzados pueden desactivar estas opciones para un desafío mayor.

Además de las carreras, el juego motiva el coleccionismo y la creatividad. Se pueden personalizar autos, modificar su rendimiento, diseñar pinturas y buscar vehículos ocultos en el mapa. Todo esto contribuye a una experiencia variada y flexible, donde cada jugador define su propio ritmo y estilo de juego.

Temas Relacionados

Forza HorizonForza Horizon 6JuegoVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos desde mayo de 2026

Primero se restringirán ciertas funciones y, con el tiempo, la app dejará de funcionar por completo

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos desde mayo de 2026

Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula: “Es solo una herramienta”

El argumento del fundador de Microsoft no es una crítica a la tecnología sino una advertencia sobre cómo se la usa

Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula: “Es solo una herramienta”

Cómo recuperar más de 10 GB en tu disco duro desactivando una sola función

La hibernación es un estado que permite “congelar” las apps y acciones abiertas al apagar el equipo para mantenerlas intactas al volver a encenderlo

Cómo recuperar más de 10 GB en tu disco duro desactivando una sola función

Crecen los pódcast automáticos: la IA impulsa más de un tercio de los nuevos programas

El volumen de producción no se corresponde de forma evidente con una demanda masiva de oyentes, según un estudio

Crecen los pódcast automáticos: la IA impulsa más de un tercio de los nuevos programas

Satya Nadella revolucionó Microsoft convenciendo a su equipo de que “la visión que tienes de ti mismo influye en tu vida”

El cambio en la compañía no dependía de nuevos Windows u Office, sino de transformar cómo sus más de 200.000 empleados veían su propio potencial

Satya Nadella revolucionó Microsoft convenciendo a su equipo de que “la visión que tienes de ti mismo influye en tu vida”

DEPORTES

Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

TELESHOW

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

Rodrigo Chaves al despedirse de su mandato en Costa Rica: “Dejamos un país mucho mejor del que recibimos”

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad