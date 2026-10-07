Tecno

Spotify estrena audiolibros en México, Colombia, Perú y Brasil: Gabriel García Márquez es protagonista

Los usuarios con suscripción premium van a tener la posibilidad de escuchar sus libros favoritos en español o portugués

Spotify prevé llevar su oferta de audiolibros a más de 180 mercados antes del cierre de 2026, entre ellos España, Colombia, México, Perú y Brasil. REUTERS/Dado Ruvic
Spotify prevé llevar su oferta de audiolibros a más de 180 mercados antes del cierre de 2026, entre ellos España, Colombia, México, Perú y Brasil. REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

Spotify ampliará los audiolibros a más de 180 territorios antes de que termine 2026, incluidos España, Colombia, México, Perú y Brasil. La plataforma incorporará títulos en español, portugués, italiano, polaco y otros idiomas, con modelos de acceso y precios que variarán según cada país.

En Colombia, los suscriptores elegibles de Spotify Premium contarán desde el 7 de octubre con una asignación mensual de 12 horas de escucha incluida en su plan actual.

PUBLICIDAD

La expansión también alcanzará a Italia, Portugal, Polonia, Chile, Noruega y decenas de mercados de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

El catálogo global reunirá más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas. Entre las editoriales disponibles figuran Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Laguna Libros, junto con obras de autores colombianos como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Laura Restrepo.

(Spotify)
El servicio sumará obras en español, portugués, italiano, polaco y otros idiomas, con condiciones de acceso y tarifas distintas según el país. (Spotify)

Cómo acceder a audiolibros en Spotify

Spotify ofrecerá distintas formas de acceder a los audiolibros, según el mercado. Los usuarios podrán encontrarlos incluidos en determinados planes Premium, mediante Audiobooks+ o a través de compras directas dentro de la plataforma.

La modalidad Audiobooks+ permite a los suscriptores Premium adquirir horas adicionales de escucha por encima de las incluidas en su plan. También ofrece a los miembros de los planes Premium Family y Duo la posibilidad de sumar 15 horas mensuales mediante un complemento recurrente.

PUBLICIDAD

Los oyentes encontrarán una pestaña específica de Audiolibros en la aplicación. Ese espacio incluirá recomendaciones personalizadas a partir de los hábitos de escucha de cada usuario, junto con un catálogo de títulos en distintos idiomas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La expansión incluirá también a Italia, Portugal, Polonia, Chile y Noruega, además de otros territorios de los cinco continentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué traen los audiolibros

La plataforma incorporará herramientas diseñadas para integrar la escucha en las rutinas diarias. Entre ellas están los marcadores automáticos, que guardan el punto exacto en el que el usuario dejó un libro, y el temporizador de apagado, que permite programar el momento en que se detendrá la reproducción.

Spotify también actualizará Page Match, la función que permite alternar entre un libro físico, una edición electrónica y su versión en audio.

Los usuarios podrán escanear el código ISBN de un ejemplar y utilizar números de página para encontrar el fragmento correspondiente en el audiolibro.

La actualización de Page Match permitirá pasar de un libro impreso o digital a su versión en audio sin perder el punto de lectura. REUTERS/Kim Soo-hyeon
La actualización de Page Match permitirá pasar de un libro impreso o digital a su versión en audio sin perder el punto de lectura. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Page Match funciona en más de 30 idiomas. Según Spotify, más de un millón de lectores la utilizaron desde febrero para pasar entre formatos.

La compañía informó además que la cantidad mensual de oyentes de audiolibros creció cerca de 40% durante el último año, mientras que las horas de escucha aumentaron más de 30%.

Spotify agrega cuestionarios para los más fanáticos

Spotify ampliará Music Quiz, una función de cuestionarios para que los usuarios demuestren cuánto saben sobre sus artistas favoritos. La herramienta se implementará de forma gradual en 11 países y estará disponible para mayores de 18 años con una suscripción Premium.

