El TSE en su apartado de Resoluciones Presidenciales ya cuenta con la de Nuevas Ideas, conformada por Nayib Armando Bukele y Félix Augusto Ulloa. (Foto cortesía Presidencia)

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El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) admitió la candidatura presidencial de Nayib Armando Bukele Ortez, actual presidente del país, y de Félix Augusto Ulloa para la vicepresidencia, ambos postulados por el partido Nuevas Ideas para los comicios del 28 de febrero de 2027.

La resolución, fechada el 20 de noviembre de 2026 y publicada en el portal del organismo electoral hasta este lunes 23 de noviembre, ordena inscribir a la fórmula en el Registro de Candidaturas. El documento identifica el expediente como ICPV-N-001-E2027-2033.

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El TSE estableció que la solicitud fue presentada personalmente por Bukele y Ulloa dentro del plazo previsto y con la documentación exigida por la legislación electoral. La fórmula busca competir por la Presidencia y la Vicepresidencia de la República en las elecciones convocadas para febrero de 2027.

La presentación de la solicitud la efectuó en la ultima fecha prevista, según el Calendario Electoral, o sea, el jueves 19 de noviembre. El mandatario asistió al recinto electoral, ubicado en San Salvador, en horario nocturno y su militancia lo esperaba para acompañarlo con cantos y porras desde afuera.

Para entonces, Bukele saludó a la militancia y llamó a salir a las urnas y a cuidar la cadena de custodia, o sea, a cuidar el voto en todas sus etapas. Además, señaló que no había que confiarse de las encuestas electorales, ahí enfatizó en la necesidad de salir a votar.

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El TSE concluyó que no hay impedimentos para la inscripción

Los magistrados determinaron que no existen impedimentos constitucionales para inscribir al jefe de Estado salvadoreño tras revisar sus constancias penales y toda la documentación presentada por el partido político Nuevas Ideas. (Foto cortesía Presidencia)

En su análisis, el tribunal examinó los requisitos constitucionales y legales para la postulación. La resolución señala que el candidato presidencial acreditó las condiciones de nacionalidad, edad, estado seglar, ejercicio de los derechos ciudadanos y afiliación política.

El organismo también consideró cumplidos los requisitos de “moralidad” e “instrucción notorias”, a partir de la documentación incluida en el expediente y de la trayectoria personal y pública del postulante.

El texto indica que el TSE verificó que no concurre una prohibición constitucional o legal que impida la inscripción de Bukele como candidato a presidente. La misma conclusión figura respecto de Ulloa para la candidatura a vicepresidente.

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La resolución detalla que ambos presentaron constancias de antecedentes penales y policiales, además de certificaciones emitidas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

La autoridad electoral de El Salvador confirmó que el actual mandatario cumple todos los requisitos legales para buscar un nuevo mandato junto a Félix Ulloa en los próximos sufragios generales de febrero

La fórmula competirá en las elecciones del 28 de febrero de 2027

El documento cita una disposición transitoria incorporada en la reforma constitucional aprobada en julio de 2025. Esa norma estableció que el período presidencial iniciado el 1 de junio de 2024 concluirá de manera anticipada el 1 de junio de 2027, con el objetivo de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Según la resolución, esa reforma habilitó la convocatoria para elegir presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de concejos municipales el 28 de febrero de 2027.

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La decisión ordena la inscripción de Nayib Bukele y Félix Ulloa en el registro electoral y dispone la publicación y notificación de la resolución al partido Nuevas Ideas. También establece que el nombre del actual mandatario aparecerá en la papeleta como “Nayib Bukele”.

Inscripción de Nayib Bukele como candidato a la presidencia para un tercer periodo de gobierno consecutivo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La fórmula presidencial de Nuevas Ideas competirá, si el pleno electoral admite más candidaturas, contra ARENA, que postula a Mayteé Iraheta.

También participarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con Rafael Aguirre; el Partido de Concertación Nacional (PCN), con Alirio García Flamenco; y la Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), con Orlando Delcid.

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