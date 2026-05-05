Ya puedes precargar Forza Horizon: estos serán sus modos de juego

Forza Horizon 6 ya está disponible para precargar en Xbox Series X|S y PC, y Playground Games confirmó que el juego está 100 % terminado. Las copias físicas para Xbox están en proceso de prensado y el lanzamiento digital, también en Steam para PC, está listo.
El juego llegará el 19 de mayo a Xbox Series X|S, PC y Game Pass, aunque quienes adquieran la Premium Edition podrán acceder cuatro días antes, el 15 de mayo.
PUBLICIDAD
Cómo descargar Forza Horizon 6 antes del lanzamiento y cuánto espacio ocupa
La precarga ya está activa en Xbox Series X|S y en PC para la versión de Xbox on PC. La versión de Steam para PC estará disponible más adelante. Quienes tengan reservada la edición física para Xbox también pueden iniciar la precarga desde la app Xbox para móviles.
El espacio requerido varía según la plataforma: 135 GB en Xbox Series X, 130 GB en Xbox Series S y 160 GB en PC. En este último caso, el juego exige obligatoriamente un SSD para funcionar.
PUBLICIDAD
Modos de ejecución de Forza Horizon 6 en Xbox Series X y Series S
Playground Games confirmó los modos de ejecución disponibles en ambas consolas. En Xbox Series X, el modo Calidad ofrece resolución 4K nativa a 30 FPS, mientras que el modo Rendimiento entrega una resolución 4K dinámica reescalada a 60 FPS.
En Xbox Series S, el modo Calidad se traduce en resolución 1440p a 30 FPS y el modo Rendimiento baja la resolución a 1080p para mantener los 60 FPS estables.
PUBLICIDAD
Las 9 emisoras de radio de Forza Horizon 6 y sus géneros musicales
El juego incluye 9 emisoras de radio con una selección musical inspirada en la cultura automovilística japonesa. Los géneros abarcan drum & bass, electropop, rock, indie alternativo, hip-hop, synthwave y música clásica moderna.
Las emisoras son: Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave y Horizon Opus.
PUBLICIDAD
Playground Games reveló las canciones de dos de esas emisoras. Horizon Bass Arena incluye títulos como “Embers” de Feiertag, “Chromatically” de Haywyre, “Rubix Cube” de Rusko, “Stay” de FISHER y “Blessings” de Calvin Harris con Clementine Douglas en el remix de Odd Mob, entre otros 22 temas.
Horizon XS tiene un perfil más rockero y alternativo. Su lista incluye a Linkin Park con “Up From The Bottom”, Rise Against con “I Want It All”, Biffy Clyro con “Friendshipping”, BABYMETAL con “Gimme Chocolate!!” y “ー白炎ー (White Flame)”, ONE OK ROCK con “Dystopia” en versión japonesa y Pendulum junto a AWOLNATION en “Guiding Lights”, entre otros 20 temas.
PUBLICIDAD
Recompensas por fidelidad para jugadores de entregas anteriores de Forza
Playground Games premiará a quienes tengan registrado en su Gamertag algún título anterior de la franquicia. Las recompensas son vehículos exclusivos asignados según el juego que se haya jugado:
- Forza Motorsport (2023): Chevrolet Corvette E-Ray 2024
- Forza Horizon 5: Mercedes-AMG ONE 2021
- Forza Horizon 4: Aston Martin Vulcan 2016
- Forza Horizon 3: Lamborghini Centenario LP 770-4 2016
- Forza Horizon 2: Lamborghini Huracán LP-610-4 2014
- Forza Horizon: Dodge SRT Viper GTS 2013
El juego también tendrá soporte nativo para ROG Xbox Ally y llegará a PlayStation 5 a finales de este año.
PUBLICIDAD
Cómo se juega Forza Horizon 5 y qué ofrece su experiencia de conducción
Forza Horizon 5 es un juego de conducción arcade de mundo abierto que destaca por su accesibilidad y diversión. A diferencia de los simuladores tradicionales, aquí el enfoque está en la exploración y el disfrute de un gran mapa basado en México, donde el jugador puede conducir libremente por diversos paisajes, desde autopistas hasta playas y volcanes.
El juego ofrece una variedad de eventos, como carreras en asfalto, competencias de rally, desafíos todoterreno y acrobacias. La participación en estas actividades es opcional, y cada jugador elige qué tipo de evento prefiere.
PUBLICIDAD
A medida que se explora el mundo y se compite, se obtienen recompensas como puntos de galardón, créditos y ruletas, que permiten desbloquear nuevos autos y contenido.
La dificultad y los controles se pueden adaptar a cualquier nivel de experiencia. Los principiantes cuentan con ayudas como líneas de guía y asistencia en la conducción, mientras que los jugadores avanzados pueden desactivar estas opciones para un desafío mayor.
PUBLICIDAD
Además de las carreras, el juego motiva el coleccionismo y la creatividad. Se pueden personalizar autos, modificar su rendimiento, diseñar pinturas y buscar vehículos ocultos en el mapa. Todo esto contribuye a una experiencia variada y flexible, donde cada jugador define su propio ritmo y estilo de juego.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD