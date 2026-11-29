La venta de tractores nacionales cayó 49,5% en el tercer trimestre, mientras que la comercialización de unidades importadas mejoró 15,3%, medida en unidades. (Reuters)

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La venta de maquinaria agrícola sostiene la actividad de los fabricantes y sus proveedores. Cuando las operaciones disminuyen, los efectos pueden extenderse a la producción, los pagos y el empleo en empresas que además lidian con deudas y competencia importada.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestra que entre julio y septiembre la facturación del sector fue de $623.636 millones, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, a precios corrientes.

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Si se agrega el efecto de la inflación, la caída es mucho mayor. De hecho, al considerar los resultados en volumen el Indec precisó que “el total de unidades vendidas nacionales e importadas de todos los segmentos de maquinaria registran caídas interanuales”. En tractores la baja fue de 37,9%; en sembradoras, de 13%; en implementos, de 10,7%; y en cosechadoras, de 4,4 por ciento.

En el acumulado de los primeros nueve meses, la facturación sumó $1.968.308 millones, con una suba nominal de 1 por ciento, mientras las unidades vendidas de tractores retrocedieron 30,6%, las de cosechadoras 14,6% y las de sembradoras 3,6 por ciento. La excepción fueron los implementos (+2,5%. En todos los casos, no se tiene en cuenta la inflación, por lo que está claro que las caídas reales son mucho más significativas.

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En el tercer trimestre se vendieron 175 cosechadora en Argentina, un 4,4% menos que el año pasado. (Reuters)

La crisis de ventas se inició en el tercer trimestre de 2025. Previamente, las variaciones interanuales de ventas se mantenían por sobre los valores de inflación y crecían en términos reales. Para hallar resultados similares a los actuales hay que remontarse a 2018, año en el que las ventas se estancaron en términos nominales.

Los tractores nacionales caen casi a la mitad

Dentro del panorama de menores ventas, los tractores registraron la mayor caída. En el tercer trimestre se comercializaron 1.151 unidades, contra 1.852 un año antes. Aun así, fue el rubro de mayor peso en la facturación, con el 32% del total.

La separación por origen muestra dos recorridos. Las ventas de tractores nacionales disminuyeron 49,5%, hasta las 766 unidades, mientras que las de importados aumentaron 15,3% y llegaron a 385.

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Ahora bien, el Indec aclara que los datos sobre equipos del exterior “corresponden exclusivamente a las operaciones realizadas por empresas del sector que producen maquinaria agrícola de origen nacional y también comercializan maquinaria importada”.

Metalfor, en concurso preventivo

Entre las compañías del sector que están en crisis se encuentra Metalfor, con sede en Marcos Juárez, Córdoba. A comienzos de noviembre, la firma confirmó que solicitó la apertura de su concurso preventivo para ordenar sus obligaciones financieras.

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Las dificultades ya se reflejaban en su actividad. En el primer trimestre de 2026 vendió 56 unidades, frente a 116 en igual período de 2025, y fabricó 38 máquinas contra 86. En paralelo, sus dos plantas de Marcos Juárez y la que posee en el estado brasileño de Paraná operaban al 50% de su capacidad.

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En el plano financiero, al inicio de la crisis mantenía deudas con 23 bancos por unos $52.000 millones, según datos del Banco Central (BCRA). A eso se sumaban 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales había abonado el 11 por ciento.

En julio, la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis por atrasos en los salarios de sus 600 empleados directos. Una semana después desvinculó a 35 operarios de su planta de Noetinger.

La presentación concursal no implica el cierre. Metalfor señaló que la producción, las entregas, los repuestos, el servicio técnico y la red comercial integran su plan de continuidad. “La presentación concursal busca precisamente proteger esa capacidad”, indicó. Y agregó: “El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”.

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Pauny, entre atrasos y la búsqueda de alternativas

También en Córdoba, la fábrica de tractores Pauny, en Las Varillas, redujo en septiembre su actividad a tres días por semana y comenzó a abonar el 70% de los haberes, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis.

A fines de octubre acumulaba 146 cheques rechazados por $1.028,4 millones. A su vez, la seccional San Francisco de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) indicó que la deuda salarial se arrastraba desde la segunda quincena de septiembre y que la compañía no había realizado los aportes patronales. Hasta el 29 de ese mes no se habían registrado despidos entre sus 450 empleados directos.

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Pauny evalúa el ingreso de un inversor, un concurso preventivo o una venta total o parcial de la empresa.

Fuentes provinciales vincularon la crisis con la apertura de importaciones, que facilitó la llegada de tractores chinos, y con problemas de capital de trabajo. “Aunque menor, todavía tienen mercado, tienen tractores para entregar”, señalaron a Infobae.

“Estamos viendo algunas alternativas para acompañar desde la provincia”, agregaron. Entre las salidas en análisis aparecían el ingreso de un inversor, un concurso preventivo o una venta total o parcial de la empresa.

Plantium: despidos y deudas

En Villa Constitución, Santa Fe, el conflicto involucra a Plantium, dedicada a la tecnología para el agro, y a Gentec, ambas del empresario Jorge Gentili. El 30 de octubre, Plantium desvinculó a 110 personas y conservó alrededor de 70 trabajadores.

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Antes de esa decisión, los sueldos se habían abonado durante unos cuatro meses de manera fraccionada, con pagos semanales de 200.000 pesos. En ese lapso también se negoció un programa de retiros voluntarios que no prosperó.

Gentili atribuyó la situación a la caída de las ventas, los problemas de cobranza y el endeudamiento. A esto se sumaron las dificultades de clientes que fabrican maquinaria agrícola.

Desde el sector sindical agregaron la competencia de productos importados, en particular chinos. Fulvio Monti, representante de los trabajadores de Gentec, señaló que algunos dispositivos, como los pilotos automáticos, pueden costar hasta cinco veces menos que los desarrollados en el país.

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La empresa se presentó en concurso de acreedores y apunta a recuperar ventas para pagar el 100% de las indemnizaciones. Esa deuda quedó incluida en el proceso y los despedidos serán los primeros en cobrar cuando repunten los ingresos. Casi un mes después de las desvinculaciones, mantenían una protesta con carpas frente al establecimiento.