Amazon sigue los pasos de Netflix y Disney+: llega el feed vertical a Prime Video

Amazon Prime Video incorporará un feed vertical de videos cortos a su aplicación, sumándose a Netflix y Disney Plus. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Amazon sigue los pasos de Netflix y Disney+. Prime Video presentó su nueva función Clips, un feed de videos cortos y desplazables que permitirá a los usuarios descubrir fragmentos de películas, series y deportes en sus dispositivos móviles.

Esta actualización replica el formato vertical popularizado por otras plataformas y busca optimizar la experiencia de navegación y descubrimiento de contenidos.

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Según Amazon, el sistema permite ver fragmentos personalizados de títulos disponibles en la plataforma, facilitando la decisión de qué ver y brindando acceso inmediato a trailers, momentos destacados y recomendaciones basadas en el historial de visualización.

La nueva función se llamará “Clips” y permitirá a los usuarios ver extractos breves de series y películas. (Amazon)

Para acceder a Clips, basta con desplazarse hasta el carrusel correspondiente en la pantalla principal de la aplicación móvil de Prime Video y seleccionar cualquier fragmento.

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Al hacerlo, se activa un feed vertical de pantalla completa con más clips adaptados a los intereses del usuario.

Desde allí, es posible reproducir el título completo, alquilarlo, comprarlo, suscribirse, agregarlo a una lista o compartir el clip mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales o correo electrónico.

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Clips fue lanzado inicialmente con resúmenes de partidos de la NBA en la temporada 2025-26 y ahora se amplía a películas y series del catálogo de Amazon.

Cada video corto ofrecerá la opción de acceder directamente al título completo en la plataforma. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo

Brian Griffin, director de experiencias globales de aplicaciones en Prime Video, indicó que el objetivo es “hacer que el descubrimiento de contenidos relevantes sea lo más sencillo y fluido posible”, al ofrecer “fragmentos personalizados según los intereses individuales”.

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La expansión de Clips forma parte de una serie de mejoras recientes en la experiencia móvil de Prime Video, entre las que se incluyen:

Una página de inicio renovada con trailers de reproducción automática.

Imágenes verticales optimizadas para mostrar hasta un 50% más de títulos en pantalla.

Un reproductor rediseñado que facilita explorar nuevos contenidos, detalles de reparto y datos sin interrumpir la visualización.

Cómo funciona y quiénes pueden acceder a Clips

La función Clips está disponible inicialmente para usuarios seleccionados en Estados Unidos que utilicen dispositivos iOS, Android y tabletas Fire.

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Los usuarios podrán elegir alquilar o comprar el contenido tras ver un clip destacado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon indicó que la experiencia se habilitará de forma progresiva para todos los usuarios de estos dispositivos durante el verano de 2026. Para compartir un clip, el destinatario debe contar con la aplicación Prime Video instalada en su dispositivo móvil.

Cada vez que se accede a Clips, el usuario encuentra nuevos fragmentos en función de su historial de consumo.

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Además, los clips pueden guardarse en listas de seguimiento, recibir “me gusta” o ser enviados a otros usuarios, quienes recibirán un enlace directo para visualizar el contenido dentro de la app.

La actualización busca mejorar la interacción y facilitar el descubrimiento de nuevos títulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prime Video en teléfonos móviles

Prime Video consolida así su estrategia de mejorar la experiencia móvil, integrando funciones que ya son tendencia en otras plataformas de streaming.

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La suscripción a Prime Video, que se incluye como uno de los beneficios de la membresía Prime (USD 14,99 al mes o USD 139 al año en Estados Unidos), permite acceder a películas, series, deportes en directo y más de 900 canales gratuitos de televisión con publicidad (FAST).

Según Amazon, la meta es transformar a Prime Video en un “destino principal de entretenimiento” donde encontrar “contenidos relevantes está a un toque de distancia”.

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e, Disney+ evalúa transformarse en una “super app” que combine streaming con servicios de Disneyland Resort y Disney Cruise Line. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disney+ planea una transformación en su app

Disney+ podría transformarse en una “super app” que reúna el streaming con servicios de Disneyland Resort y Disney Cruise Line, según Bloomberg.

Si la iniciativa avanza, la plataforma permitiría acceder desde una sola aplicación tanto a películas y series como a reservas y gestiones de viajes.

Respaldada por Josh D’Amaro, presidente de parques y experiencias de Disney, esta propuesta, inspirada en modelos como WeChat, buscaría consolidar el ecosistema digital de Disney y fortalecer la interacción con sus productos presenciales.

Aunque el proyecto permanece en fase preliminar y sin confirmación oficial, la integración implicaría rediseñar la app y ofrecer una experiencia unificada que refuerce la fidelidad de los usuarios.