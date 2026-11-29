El grupo solicitó a modelos comerciales de inteligencia artificial la programación de código para detectar objetos de movimiento lento. (REUTERS/Juan Gonzalez)

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Tres aficionados a la astronomía usaron el asistente de inteligencia artificial Claude, de Anthropic, para encontrar en imágenes públicas del observatorio Vera C. Rubin, en Chile, un objeto que podría ser un planeta enano más allá de Neptuno. Todavía no lo reconoce la Unión Astronómica Internacional, informó Scientific American.

El hallazgo lo hicieron los ingenieros de software Joshua Wolk y Luke Farritor, junto con el investigador de IA Will DePue. Según la revista, el equipo pidió a los modelos comerciales que escribieran el código para buscar objetos de movimiento lento en datos que el observatorio tomó en abril y mayo de 2025, durante su fase de puesta en marcha.

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Los datos están disponibles en línea. El grupo se concentró en una zona del cielo austral cercana al plano de la galaxia, tan saturada de estrellas de fondo que otros observatorios la habían dejado mayormente de lado para buscar objetos transneptunianos, es decir, cuerpos helados que orbitan más lejos que Neptuno.

Cómo es el objeto encontrado gracias a la IA

Por su brillo, el objeto mide unos 590 kilómetros de diámetro. Esa estimación indica que podría ser lo bastante grande como para que su propia gravedad lo haya vuelto esférico, requisito esencial para ser considerado planeta enano, según Scientific American.

Tres aficionados a la astronomía emplearon la inteligencia artificial Claude para identificar un posible planeta enano en registros del observatorio Vera C. Rubin. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Su órbita es muy excéntrica: se mueve entre 32 y 79 unidades astronómicas del Sol, una distancia que equivale aproximadamente a entre 4.800 y 11.800 millones de kilómetros. En este momento se encuentra cerca del punto más lejano de su trayectoria.

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El código escrito con IA detectó las primeras señales del candidato en los datos de Rubin. Para confirmarlo, el equipo comparó unos 50.000 millones de órbitas posibles con objetos presentes en imágenes de archivo de estudios anteriores, según la publicación.

Antes de este hallazgo, los mismos aficionados habían usado IA para graficar 400 de los miles de objetos transneptunianos ya conocidos.

La validación vino de un astrónomo profesional

Mario Jurić, astrónomo de la Universidad de Washington que dirige el equipo de operaciones del Sistema Solar de Rubin, revisó las imágenes y pasó los datos del grupo por los sistemas de verificación del observatorio. Concluyó que el objeto es probablemente real.

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La exploración se enfocó en un sector del cielo austral cercano al plano galáctico que otros observatorios descartaron por la densidad de estrellas. (NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS)

“Muestra que hay gente que puede encontrar cosas que a nosotros se nos escapan, y eso es fenomenal”, dijo Jurić a la revista. Agregó que media docena de investigadores aficionados lo contactaron la semana pasada con posibles descubrimientos extraídos de los datos de Rubin con ayuda de IA.

El astrónomo describió el cambio así: antes hacía falta ser un programador experto para implementar este tipo de búsquedas, y ahora quien tiene una idea y sabe qué buscar dispone de “un equipo de ingeniería de software al alcance de la mano”.

Un segundo candidato, hallado con métodos tradicionales

El anuncio llega pocas semanas después de que un equipo profesional, dirigido por el astrónomo Matthew Holman, de la Universidad de Harvard, presentara otro candidato a planeta enano en datos de Rubin de la misma región del cielo. Ese objeto, llamado 2026 ED138, se halló con algoritmos tradicionales y no con IA. El observatorio lo comunicó el 28 de octubre de 2026.

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El investigador Matthew Holman detectó previamente el candidato 2026 ED138 en la misma región mediante algoritmos tradicionales.

Holman recibió con agrado el nuevo enfoque, pero advirtió que no está claro cómo se logró la búsqueda asistida por IA. A su juicio, es probable que Claude haya empleado herramientas de código abierto que él mismo desarrolló. “Ahí Claude es particularmente fuerte”, afirmó: combina métodos establecidos con un amplio conocimiento de la bibliografía científica.

Wolk, por su parte, cree que quedan muchos más objetos transneptunianos por descubrir en esa misma zona descuidada del cielo, y Holman coincide. “Hay algunos que estoy tratando de recuperar ahora mismo”, dijo Wolk. El objeto sigue sin reconocimiento formal de la Unión Astronómica Internacional.

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