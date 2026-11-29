El presidente Javier Milei presentará su libro este lunes en el Palacio Libertad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Vengo a confrontar la posición de Maquiavelo”, anticipó el presidente Javier Milei para explicar la trilogía La moral como política de Estado, que presentará este lunes a las 20.30 en el Palacio Libertad. Para la ocasión, convocó al Gabinete completo, diputados y senadores e invitados especiales a seguir el conversatorio en el que dará detalles de la obra con la que busca destacar los valores judeocristianos y vincularlos con la economía y la gestión.

La “masterclass”, como la presentan los propios libertarios, tiene lugar poco más de un año después de la presentación de otra de sus obras, La construcción del milagro, en el Movistar Arena. Los tres nuevos libros están disponibles a la venta desde este mes.

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Una fuente oficial reveló a Infobae que el encuentro, pensado a modo de conversatorio, contará con la participación del filósofo y escritor Agapito Maestre y del economista Juan Pablo de Pablo, quienes han participado de otros actos y actividades junto al libertario. Desde el entorno del mandatario aseguraron que se espera que durante su disertación realice una exposición pormenorizada de cada ministerio y remarque lo que consideran los principales hitos de la gestión.

El presidente argentino Javier Milei canta con su banda durante la presentación de su libro "La construcción del milagro", en el Movistar Arena, en Buenos Aires, Argentina, 6 de octubre de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

En Casa Rosada descartan que en esta oportunidad haya números musicales ni artísticos como ocurrió en la presentación de 2025 en el Movistar Arena, en la que el mandatario interpretó una lista de canciones con la “banda presidencial” y luego habló de su libro. Para la performance, ensayó varias jornadas en la quinta de Olivos junto a sus colaboradores, entre los que destacaban algunos miembros del Gabinete.

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En su lugar, hablan de “una clase magistral” de economía a cargo del Presidente y los especialistas convocados, centrada en los detalles de las obras. La iniciativa se inscribe en el interés de Milei por dejar un registro de su paso por la gestión. Este año, con la reelección en el horizonte, realizó un particular pedido a su Gabinete: les solicitó a los ministros que escriban su propia cronología de gestión para plasmarla en futuros libros.

Las tres obras, que editó Hojas del Sur, cuentan con tres prólogos de distintos autores: uno a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo; otro, del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y el tercero, del asesor presidencial Santiago Caputo. El primer volumen se titula “La construcción de una idea”, mientras que los otros dos llevan el nombre de “Cómo se puso en marcha” y “La bitácora de cada medida”.

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Como explicó Milei en una conversación con este medio, la tesis de los tres tomos apuesta a confrontar con Nicolás Maquiavelo, a quien el libertario identifica como el pensador que “separó” la moral de la política, tras plantear que la política debe estar subordinada a principios éticos y que el respeto por esos valores no solo constituye una obligación moral, sino también una condición para el funcionamiento eficiente de la economía.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el auditorio del Palacio Libertad escuchando al papa León XIV

En el primer libro, el Presidente plantea la construcción conceptual de sus ideas, con base en el discurso que pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2024, cuando advirtió sobre el peligro que enfrentaba Occidente. El segundo reúne discursos en los que esos principios aparecen aplicados a la resolución de problemas concretos y el tercero resume un registro de las medidas adoptadas por el Gobierno. La documentación estará organizada en distintos períodos: 2023-2024, 2025 y 2026-2027.

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En alguna oportunidad, el propio Milei anticipó que, de conseguir la reelección, podría escribir nuevas ediciones de la obra.

La presentación tendrá lugar ante el Gabinete completo, legisladores e invitados especiales. La Secretaría General de la Presidencia, bajo la coordinación de Mara Gorini, se encargó de cursar las invitaciones y hasta el momento contabiliza 1500 convocados. Será una jornada extensa para los ministros y funcionarios que, por la mañana, participarán de la firma vinculada a la inversión de USD 51.000 millones de las energéticas YPF, ENI y XRG.