Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

Spotify amplió Music Quiz luego de probar la función con ARMY, la comunidad de seguidores de BTS. REUTERS/Brendan McDermid

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Spotify amplió su función de cuestionarios musicales después de probarla por primera vez este año con ARMY, el fandom de BTS. La experiencia permitió a los seguidores del grupo responder preguntas sobre su música y su carrera.

Ahora, la plataforma llevará Music Quiz a más fans y artistas. La función comenzará a implementarse de forma gradual en 11 países, con cuestionarios sobre más de 2.000 músicos para usuarios de Spotify Premium mayores de 18 años.

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El lanzamiento inicial alcanzará a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, India, Nigeria, Sudáfrica e Indonesia. Los cuestionarios de algunos artistas estarán disponibles en inglés al comienzo, aunque Spotify anticipó que sumará más idiomas, mercados y músicos.

Music Quiz propone preguntas de trivia, desafíos para reconocer portadas de álbumes y fragmentos de audio para identificar canciones. Las consignas recorren el catálogo de cada artista, los hitos de su carrera y otros momentos que marcaron su trayectoria.

La prueba inicial de BTS acompañó el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo. (Spotify)

Al terminar la prueba, los usuarios podrán consultar su puntuación y compartir el resultado con amigos.

La propuesta está pensada tanto para quienes conocen cada letra, canción menos difundida y dato de sus artistas favoritos como para quienes quieren descubrir más sobre su música.

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La disponibilidad será progresiva, por lo que la función podría no aparecer de inmediato para todos los oyentes ni en todos los perfiles de artistas.

Cómo fue la prueba con ARMY y BTS

Spotify realizó su primera prueba de cuestionarios musicales con ARMY, los seguidores de BTS, para acompañar el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo surcoreano. La iniciativa se estrenó el 20 de marzo y permitió que los usuarios de Spotify Premium respondieran preguntas centradas en la trayectoria artística de la banda.

La plataforma propone cuestionarios ajustadas a tres niveles de conocimiento. (Spotify)

El BTS Music Quiz propuso un recorrido por los momentos que marcaron el camino de BTS, con preguntas inspiradas en la historia reflejada en ARIRANG.

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La experiencia estuvo dirigida a los fans que siguen de cerca cada etapa del grupo, desde sus lanzamientos hasta los hitos que consolidaron su vínculo con una audiencia global.

La función estuvo disponible para usuarios Premium de todo el mundo y se lanzó en seis idiomas: inglés, indonesio, coreano, japonés, portugués y español. De esta manera, Spotify buscó que ARMY de distintos países pudiera participar en el cuestionario en su propio idioma.

La idea es que los fanáticos pongan a prueba su conocimiento sobre sus artistas favoritos. REUTERS/Luisa Gonzalez

Qué otras nuevas funciones hay en Spotify

Además de los cuestionarios musicales, Spotify ha agregado nuevas herramientas para que la escucha sea más personalizada y tenga un componente social.

Spotify amplió las cuentas administradas para menores de 13 años, que ahora pueden crearse de forma gratuita desde cualquier tipo de plan.

La herramienta ofrece un espacio pensado para que los menores exploren música de manera independiente, mientras los adultos mantienen opciones de control sobre los contenidos disponibles.

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Entre esas configuraciones se encuentra la posibilidad de desactivar canciones con lenguaje explícito, ocultar videos y administrar la reproducción de temas o artistas específicos.

La función brinda a los menores un perfil propio para descubrir música de forma autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma también incorporó un selector infantil para las familias cuyos hijos todavía no tienen una cuenta propia. De esta forma, la música que escuchan los menores puede mantenerse separada de las recomendaciones del perfil principal.

El cambio también apunta a resolver un problema habitual entre quienes comparten la cuenta o el dispositivo con sus hijos: que las canciones infantiles modifiquen las sugerencias personalizadas y el resumen anual Wrapped.

Con las cuentas administradas, cada integrante puede tener una experiencia de escucha diferenciada.

Spotify sumó Running Mode, una herramienta que crea listas de reproducción para acompañar distintos tipos de entrenamiento. (Spotify)

La plataforma agregó Running Mode, una función para quienes escuchan música mientras entrenan.

Disponible para usuarios Premium en mercados seleccionados, permite crear sesiones de carrera con listas adaptadas al tipo de entrenamiento, la duración y el ritmo musical elegido.

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La herramienta incluye opciones como intervalos, carreras largas, sesiones suaves y rutinas avanzadas. Además, permite ajustar la selección musical mediante indicaciones escritas y activar o desactivar mensajes de voz durante el ejercicio.