El cuerpo sin vida del visitante de veintisiete años fue recuperado dentro de un rancho privado por la institución de socorro y posteriormente conducido al centro asistencial para las pericias legales.

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Tomas Reiner, un turista canadiense de 27 años, murió el domingo 22 de noviembre por sumersión en la zona de la Costa del Sol, del departamento de La Paz, informó la seccional de Zacatecoluca de Comandos de Salvamento, institución de rescate de El Salvador. Una unidad recuperó su cuerpo en un rancho privado.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, para los trámites legales correspondientes.

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Hasta junio de este año, La Dirección Nacional de Protección Civil de El Salvador llevaba registrado un total de 58 personas fallecidas por ahogamiento, principalmente en ranchos privados, piscinas y lugares donde no se tiene la cobertura por parte de la unidad de guardavidas.

El dato lo confirmó el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, quien sostuvo que esos casos ocurrieron en espacios donde la responsabilidad recae en quienes administran estos ambientes, ya que no cuentan con la supervisión directa de la institución.

En el mismo periodo, el sistema de Protección Civil ha atendido 601 rescates acuáticos. De estos, 136 correspondieron a rescates simples y 465 a rescates profundos. Al comparar con el año anterior, los rescates simples sumaban 247, mientras que los profundos eran 339. Este año, la cifra de rescates profundos ha incrementado considerablemente.

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Turista canadiense muerto en la Costa del Sol de El Salvador.

Las acciones a considerar

El ahogamiento figura entre las cinco primeras causas de muerte hasta los 14 años en países de las Américas, y las tasas más altas se concentran en menores de cinco años, según la Organización Panamericana de la Salud. La prevención exige combinar barreras físicas, vigilancia, enseñanza de natación y capacidad de respuesta ante una emergencia.

Ninguna medida aislada ofrece protección suficiente para los niños cerca del agua. Por eso, la Fundación Sociedad Argentina de Cardiología aconseja aplicar cinco intervenciones de manera simultánea: vallas en las piletas, chalecos salvavidas, lecciones de natación, supervisión adulta y presencia de guardavidas junto con formación en reanimación cardiopulmonar.

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Las vallas que rodean los cuatro lados de una piscina son la medida más estudiada y efectiva para prevenir ahogamientos en niños pequeños. Deben tener al menos 1,5 metros de altura, contar con puertas de cierre y traba automáticos, y aislar por completo el agua de la casa y del jardín.

Este tipo de protección evita más del 50% de los ahogamientos en pisinas entre los niños pequeños. Los chalecos salvavidas también han demostrado capacidad para prevenir muertes por inmersión.

La presencia de guardavidas y la capacitación en reanimación cardiopulmonar son medidas adicionales de prevención. Como parte de los preparativos para las vacaciones, la Fundación Sociedad Argentina de Cardiología recomienda que al menos dos integrantes de cada grupo familiar realicen un curso de primeros auxilios y RCP.

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Tomas Reiner, turista canadiense de 27 años, murió por sumersión en la Costa del Sol: "Una unidad recuperó su cuerpo en un rancho privado" (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Rescate inmediato y maniobras de reanimación cardiopulmonar

Si un niño cae a una psicina (pileta), no sabe nadar o no logra salir a flote, debe ser retirado del agua de inmediato. Si permanece consciente, hay que llamar al servicio local de emergencias médicas para que un médico lo evalúe y seguir las indicaciones que se reciban durante la comunicación.

Si está inconsciente, se debe pedir ayuda, llamar al número local de emergencias e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llega la ambulancia. El niño debe quedar boca arriba sobre una superficie firme, y antes de comenzar hay que observar su pecho para determinar si respira normalmente.

Cuando no respira, se alternan 30 compresiones con dos ventilaciones boca a boca. En niños de un año hasta la pubertad, se coloca el talón de una mano en el centro del pecho, a la altura de los pezones, y la otra mano encima.

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Con los brazos extendidos, se realizan 30 compresiones de al menos 5 cm de profundidad, a una velocidad de entre 100 y 120 por minuto. Luego se coloca una mano sobre la frente y otra en el mentón, se inclina la cabeza hacia atrás, se tapa la nariz y se administran dos insuflaciones por la boca hasta que el pecho se eleve.

En el mar, ningún niño debe acercarse al agua sin la compañía de un adulto. Si una ola lo arrastra, los guardavidas son las personas preparadas para asistirlo.

Madres, padres o acompañantes no deben intentar un rescate si no saben cómo hacerlo, porque pueden obstaculizar la tarea y obligar a los guardavidas a auxiliar a dos o más personas. Los adultos deben mantener a los chicos siempre a la vista y evitar que entren al mar en playas sin guardavidas.

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