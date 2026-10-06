Prime Video transmitirá los premios Emmy gratis y sin necesidad de suscripción

Prime Video tendrá los derechos exclusivos de transmisión mundial de los premios Emmy durante seis años, desde 2027. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

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Prime Video transmitirá en exclusiva los premios Emmy en todo el mundo durante seis años, a partir de la ceremonia de 2027. La gala se verá en vivo y gratis, sin necesidad de suscripción, en más de 240 países y territorios.

El acuerdo cambia el recorrido habitual de los Emmy en Estados Unidos. Hasta ahora, la emisión rotaba entre ABC, CBS, FOX y NBC; desde 2027, la plataforma de Amazon concentrará la transmisión global de uno de los eventos centrales de la industria televisiva.

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La ceremonia seguirá realizándose en septiembre, aunque con una distribución pensada para una audiencia que consume televisión fuera de la grilla tradicional. El cambio no es solo de pantalla: los Emmy pasan de un esquema de cadenas locales a una plataforma disponible en todo el mundo.

El acuerdo deja atrás el sistema por el cual varias cadenas estadounidenses se alternaban la emisión de los premios. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

Qué cambia con la llegada de Prime Video

La Television Academy deja atrás el llamado “Wheel Deal”, el acuerdo que repartía los derechos de emisión entre las grandes señales de televisión abierta de Estados Unidos. La nueva alianza le da a los premios una única ventana internacional durante seis años.

Para el público, el dato principal es que la transmisión no tendrá muro de pago. Prime Video emitirá la ceremonia en directo sin exigir una membresía, una decisión que apunta a que la gala pueda seguirse en mercados donde los Emmy tenían una presencia más limitada.

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Cris Abrego, presidente de la Television Academy, afirmó que el acuerdo permitirá que espectadores de más de 200 países vean los premios en vivo. Señaló que una plataforma fija abre la puerta a trabajar con el evento durante todo el año y no solo en la noche de la ceremonia.

Prime Video prevé desarrollar contenidos y experiencias vinculadas con las series, los talentos y las producciones reconocidas por los Emmy. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La apuesta por un evento que dure más que una gala

La alianza contempla acciones más allá de la entrega de estatuillas. Prime Video prevé desarrollar contenidos y experiencias vinculadas a las series, las producciones y los talentos reconocidos por los Emmy.

La intención es que los premios tengan una presencia más constante dentro de la plataforma. En vez de aparecer una vez al año en una cadena distinta, el evento podrá tener continuidad antes y después de la ceremonia.

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Mike Hopkins, responsable de Prime Video y Amazon MGM Studios, sostuvo que la transmisión gratuita forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su oferta de entretenimiento. La ceremonia de 2027 será la primera bajo este nuevo modelo de distribución global.

La compañía alquilaría nuevamente esos procesadores para mantenerlos en sus servicios de nube e inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Amazon planea sacar de su balance USD 8.000 millones en chips de Nvidia

Amazon estudia transferir unos USD 8.000 millones en chips de Nvidia a un vehículo financiero externo para reducir el peso de esa infraestructura en su balance.

Luego, la compañía volvería a alquilar los mismos procesadores para utilizarlos en sus operaciones de nube e inteligencia artificial.

La operación incluiría miles de chips Grace Blackwell, ya instalados en más de una docena de centros de datos de Amazon en Estados Unidos.

Según lo publicado por Financial Times, el vehículo de propósito específico se financiaría con deuda de inversores externos para adquirir el hardware, mientras Amazon conservaría su uso mediante contratos de arrendamiento.

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El principal riesgo de la operación es la rápida depreciación de los chips, ya que las nuevas generaciones de Nvidia pueden reducir el valor comercial del hardware anterior. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La empresa podría ofrecer a los inversores hasta un 10% de participación en el vehículo, aunque no mantendría una tenencia propia.

Si la estructura obtiene una calificación de grado de inversión, podría atraer a aseguradoras y fondos de pensión, que suelen evitar operaciones con mayor riesgo.

El modelo se parece al que utilizan las aerolíneas para financiar flotas, pero tiene una diferencia central: los chips de inteligencia artificial pierden valor con mucha más rapidez que un avión. La renovación constante de la tecnología de Nvidia puede volver menos atractivo el hardware anterior en pocos años.