La plataforma propone cuestionarios ajustadas a tres niveles de conocimiento. (Spotify)
La plataforma extenderá Music Quiz a 11 países para que usuarios Premium mayores de 18 años respondan desafíos sobre más de 2.000 artistas. (Spotify)

La función llegará inicialmente a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, India, Nigeria, Sudáfrica e Indonesia.

Spotify prevé ofrecer cuestionarios sobre más de 2.000 artistas, aunque algunos estarán disponibles solo en inglés durante la primera etapa. La compañía anticipó que incorporará nuevos idiomas, mercados y músicos de manera progresiva.

Music Quiz incluirá preguntas de trivia, desafíos para reconocer portadas de álbumes y fragmentos de audio para identificar canciones.

Cuatro pantallas móviles muestran la interfaz en inglés de un juego de trivia interactivo de la banda BTS en Spotify
La prueba inicial se realizó ARMY, fandom de BTS, cuando se lanzó Arirang. (Spotify)

Las consignas abordarán el catálogo de cada intérprete, los principales momentos de su carrera y otros hitos de su trayectoria. Al finalizar, cada usuario podrá conocer su puntuación y compartirla con amigos.

Spotify probó la herramienta con ARMY, el fandom de BTS, durante el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo surcoreano. La experiencia se estrenó el 20 de marzo y permitió que los usuarios Premium de todo el mundo respondieran preguntas vinculadas con la historia de la banda.

El cuestionario de BTS estuvo disponible en inglés, indonesio, coreano, japonés, portugués y español. La iniciativa propuso un recorrido por los lanzamientos y momentos que consolidaron el vínculo entre el grupo y su audiencia global.

Temas Relacionados

SpotifyAudiolibrosLibrosGabriel García MárquezLaura RestrepoAplicación móvilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Instagram activa la función crear y editar carruseles directamente en Edits: cómo hacerlos

Para crear un carrusel, abre Edits, entra en Proyectos, toca el botón “+” y elige Carrusel. Después, selecciona las fotos y los videos que quieras incluir

Instagram activa la función crear y editar carruseles directamente en Edits: cómo hacerlos

Elon Musk anuncia que Grok Bot ahora incluirá a Claude para tener mejores respuestas

La aplicación incorpora el modelo de Anthropic a su funcionamiento interno, en un movimiento que refuerza la competencia entre los nuevos agentes de IA

Elon Musk anuncia que Grok Bot ahora incluirá a Claude para tener mejores respuestas

Ahorra más de 20 dólares en vacaciones: solo debes desconectar estos electrodomésticos

Entre los aparatos que deben quedar desenchufados de la energía al salir de viaje están el refrigerador, la lavadora y el calentador de agua

Ahorra más de 20 dólares en vacaciones: solo debes desconectar estos electrodomésticos

Cómo funciona la herramienta creada por el MIT para corregir modelos 3D generados por IA antes de su impresión

El sistema, desarrollado junto a Google y la Universidad Northeastern, permite que usuarios sin experiencia detecten fallas funcionales en diseños tridimensionales y las modifiquen con lenguaje natural

Cómo funciona la herramienta creada por el MIT para corregir modelos 3D generados por IA antes de su impresión

Android tendrá su propia versión de Face ID de iPhone: así sería esa herramienta de seguridad

Una de las claves es poder ajustar el nivel del brillo de la pantalla para realizar la autenticación facial

Android tendrá su propia versión de Face ID de iPhone: así sería esa herramienta de seguridad

DEPORTES

Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

“Me daba mucha vergüenza”: un jugador de la selección argentina reveló el pedido que le hizo su mamá en la despedida de Messi

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina: “Todo mi respeto”

El homenaje de la televisión de Brasil a Lionel Messi que hizo furor: “¿No te puedes quedar un poquito más?

TELESHOW

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El mensaje de Sergio Torres a Lionel Messi luego de la suspensión de su show: “Un orgullo que nunca vamos a olvidar”

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

Cinco proyectos ambientales avanzan en Panamá con nuevas reglas para proteger ecosistemas

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala capacita a los partidos con Meta para prevenir la desinformación antes de las elecciones de 2027

El Niño conecta pronósticos climáticos, inflación y generación eléctrica en Guatemala