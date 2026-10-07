Spotify estrena audiolibros en México, Colombia, Perú y Brasil: Gabriel García Márquez es protagonista

Spotify prevé llevar su oferta de audiolibros a más de 180 mercados antes del cierre de 2026, entre ellos España, Colombia, México, Perú y Brasil. REUTERS/Dado Ruvic

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Spotify ampliará los audiolibros a más de 180 territorios antes de que termine 2026, incluidos España, Colombia, México, Perú y Brasil. La plataforma incorporará títulos en español, portugués, italiano, polaco y otros idiomas, con modelos de acceso y precios que variarán según cada país.

En Colombia, los suscriptores elegibles de Spotify Premium contarán desde el 7 de octubre con una asignación mensual de 12 horas de escucha incluida en su plan actual.

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La expansión también alcanzará a Italia, Portugal, Polonia, Chile, Noruega y decenas de mercados de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

El catálogo global reunirá más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas. Entre las editoriales disponibles figuran Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Laguna Libros, junto con obras de autores colombianos como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Laura Restrepo.

El servicio sumará obras en español, portugués, italiano, polaco y otros idiomas, con condiciones de acceso y tarifas distintas según el país. (Spotify)

Cómo acceder a audiolibros en Spotify

Spotify ofrecerá distintas formas de acceder a los audiolibros, según el mercado. Los usuarios podrán encontrarlos incluidos en determinados planes Premium, mediante Audiobooks+ o a través de compras directas dentro de la plataforma.

La modalidad Audiobooks+ permite a los suscriptores Premium adquirir horas adicionales de escucha por encima de las incluidas en su plan. También ofrece a los miembros de los planes Premium Family y Duo la posibilidad de sumar 15 horas mensuales mediante un complemento recurrente.

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Los oyentes encontrarán una pestaña específica de Audiolibros en la aplicación. Ese espacio incluirá recomendaciones personalizadas a partir de los hábitos de escucha de cada usuario, junto con un catálogo de títulos en distintos idiomas.

La expansión incluirá también a Italia, Portugal, Polonia, Chile y Noruega, además de otros territorios de los cinco continentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué traen los audiolibros

La plataforma incorporará herramientas diseñadas para integrar la escucha en las rutinas diarias. Entre ellas están los marcadores automáticos, que guardan el punto exacto en el que el usuario dejó un libro, y el temporizador de apagado, que permite programar el momento en que se detendrá la reproducción.

Spotify también actualizará Page Match, la función que permite alternar entre un libro físico, una edición electrónica y su versión en audio.

Los usuarios podrán escanear el código ISBN de un ejemplar y utilizar números de página para encontrar el fragmento correspondiente en el audiolibro.

La actualización de Page Match permitirá pasar de un libro impreso o digital a su versión en audio sin perder el punto de lectura. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Page Match funciona en más de 30 idiomas. Según Spotify, más de un millón de lectores la utilizaron desde febrero para pasar entre formatos.

La compañía informó además que la cantidad mensual de oyentes de audiolibros creció cerca de 40% durante el último año, mientras que las horas de escucha aumentaron más de 30%.

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Spotify agrega cuestionarios para los más fanáticos

Spotify ampliará Music Quiz, una función de cuestionarios para que los usuarios demuestren cuánto saben sobre sus artistas favoritos. La herramienta se implementará de forma gradual en 11 países y estará disponible para mayores de 18 años con una suscripción Premium.

La plataforma extenderá Music Quiz a 11 países para que usuarios Premium mayores de 18 años respondan desafíos sobre más de 2.000 artistas. (Spotify)

La función llegará inicialmente a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, India, Nigeria, Sudáfrica e Indonesia.

Spotify prevé ofrecer cuestionarios sobre más de 2.000 artistas, aunque algunos estarán disponibles solo en inglés durante la primera etapa. La compañía anticipó que incorporará nuevos idiomas, mercados y músicos de manera progresiva.

Music Quiz incluirá preguntas de trivia, desafíos para reconocer portadas de álbumes y fragmentos de audio para identificar canciones.

La prueba inicial se realizó ARMY, fandom de BTS, cuando se lanzó Arirang. (Spotify)

Las consignas abordarán el catálogo de cada intérprete, los principales momentos de su carrera y otros hitos de su trayectoria. Al finalizar, cada usuario podrá conocer su puntuación y compartirla con amigos.

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Spotify probó la herramienta con ARMY, el fandom de BTS, durante el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo surcoreano. La experiencia se estrenó el 20 de marzo y permitió que los usuarios Premium de todo el mundo respondieran preguntas vinculadas con la historia de la banda.

El cuestionario de BTS estuvo disponible en inglés, indonesio, coreano, japonés, portugués y español. La iniciativa propuso un recorrido por los lanzamientos y momentos que consolidaron el vínculo entre el grupo y su audiencia global.