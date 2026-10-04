Tecno

El creador de Spotify abrió en Nueva York su clínica de escaneos corporales con IA

Cada visita incorpora cámaras visuales y térmicas, evaluación del corazón, medición de la composición física y estudio sanguíneo; al terminar, un profesional sanitario interpreta los resultados y propone pasos a seguir

El fundador de Spotify es la mente detrás de un nuevo centro clínico en Estados Unidos que ya opera en otros países. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
El fundador de Spotify es la mente detrás de un nuevo centro clínico en Estados Unidos que ya opera en otros países. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
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Neko Health, la startup de escaneos corporales cofundada por el fundador de Spotify, Daniel Ek, abrió su primera clínica en Estados Unidos el 24 de septiembre en el barrio de SoHo, en Manhattan, según confirmó la empresa en un comunicado oficial.

El local, ubicado en el 300 de la calle Lafayette, llegó con más de 25.000 neoyorquinos ya anotados en la lista de espera local y una lista global que, según la compañía, supera las 300.000 personas.

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La consulta dura alrededor de una hora y combina un examen de piel de 360 grados con 6.000 imágenes captadas por cámaras visuales y térmicas, una evaluación cardiovascular, un análisis de composición corporal y un estudio de sangre que mide más de 50 biomarcadores.

La IA identifica el estado de salud del paciente. (YouTube: Neko Health)
El servicio dura una hora, analiza 50 biomarcadores sanguíneos y cuesta 499 dólares sin cobertura médica tradicional. (YouTube: Neko Health)

Cómo funciona el escaneo

Al final de la sesión, un clínico revisa los resultados con cada persona y arma un plan de acción. El servicio cuesta USD 499 y no está cubierto por los seguros médicos tradicionales, aunque la empresa indica que califica como gasto aceptable para quienes tienen cuentas de ahorro para la salud.

“Hjalmar y yo hablamos de traer Neko a Estados Unidos desde los primeros días de la empresa, porque si querés cambiar la salud a gran escala, Estados Unidos tiene que ser parte de esa ambición”, afirmó Ek en el comunicado de lanzamiento.

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Neko Health fue fundada en 2023 en Estocolmo por Ek y el ingeniero sueco Hjalmar Nilsonne, que ejerce como CEO de la compañía. Antes de desembarcar en Nueva York, ya operaba clínicas en Suecia y el Reino Unido, donde superó los 100.000 escaneos realizados.

La empresa de Daniel Ek nació en Estocolmo en 2023 y supera los 100.000 escaneos realizados en Suecia y el Reino Unido. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
La empresa de Daniel Ek nació en Estocolmo en 2023 y supera los 100.000 escaneos realizados en Suecia y el Reino Unido. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El dinero detrás del desembarco

La expansión llegó respaldada por una ronda Serie C de USD 700 millones cerrada en julio, liderada por Lightspeed Venture Partners y O.G. Venture Partners, que llevó el financiamiento total levantado por la empresa a casi mil millones de dólares.

Entre los inversores figuran, sumado a fondos de riesgo, nombres conocidos del mundo del espectáculo y la tecnología: el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, junto a Priscilla Chan, la tenista Maria Sharapova, la actriz Zoe Saldaña y el futbolista Thierry Henry, entre otros.

Farooq Abbasi, inversor de Preface Ventures en la compañía, contó en una entrevista con el podcast Equity de TechCrunch que la baja utilización de la medicina preventiva en Estados Unidos responde, en buena medida, a su costo.

Inversores como Mark Zuckerberg, Maria Sharapova y Zoe Saldaña respaldan financieramente la expansión del proyecto. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Inversores como Mark Zuckerberg, Maria Sharapova y Zoe Saldaña respaldan financieramente la expansión del proyecto. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

“Creo que la atención preventiva y la salud deberían ser baratas y accesibles”, dijo Abbasi, que se sometió al escaneo en dos oportunidades y señaló la mejora del servicio entre una y otra visita. “En mi primera generación, el escaneo era un análisis de sangre con 15 biomarcadores”, explicó. “Esta vez fueron cincuenta y cinco”.

Entusiasmo y reparos

Abbasi describió a Neko como algo que les da a los usuarios “información concreta para mejorar sus vidas” y destacó el uso de visión por computadora como un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial mejora el sector médico.

No todas las lecturas externas son igual de entusiastas. La médica especializada en longevidad Andrea Maier, profesora de la Universidad Nacional de Singapur, consideró, según declaraciones recogidas por Business Insider, que el escaneo funciona como una opción de “mercado medio” para quienes piensan en su salud pero no saben bien qué medir.

En el centro de salud también se realizan estudios de sangre. (YouTube: Neko Health)
La especialista Andrea Maier indicó que el examen ayuda a detectar temprano el cáncer de piel pero excluye estudios del microbioma. (YouTube: Neko Health)

Maier remarcó que el servicio puede ser útil para detectar a tiempo algunos cánceres de piel, pero que deja afuera otras variables de la medicina de la longevidad, como pruebas genéticas, muestreo del microbioma y marcadores de capacidad física.

Aun así, valoró el volumen de información que la empresa acumula con cada visita: “La base de datos que están creando es algo importante”, dijo.

Próximos destinos en Estados Unidos

Neko Health ya tiene previstas nuevas aperturas antes de que termine 2026, con una clínica planeada en Miami, mientras evalúa sumar locales en Washington y San Francisco.

Asimismo, la compañía no es la única que apuesta al negocio de los escaneos corporales de pago: Midjourney, conocida por su generador de imágenes con inteligencia artificial, prepara su propio escáner corporal integrado a una experiencia de spa que planea abrir en San Francisco en 2027.

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