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PlayStation anuncia QSSR, la nueva tecnología de escalado por IA que mejorará los gráficos en PS5

Marvel’s Wolverine y Ghost of Yotei son los primeros títulos en incorporar esta novedad

Marvel's Wolverine - PlayStation 5 - Ghost of Yotei - PS5 - IA - tecnología - 1 de octubre
La imagen corresponde al videojuego Marvel's Wolverine, desarrollado por Insomniac Games para PlayStation 5. (Difusión)
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PlayStation presentó Quick Spectral Super Resolution (QSSR), una tecnología de escalado por inteligencia artificial diseñada para mejorar la calidad gráfica en PS5 estándar. El sistema combina procesos automatizados con ajustes manuales de los desarrolladores para sumar más detalle y estabilidad a la imagen en pantalla.

Marvel’s Wolverine y Ghost of Yotei son los primeros títulos en incorporar esta novedad, aunque Sony adelantó que la lista de juegos compatibles crecerá con el tiempo.

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Qué es QSSR y cómo funciona el escalado por inteligencia artificial

QSSR es un escalador por IA que mejora el detalle y la estabilidad de imagen en PS5 mediante una arquitectura de red neuronal optimizada combinada con ajustes manuales de ingeniería, sin alcanzar el nivel de PSSR pero acercando sus beneficios a la consola estándar.

Marvel's Wolverine - PlayStation 5 - Ghost of Yotei - PS5 - IA - tecnología - 1 de octubre
Lado derecho ("Fidelity Mode with QSSR"): Muestra la misma escena aplicando QSSR (Quarter-Resolution Screen-Space Reflections / súper-resolución / super-muestreo adaptativo). (Captura YouTube PlayStation)

La tecnología surgió de una investigación de los equipos de ingeniería de Sony, que buscaban trasladar a PS5 estándar una calidad de imagen similar a la que ofrece PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) en PS5 Pro. Según explicó la compañía en su blog oficial, “PSSR analiza las imágenes de juego píxel a píxel y usa la IA para escalarlas con más detalle y estabilidad que con acercamientos convencionales”.

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El problema, señala Sony, era que “hasta ahora, sus demandas computacionales han hecho que llevar esa experiencia a PS5 sea imposible”. Ante esa limitación técnica, el equipo desarrolló una alternativa adaptada a las capacidades de la consola base.

QSSR parte de Project Amethyst, el programa de colaboración entre PlayStation y AMD orientado a mejoras gráficas y de rendimiento en los videojuegos. Sobre esa base, la nueva tecnología se construyó con dos componentes centrales: una arquitectura de red neuronal optimizada y una implementación ajustada manualmente para maximizar el rendimiento específico en PS5.

Marvel's Wolverine - PlayStation 5 - Ghost of Yotei - PS5 - IA - tecnología - 1 de octubre
QSSR utiliza redes neuronales optimizadas para resolver detalles finos de alta frecuencia (como andamios, rejas o cables). (Captura YouTube PlayStation)

“Con ellos, llevamos a PS5 los beneficios del escalado asistido por IA”, indicó Sony. La compañía fue clara al establecer las diferencias de jerarquía entre ambos sistemas: “Si bien PSSR sigue siendo el estándar de referencia en PS5 Pro, QSSR aporta mejoras notables tanto en el detalle como en la estabilidad de la imagen en PS5”.

Primeros juegos compatibles con la tecnología de escalado en PS5

Marvel’s Wolverine, desarrollado por Insomniac Games, y Ghost of Yotei, a cargo de Sucker Punch, se convirtieron en los primeros títulos en integrar QSSR. Ambos estudios ofrecieron declaraciones sobre su experiencia con la tecnología y expresaron satisfacción con los resultados obtenidos.

De acuerdo con lo informado, la implementación de QSSR permitió aumentar el nivel de detalle visual en los escenarios de ambos juegos: Madripoor, en el caso de Marvel’s Wolverine, y el monte Yotei, en Ghost of Yotei.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
PlayStation presentó QSSR, una tecnología de escalado por inteligencia artificial diseñada para mejorar la calidad gráfica en PS5 estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión futura de QSSR a más títulos de PlayStation

Sony adelantó que la disponibilidad de QSSR no se limitará a estos dos lanzamientos iniciales. La compañía confirmó que la tecnología se pondrá a disposición de todo su ecosistema de desarrollo.

“QSSR se ofrecerá de forma general a todos los desarrolladores de PlayStation y tenemos ganas de ver esas mejoras en muchos más juegos”, aseguró la compañía en su comunicado oficial.

Esto implica que, progresivamente, otros estudios que trabajan en títulos para PS5 podrán incorporar este sistema de escalado en sus propios desarrollos, lo que ampliaría el catálogo de juegos beneficiados por las mejoras de detalle y estabilidad de imagen que ofrece la nueva tecnología.

Finalmente, es pertinente señalar que la tecnología de escalado por IA en PlayStation —conocida como PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) en PS5 Pro y Quick Spectral Super Resolution (QSSR) en la PS5 estándar— es un sistema de aprendizaje automático diseñado para reconstruir imágenes a resoluciones más altas sin consumir los recursos gráficos que requeriría renderizarlas nativamente.

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