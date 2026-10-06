Tecno

Prime Video transmitirá los premios Emmy gratis y sin necesidad de suscripción

La plataforma streaming de Amazon permitirá a usuarios en 240 territorios acceder a la transmisión de este evento de forma gratuita por seis años

Prime Video tendrá los derechos exclusivos de transmisión mundial de los premios Emmy durante seis años, desde 2027. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Prime Video tendrá los derechos exclusivos de transmisión mundial de los premios Emmy durante seis años, desde 2027. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Guardar

Prime Video transmitirá en exclusiva los premios Emmy en todo el mundo durante seis años, a partir de la ceremonia de 2027. La gala se verá en vivo y gratis, sin necesidad de suscripción, en más de 240 países y territorios.

El acuerdo cambia el recorrido habitual de los Emmy en Estados Unidos. Hasta ahora, la emisión rotaba entre ABC, CBS, FOX y NBC; desde 2027, la plataforma de Amazon concentrará la transmisión global de uno de los eventos centrales de la industria televisiva.

PUBLICIDAD

La ceremonia seguirá realizándose en septiembre, aunque con una distribución pensada para una audiencia que consume televisión fuera de la grilla tradicional. El cambio no es solo de pantalla: los Emmy pasan de un esquema de cadenas locales a una plataforma disponible en todo el mundo.

El acuerdo deja atrás el sistema por el cual varias cadenas estadounidenses se alternaban la emisión de los premios. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo
El acuerdo deja atrás el sistema por el cual varias cadenas estadounidenses se alternaban la emisión de los premios. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

Qué cambia con la llegada de Prime Video

La Television Academy deja atrás el llamado “Wheel Deal”, el acuerdo que repartía los derechos de emisión entre las grandes señales de televisión abierta de Estados Unidos. La nueva alianza le da a los premios una única ventana internacional durante seis años.

Para el público, el dato principal es que la transmisión no tendrá muro de pago. Prime Video emitirá la ceremonia en directo sin exigir una membresía, una decisión que apunta a que la gala pueda seguirse en mercados donde los Emmy tenían una presencia más limitada.

PUBLICIDAD

Cris Abrego, presidente de la Television Academy, afirmó que el acuerdo permitirá que espectadores de más de 200 países vean los premios en vivo. Señaló que una plataforma fija abre la puerta a trabajar con el evento durante todo el año y no solo en la noche de la ceremonia.

Prime Video prevé desarrollar contenidos y experiencias vinculadas con las series, los talentos y las producciones reconocidas por los Emmy. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Prime Video prevé desarrollar contenidos y experiencias vinculadas con las series, los talentos y las producciones reconocidas por los Emmy. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La apuesta por un evento que dure más que una gala

La alianza contempla acciones más allá de la entrega de estatuillas. Prime Video prevé desarrollar contenidos y experiencias vinculadas a las series, las producciones y los talentos reconocidos por los Emmy.

La intención es que los premios tengan una presencia más constante dentro de la plataforma. En vez de aparecer una vez al año en una cadena distinta, el evento podrá tener continuidad antes y después de la ceremonia.

Mike Hopkins, responsable de Prime Video y Amazon MGM Studios, sostuvo que la transmisión gratuita forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su oferta de entretenimiento. La ceremonia de 2027 será la primera bajo este nuevo modelo de distribución global.

La compañía alquilaría nuevamente esos procesadores para mantenerlos en sus servicios de nube e inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic
La compañía alquilaría nuevamente esos procesadores para mantenerlos en sus servicios de nube e inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Amazon planea sacar de su balance USD 8.000 millones en chips de Nvidia

Amazon estudia transferir unos USD 8.000 millones en chips de Nvidia a un vehículo financiero externo para reducir el peso de esa infraestructura en su balance.

Luego, la compañía volvería a alquilar los mismos procesadores para utilizarlos en sus operaciones de nube e inteligencia artificial.

