El diálogo por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero de pista en Alpine, Stuart Barlow, durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

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Franco Colapinto protagonizó una extensa comunicación por radio con su ingeniero Stuart Barlow durante la vuelta 23 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de manifestar su preocupación por el desgaste de los neumáticos traseros de su monoplaza. El intercambio reflejó la apuesta estratégica que Alpine sostenía con el piloto argentino, quien extendió su primer tramo de carrera pese a las dudas planteadas sobre el estado de las gomas.

“Chicos, no tengo neumáticos traseros”, advirtió Colapinto por radio, en un mensaje que reflejaba la exigencia del compuesto duro utilizado desde la largada. La respuesta de Barlow fue inmediata y categórica: “No, amigo, no. Mantenete afuera, amigo. Seguí haciendo lo que estás haciendo, los tiempos de vuelta son geniales”. El ingeniero remarcó además que el piloto bonaerense estaba igualando los registros de Gabriel Bortoleto pese a utilizar un neumático con mayor desgaste acumulado.

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Ante la insistencia del piloto, Barlow amplió los argumentos detrás de la decisión tomada por el equipo. “Sos el más rápido de nuestra batalla, con un neumático mucho más viejo. Estamos haciendo lo que estamos haciendo por una buena razón”, explicó el ingeniero, quien remarcó la ventaja que Alpine construía con esa estrategia diferenciada. “Con un neumático nueve vueltas más viejo, seguimos siendo más rápidos que los tipos detrás. Estamos abriendo nuestra carrera a todas las posibilidades acá”, agregó durante el intercambio en plena carrera.

La mala gestión de Alpine en la parada en boxes de Franco Colapinto durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Colapinto finalmente extendió su primer stint (tramo de carrera) hasta la vuelta 28, cuando ingresó a boxes para realizar su primera detención. En ese momento, el equipo sufrió un problema que afectó de manera directa el desarrollo de la carrera: los mecánicos de Alpine demoraron 8,5 segundos para colocar el neumático delantero izquierdo, muy por encima del promedio habitual de 1,5 a 2,5 segundos para ese tipo de gestión. La demora hizo que el piloto, que había ingresado a boxes en la novena posición, regresara a la pista en el puesto 14.

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Colapinto completó la competencia en el decimotercer lugar, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó decimocuarto. El argentino, de 23 años, había largado en la posición 14 y mostró buen ritmo con los neumáticos duros durante gran parte de la carrera, lo que lo perfilaba para pelear por ingresar a la zona de puntos antes del inconveniente en boxes.

En diálogo con ESPN tras la bandera a cuadros, Colapinto analizó el desarrollo de su actuación. “El primer stint fue muy bueno. Después nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y tercer stint, pero en general tenía un buen ritmo para esta carrera. No estábamos mal”, explicó el piloto.

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Aunque Franco también se refirió de manera directa al impacto de la parada fallida en el resultado final. “Perdí muchas posiciones y tiempo en pista con la parada, seis o siete segundos más lenta. Perdí mucho tiempo ahí. Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés en boxes”, sostuvo.

Pese al contratiempo, Colapinto destacó su rendimiento individual en un trazado que históricamente le había resultado complejo. “Más que nada contento con mi performance en un circuito que siempre me costó bastante, con curvas largas que siempre me complicó por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy, bien en carrera, tuve muy buen ritmo y maximicé mucho todo”, remarcó el piloto, quien reconoció las dificultades del equipo en su conjunto durante la fecha disputada en Losail. “Después fue un circuito que nos cayó mal como equipo e intentaremos estar mejor para el año que viene”, agregó.

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La temporada de Fórmula 1 concluirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario 2026, que se disputará en el circuito de Yas Marina. Ese escenario guarda un significado particular para Franco Colapinto: allí condujo por primera vez un monoplaza de la categoría máxima el 28 de noviembre de 2023, durante los test reservados para pilotos novatos.