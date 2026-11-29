Neuer anunció que se retira a final de temporada (Reuters)

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Manuel Neuer comunicó que prevé retirarse al final de la temporada, una decisión que hizo pública durante un encuentro con aficionados del Bayern Múnich, pocos días después de que su vida privada quedara expuesta por la difusión de imágenes de su viaje a Brasil y por las versiones alrededor de su separación.

El arquero de 40 años atraviesa la recuperación de una lesión en el pie derecho y señaló que su prioridad inmediata será volver a entrenar en enero para intentar ayudar al equipo durante los últimos meses de la campaña. En ese contexto, anticipó que no espera continuar como futbolista profesional después del próximo verano europeo.

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“Personalmente, no espero seguir jugando después del verano (mayo/junio). Pero voy a disfrutar los próximos seis meses mientras me recupero. Y estoy tratando de mantenerme en forma. Estoy haciendo todo lo posible para lograrlo”, expresó Manuel Neuer, según declaraciones recogidas por Bild durante una visita a una peña del club en la región de Alta Baviera.

El arquero sufrió una lesión en la pierna derecha (Reuters)

El capitán del Bayern Múnich sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho a principios de noviembre, durante el partido de Bundesliga ante Mainz 05. A partir de esa lesión, Jonas Urbig ocupó su lugar en el arco del conjunto bávaro.

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Neuer explicó que se quedará en Alemania durante las fechas navideñas con el objetivo de intensificar la rehabilitación. “Definitivamente tengo previsto regresar en enero, entrenar intensamente y realizar sesiones de entrenamiento más largas en torno a la Navidad. Me quedaré aquí y entrenaré. Continúo mi recuperación e intentaré apoyar al equipo de nuevo en enero”, afirmó.

La recuperación condicionará el tramo final de una carrera que el arquero parece dispuesto a cerrar al concluir la temporada. Su contrato con el Bayern vence en junio de 2027. La decisión llega después de un período en el que su desempeño había recibido cuestionamientos y en el que volvió a sufrir dificultades físicas. Antes de la lesión, el alemán se había convertido en el futbolista de mayor edad en disputar un partido de Bundesliga con la camiseta del Bayern.

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Neuer fue visto en Brasil con una mujer

El anuncio de Neuer coincidió con la atención mediática sobre aspectos de su vida personal. El arquero se separó de su esposa, la jugadora de handball Anika Neuer, semanas después del nacimiento del segundo hijo de la pareja. Las versiones crecieron luego de la circulación de videos y fotos del futbolista en Búzios, Brasil, donde realizaba parte de su recuperación. Las imágenes lo mostraron junto a una mujer cuya identidad no fue confirmada de forma pública.

El arquero no hizo referencias a esa situación durante el encuentro con los aficionados. Sus declaraciones estuvieron centradas en la lesión, en su preparación física y en el horizonte deportivo que afronta con el Bayern.

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La polémica creció cuando Anika Neuer compartió en sus redes sociales un mensaje sobre su estado emocional. “Mi mundo se está derrumbando. Estoy agotada, abrumada y cargo demasiado. Tengo miedo constantemente. Mi sistema nervioso está al límite. Me siento sola, incluso entre personas. Lucho más de lo que otros ven. Estoy emocionalmente vacía y quiero simplemente desaparecer por un tiempo”, publicó junto a un emoji de corazón roto.

En otra publicación, difundió un video con una frase que cuestionaba la infidelidad dentro de una familia. “No es vergonzoso ser la mujer que fue engañada. Vergonzoso es ser un hombre que destruye a su familia, traumatiza a sus hijos y a su esposa por una adúltera y luego culpa a todos los demás por el daño que él mismo causó”, expresó el mensaje compartido.

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La ex pareja de Neuer se pronunció en redes sociales (Reuters)

La posible salida de Neuer abriría un proceso de recambio en la portería del Bayern. El club se estaría preparando para que Jonas Urbig asuma el puesto de titular en la próxima temporada, mientras busca un arquero experimentado para ocupar un rol de respaldo.

El alemán llegó al Bayern en 2011 procedente del Schalke 04. En ese período consiguió 13 títulos de Bundesliga y dos trofeos de la Champions League. También integró la selección de Alemania campeona del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que recibió el Guante de Oro como mejor arquero.

Neuer dejó el seleccionado alemán en agosto de 2024. Sin embargo, ante una lesión de Marc André Ter Stegen, regresó de su retiro internacional para disputar su quinta Copa del Mundo 2026 a los 40 años. Alemania quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante Paraguay por penales. Ahora, mientras transita la recuperación de su lesión, prevé afrontar sus últimos seis meses como profesional con el objetivo de volver a competir en enero.

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