La operación incluiría miles de chips Grace Blackwell, ya instalados en más de una docena de centros de datos de Amazon en Estados Unidos.

Según lo publicado por Financial Times, el vehículo de propósito específico se financiaría con deuda de inversores externos para adquirir el hardware, mientras Amazon conservaría su uso mediante contratos de arrendamiento.

El principal riesgo de la operación es la rápida depreciación de los chips, ya que las nuevas generaciones de Nvidia pueden reducir el valor comercial del hardware anterior. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
El principal riesgo de la operación es la rápida depreciación de los chips, ya que las nuevas generaciones de Nvidia pueden reducir el valor comercial del hardware anterior. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La empresa podría ofrecer a los inversores hasta un 10% de participación en el vehículo, aunque no mantendría una tenencia propia.

Si la estructura obtiene una calificación de grado de inversión, podría atraer a aseguradoras y fondos de pensión, que suelen evitar operaciones con mayor riesgo.

El modelo se parece al que utilizan las aerolíneas para financiar flotas, pero tiene una diferencia central: los chips de inteligencia artificial pierden valor con mucha más rapidez que un avión. La renovación constante de la tecnología de Nvidia puede volver menos atractivo el hardware anterior en pocos años.

Temas Relacionados

AmazonPrime VideoPremios EmmyTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dónde ver el partido de despedida de Messi de forma segura: evita Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV

Las transmisiones piratas para ver encuentros de la selección Argentina pueden exponer los dispositivos a malware, robo de datos y publicidad

Dónde ver el partido de despedida de Messi de forma segura: evita Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV

Qué pasará con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+ tras la venta de Warner Bros

Skydance será la marca que agrupe las dos compañías con potenciales cambios en las plataformas de streaming

Qué pasará con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+ tras la venta de Warner Bros

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

Shawn Layden advierte que las licencias vinculadas a una cuenta no ofrecen las mismas posibilidades que una copia tangible, como prestar, revender o conservar el producto

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta se probó inicialmente con ARMY, el fandom de BTS, durante el lanzamiento de ARIRANG. La propuesta incluye cuestionarios sobre canciones y momentos clave de la trayectoria del artista

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

El proyecto publicado en GitHub acerca la creación de experiencias personalizadas a quienes carecen de conocimientos técnicos

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

DEPORTES

“Da un poco de miedo”: la fuerte sentencia de los pilotos de F1 tras la falla en los autos que provocó un caos en el GP de Baréin

“Da un poco de miedo”: la fuerte sentencia de los pilotos de F1 tras la falla en los autos que provocó un caos en el GP de Baréin

“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el GP de Singapur de la F1: todo lo que hay que saber

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

Impacto en el tenis: Jannik Sinner no jugará lo que resta del año por una lesión y otra figura será número 1 por primera vez

TELESHOW

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

La furia de Nicole Neumann contra un vecino que amenazó matar a sus corderos: “Dijo que los va a hacer estofado”

La emoción de Nacha Guevara al recibir un inesperado regalo de Celia Messi: “Me dio una alegría muy grande”

Palito Ortega recordó cómo nació el profundo vínculo con Charly García: “Yo me hacía responsable de su vida”

Alonso, el influencer que sueña a lo grande: la hermandad con Yatra, las ganas de conocer a Messi y su próxima meta

INFOBAE AMÉRICA

Los apagones y la basura acumulada favorecen el repunte del dengue en Cuba

Los apagones y la basura acumulada favorecen el repunte del dengue en Cuba

Estos estados y ciudades de EEUU aumentarán el salario mínimo en 2027: las nuevas tarifas superarán los USD 22 por hora

Cómo “Banco Produzcamos” sigue operando con una presencia limitada en el agro de Nicaragua

La CAF aprueba 224 millones de dólares para 12 proyectos viales en Bolivia

El Congreso inicia la renovación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el período 2026-2031