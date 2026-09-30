Los 5 trucos ocultos de Spotify que te ahorrarán tiempo y mejorarán tus recomendaciones

Existen momentos en los que un usuario quiere explorar géneros que no forman parte de su rutina habitual. Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Guardar

Spotify guarda funciones que la mayoría de sus usuarios nunca activa, y que sirven para dos cosas concretas: ahorrar tiempo dentro de la aplicación y mejorar la calidad de las recomendaciones automáticas que genera el algoritmo.

Herramientas como excluir contenido del perfil de gustos, la sesión privada, los filtros por género en las canciones favoritas, el crossfade entre temas y el aleatorio inteligente permiten ajustar la experiencia de escucha sin depender de aplicaciones externas ni de configuraciones complejas.

PUBLICIDAD

A continuación se detalla cómo activar cada una de estas opciones, disponibles tanto en la versión móvil como en la de escritorio de la plataforma.

Cuando una playlist empieza a sentirse repetitiva, no hace falta armar una lista nueva desde cero. REUTERS/Brendan McDermid

Cómo evitar que Spotify contamine tus recomendaciones personalizadas

Cuando un usuario reproduce ruido blanco para dormir, canciones infantiles o listas de concentración, Spotify interpreta ese consumo como una preferencia real. El resultado es que empieza a filtrar esos géneros hacia listas como Descubrimiento Semanal o Radar de Novedades, que pierden precisión.

La función Excluir de tu perfil de gustos resuelve ese problema. Permite marcar una playlist o álbum como escucha secundaria, de forma que el algoritmo no lo tome en cuenta para armar recomendaciones futuras.

PUBLICIDAD

En dispositivos móviles y tabletas, el usuario debe abrir la playlist en cuestión, tocar el ícono de tres puntos ubicado debajo del título y seleccionar la opción Excluir de tu perfil de gustos.

En la aplicación de escritorio, el procedimiento se simplifica: basta con hacer clic derecho sobre la playlist en la barra lateral izquierda y elegir la misma opción desde el menú desplegable.

Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Esta función funciona como un filtro preventivo que separa el consumo funcional (dormir, estudiar, entretener a un niño) del gusto musical genuino, y así evita que Spotify mezcle ambos registros en sus sugerencias personalizadas.

Sesión privada en Spotify para escuchar sin afectar tu historial

Existen momentos en los que un usuario quiere explorar géneros que no forman parte de su rutina habitual, o simplemente prestar el altavoz en una reunión sin que eso quede registrado en su perfil público.

PUBLICIDAD

Para esos casos, Spotify ofrece la Sesión privada, una función que desconecta temporalmente la actividad de escucha del historial visible y de las métricas que alimentan el algoritmo.

En Android e iOS, se activa desde la foto de perfil, ubicada en la esquina superior de la pantalla de inicio. Desde ahí se ingresa a Configuración y privacidad, se avanza hasta Privacidad y redes sociales y se activa el interruptor correspondiente. La sesión se desactiva sola después de seis horas de inactividad o al reiniciar la aplicación.

03/06/2024 Logo de Spotify. POLITICA SPOTIFY

En la versión de escritorio, el proceso es más directo: se hace clic en la foto de perfil, en la esquina superior derecha, y se selecciona Sesión privada. Un candado aparece sobre la imagen del perfil como indicador visual de que el modo está activo.

PUBLICIDAD

Filtros por género para organizar tus canciones favoritas

Quienes acumulan miles de temas en Tus canciones favoritas (Liked Songs) suelen perder tiempo buscando una canción puntual dentro de esa lista extensa. Spotify incorporó un sistema de etiquetas o píldoras de filtro que resuelve esa búsqueda en segundos.

El mecanismo se activa desde Tu biblioteca, dentro de la sección Tus canciones favoritas. Justo debajo de la barra de búsqueda aparecen etiquetas como Móvil, Rock, Chill, Pop o Workout.

Al tocar cualquiera de esas etiquetas, la lista se filtra al instante y muestra únicamente las canciones guardadas que coinciden con ese estilo o estado de ánimo. Para volver a la lista completa, alcanza con tocar la X que aparece junto a la etiqueta seleccionada.

PUBLICIDAD

Spotify crea nuevas listas de reproducciones de acuerdo a su análisis de inteligencia artificial. (Spotify)

Crossfade en Spotify para transiciones sin cortes entre canciones

El silencio entre una canción y la siguiente interrumpe el flujo de escucha, algo especialmente notorio durante fiestas, entrenamientos o sesiones de trabajo que requieren concentración sostenida.

El Crossfade, o fundido encadenado, resuelve esa pausa: superpone el final de un tema con el comienzo del siguiente para que la transición sea continua.

La configuración se encuentra en Configuración y privacidad, dentro de la opción Reproducción. Ahí aparece una barra deslizable que regula el tiempo de superposición entre pistas. El rango recomendado va de tres a seis segundos, un margen que asegura una mezcla fluida sin cortar los coros o las introducciones de las canciones.

PUBLICIDAD

Aleatorio inteligente y cómo bloquear canciones no deseadas

Cuando una playlist empieza a sentirse repetitiva, no hace falta armar una lista nueva desde cero. El Smart Shuffle, o aleatorio inteligente, combina los temas guardados por el usuario con recomendaciones afines en tiempo real, dentro de la misma lista.

FILE PHOTO: Earphones are seen on top of a smart phone with a Spotify logo on it, in Zenica February 20, 2014. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Para activarlo, hay que abrir una playlist propia y tocar el botón de reproducción aleatoria, representado por dos flechas cruzadas. Un primer toque activa el modo aleatorio estándar; un segundo toque cambia el ícono a una flecha con destellos, que indica que el modo inteligente ya está en funcionamiento.

Si durante la reproducción aparece un tema que no encaja con la lista, existe una forma inmediata de corregirlo. Basta con tocar los tres puntos junto a la canción y seleccionar Ocultar esta canción, representada también por un ícono de círculo tachado.

PUBLICIDAD

Una vez marcada, esa canción no vuelve a aparecer en esa playlist ni se toma como referencia positiva para futuras recomendaciones del algoritmo.