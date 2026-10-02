Tecno

Army Bomb de BTS: cómo se sincroniza en los conciertos y cómo identificar una falsa

El dispositivo permite crear efectos luminosos colectivos durante las presentaciones, siempre que sea original y cumpla con los requisitos técnicos del evento

Cómo funcionan las Army Bomb en los conciertos de BTS.
Cómo funcionan las Army Bomb en los conciertos de BTS. (Big Hit)
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El Army Bomb, el lightstick oficial de BTS, es mucho más que un accesorio luminoso para los seguidores del grupo surcoreano. Gracias a la tecnología Bluetooth y a los sistemas de control instalados en los recintos, el dispositivo puede sincronizarse con los espectáculos para cambiar de color e intensidad al ritmo de las presentaciones, lo que convierte al público en parte de la puesta en escena.

Durante los conciertos oficiales, miles de estos dispositivos pueden iluminarse de manera coordinada sin que los asistentes tengan que controlar cada cambio desde sus celulares. Sin embargo, para disfrutar de esta experiencia es importante contar con un modelo original, ya que las imitaciones suelen tener limitaciones para conectarse con las aplicaciones oficiales y los sistemas de sincronización.

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El Army Bomb también permite personalizar la iluminación desde un teléfono y cuenta con diferentes modos de funcionamiento. Estas características hacen que el dispositivo pueda utilizarse tanto durante los conciertos como en casa.

El Army Bomb es usado por los fans de BTS. REUTERS/Kim Soo-hyeon
El Army Bomb es usado por los fans de BTS. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Cómo funciona la sincronización del Army Bomb en los conciertos de BTS

El sistema de sincronización del Army Bomb permite que los dispositivos de los asistentes respondan a las indicaciones de la producción del espectáculo. Para ello, los recintos habilitados cuentan con tecnología que controla los efectos luminosos y coordina los cambios de color durante las presentaciones.

En los conciertos, el dispositivo puede modificar automáticamente su iluminación de acuerdo con las canciones y los momentos del espectáculo. De esta manera, el público participa en la experiencia visual mediante patrones de luz que acompañan las coreografías y la puesta en escena.

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Para utilizar esta función, los asistentes generalmente solo necesitan llevar un Army Bomb original, colocarle las baterías y encenderlo. La conexión con el sistema del concierto se realiza mediante la infraestructura instalada por la organización, por lo que no suele ser necesario abrir una aplicación durante el espectáculo.

El Army Bomb se sincroniza automáticamente en los conciertos de BTS. REUTERS/Issei Kato
El Army Bomb se sincroniza automáticamente en los conciertos de BTS. REUTERS/Issei Kato

La sincronización automática depende de las condiciones técnicas de cada evento y de la compatibilidad del modelo. Por eso, es importante revisar las instrucciones oficiales antes de asistir a un concierto.

Cómo encender el Army Bomb y cambiar sus colores desde el celular

Fuera de los conciertos, el lightstick de BTS permite controlar manualmente su iluminación. Para utilizarlo, primero hay que colocar tres pilas AAA en el compartimento ubicado en la parte inferior del dispositivo. Se recomienda retirarlas cuando no se utilice durante períodos prolongados, con el objetivo de evitar daños por corrosión.

El interruptor permite acceder a los modos básicos de iluminación. Al deslizarlo hacia arriba, se activa la luz blanca estándar, mientras que el botón central permite alternar entre diferentes efectos, como iluminación fija y parpadeos de distintas velocidades.

También es posible utilizar la conexión Bluetooth para personalizar los colores desde un teléfono. Para ello, se debe descargar la aplicación oficial BTS Official Light Stick, activar el Bluetooth y el GPS del celular y colocar el dispositivo en modo Bluetooth, identificado por una luz azul intermitente.

El Army Bomb puede cambiar de colores usando el celular. (YouTube/@BTS)
El Army Bomb puede cambiar de colores usando el celular. (YouTube/@BTS)

Una vez establecida la conexión, el usuario puede seleccionar la opción Self Mode y elegir la versión correspondiente de su Army Bomb, como la Ver. 3 o la edición SE. Esta modalidad permite modificar los colores y los efectos luminosos de manera individual, aunque está pensada para el uso personal y no reemplaza el sistema de sincronización de los conciertos.

Cómo identificar un Army Bomb original y evitar las imitaciones

La autenticidad es uno de los aspectos más importantes al comprar un Army Bomb, especialmente por la presencia de réplicas que se comercializan a través de tiendas en línea y vendedores no oficiales.

Una de las principales recomendaciones es adquirir el dispositivo en Weverse Shop o en distribuidores autorizados. Estos canales permiten reducir el riesgo de comprar imitaciones que no cuentan con todas las funciones del producto original.

Otra forma de comprobar su autenticidad es verificar si el lightstick puede conectarse correctamente con las aplicaciones oficiales. Los modelos originales compatibles permiten utilizar las funciones de personalización y, según su versión, acceder a los sistemas de sincronización de los conciertos. En cambio, muchas imitaciones solo ofrecen iluminación básica y carecen de conectividad funcional.

El ligthstick de BTS, conocidos como Army Bomb, se usan generalmente en sus conciertos, pero también tienen uso particular.
El ligthstick de BTS, conocidos como Army Bomb, se usan generalmente en sus conciertos, pero también tienen uso particular.

También conviene revisar el embalaje, los acabados, los accesorios incluidos y las indicaciones del fabricante. Las diferencias en la calidad de los materiales o los errores en los elementos impresos pueden ser señales de alerta, aunque no constituyen por sí solas una prueba definitiva de falsificación.

El precio es otro aspecto que merece atención. Una oferta considerablemente inferior al valor habitual del producto puede ser motivo para comprobar la procedencia del dispositivo y las condiciones de venta.

Qué cuidados necesita el lightstick oficial de BTS

El Army Bomb contiene componentes electrónicos que requieren ciertos cuidados para conservar su funcionamiento. Además de retirar las pilas cuando no se utiliza, es recomendable guardarlo en su funda protectora y evitar golpes, humedad y temperaturas extremas.

Los Army Bomb se sincronizan de manera automática durante el concierto de BTS, siempre y cuando sea original.
Los Army Bomb se sincronizan de manera automática durante el concierto de BTS, siempre y cuando sea original.

Antes de acudir a un concierto, también es conveniente comprobar que las baterías tengan suficiente carga y que el dispositivo funcione correctamente. Estas precauciones ayudan a evitar inconvenientes durante el espectáculo.

Con sus diferentes modos de iluminación y su capacidad de sincronización, el Army Bomb se ha convertido en un elemento distintivo de los conciertos de BTS. Su tecnología permite que los seguidores participen en la puesta en escena, mientras que la autenticidad del dispositivo resulta fundamental para aprovechar las funciones oficiales.

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