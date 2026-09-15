Última oportunidad en PS Plus: Un aclamado juego de terror y 7 títulos más dirán adiós en octubre

PlayStation Plus retirará ocho videojuegos de sus catálogos en octubre

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PlayStation Plus retirará ocho videojuegos de sus catálogos Extra y Premium en octubre, entre ellos Silent Hill 2 Remake, Yakuza: Like a Dragon y Jurassic World Evolution 2. Los suscriptores de PlayStation 5 y PlayStation 4 aún podrán acceder a estos títulos hasta el 20 de octubre, antes de que abandonen el servicio.

La actualización importa porque el catálogo de PS Plus funciona con un sistema de rotación. Los juegos están disponibles mientras mantengan su presencia en el servicio, por lo que una suscripción activa no garantiza el acceso permanente. La salida de Silent Hill 2 Remake concentra la atención por tratarse de una de las producciones de terror más reconocidas de los últimos años.

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La renovación de PS Plus modifica la biblioteca disponible para los suscriptores - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Los ocho juegos que abandonarán el servicio el 20 de octubre

PlayStation actualizó la sección “abandonarán pronto” para confirmar los títulos que desaparecerán del catálogo durante la segunda mitad de octubre. La lista reúne producciones de terror psicológico, rol, estrategia, simulación y juegos independientes.

Estos son los videojuegos que dejarán PS Plus:

Silent Hill 2 Remake

Yakuza: Like a Dragon

Jurassic World Evolution 2

Death Squared

Rogue Lords

Gloomhaven Mercenaries Edition

Harvest Moon: Light of Hope Special Edition

Lake

Los usuarios de los niveles Extra y Premium pueden instalar y jugar estos títulos sin coste adicional mientras sigan disponibles. Después del 20 de octubre, será necesario comprarlos para acceder a ellos, salvo que regresen al catálogo en el futuro.

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La reinterpretación desarrollada por Bloober Team encabeza las bajas del servicio y permanecerá accesible para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 hasta la fecha límite anunciada

Silent Hill 2 Remake encabeza las salidas de octubre

Silent Hill 2 Remake, desarrollado por Bloober Team y publicado por Konami, es el título más destacado entre las bajas. El juego recuperó una de las historias más asociadas al terror psicológico y obtuvo una calificación de 86 en Metacritic.

La obra original llegó en 2001, desarrollada por Team Silent. Su trama sigue a James Sunderland, quien llega a la ciudad de Silent Hill después de recibir una carta de Mary, su esposa fallecida. La narrativa se centra en la culpa, el duelo, la represión y el deterioro emocional del protagonista.

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La ciudad funciona como una representación de la mente de James. Criaturas, entornos y personajes responden a sus traumas, mientras Pyramid Head encarna la búsqueda de castigo del protagonista. El uso de niebla, sombras y la música de Akira Yamaoka construyó una identidad que influyó en posteriores juegos de terror.

El título también introdujo finales que dependen de acciones del jugador, más allá de decisiones explícitas. Aspectos como la atención a determinados objetos o la forma de cuidar la salud del personaje pueden alterar el desenlace.

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Los suscriptores de los niveles Extra y Premium podrán disfrutar hasta el 20 de octubre de varias propuestas de terror, rol, estrategia, simulación y producción independiente (Silent Hill 2 Remake - Konami)

Yakuza: Like a Dragon es otro de los juegos que dejará la suscripción. El proyecto de Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA cambió el sistema de combate de acción de la saga por una estructura de rol, con enfrentamientos por turnos y un nuevo protagonista.

Jurassic World Evolution 2, de Frontier Developments, propone la construcción y administración de un parque de dinosaurios. El jugador debe gestionar instalaciones, especies y recursos dentro de un simulador basado en la franquicia cinematográfica.

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El resto de la lista suma experiencias de diferentes escalas. Death Squared plantea puzles cooperativos; Rogue Lords se apoya en decisiones estratégicas; Gloomhaven Mercenaries Edition adapta el juego de mesa de fantasía; Harvest Moon: Light of Hope Special Edition recupera mecánicas de vida rural, y Lake presenta una historia centrada en una repartidora de correo.

PS Plus recibió diez juegos durante septiembre

Las salidas coinciden con la llegada de nuevos títulos al servicio. PlayStation añadió diez juegos para los suscriptores de Extra y Premium, incluidos WWE 2K26, Metro Redux y Mega Man X Command Mission.

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La lista incorpora además RuneScape: Dragonwilds, Ball x Pit, Date Everything!, Slitterhead, Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg y Sniper Elite: Resistance. PlayStation también adelantó la futura llegada de Mycopunk, Dino Crisis 2 y el primer Ratchet & Clank.

La rotación del catálogo obliga a revisar los juegos marcados como “abandonarán pronto”. Silent Hill 2 Remake y los otros siete títulos permanecerán disponibles hasta el 20 de octubre para los suscriptores que quieran terminarlos o probarlos antes de su retirada.

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