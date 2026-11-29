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El gol de Enzo Fernández y la celebración de Erling Haaland se robaron la atención en el empate 2-2 entre Manchester City y Arsenal, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Premier League disputado en el Emirates Stadium.

El tanto del volante argentino llegó a los tres minutos del complemento y puso en ventaja al equipo visitante por segunda vez en el encuentro. Enzo definió con la punta de su pie derecho tras un pase en profundidad de Ayyoub Bouaddi, quien había recuperado la pelota en el mediocampo, condujo hacia la frontal del área y asistió al argentino antes de la salida del arquero David Raya.

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La celebración de Haaland fue una de las incidencias que más repercusión generó en redes sociales. El delantero noruego, autor del primer gol del partido, imitó el festejo del Topo Gigio que Enzo popularizó durante el Mundial 2026, en la celebración de uno de los goles de la selección argentina ante Inglaterra. La escena se viralizó de inmediato entre los hinchas, que no esperaban ver al atacante escandinavo repetir el gesto que años antes realizaron Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

El toque a la red de Enzo para el 2-1 (REUTERS/Hannah Mckay)

El elenco de Manchester había llegado al encuentro con la necesidad de cortar una racha negativa, después de solo un triunfo en los últimos siete partidos entre la Champions League y la Premier League. El equipo dirigido por Enzo Maresca se adelantó en el marcador a los 34 minutos por intermedio del propio Haaland, que definió con la derecha tras una jugada individual de Josko Gvardiol por la banda izquierda.

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El Arsenal, que llegaba a la fecha con dos empates consecutivos ante Borussia Dortmund y Newcastle, igualó las acciones a los 40 minutos con un cabezazo de Kai Havertz, después de un centro de Mikel Merino. El equipo de Mikel Arteta debió afrontar el partido sin Declan Rice, ausente por el fuerte impacto físico que recibió en el compromiso continental ante el equipo alemán.

El empate definitivo se dio a ocho minutos del final, cuando Jurrien Timber aprovechó una salida errada del arquero Gianluigi Donnarumma tras un saque de esquina y remató con la cadera para vencerlo. La jugada incluyó un contacto previo de Gabriel sobre el arquero italiano que no fue sancionado por el árbitro, en un partido que también tuvo una revisión por una posible mano de Viktor Gyökeres dentro del área y seis tarjetas amarillas repartidas entre ambos planteles.

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El volante surgido de River Plate fue reemplazado a los 21 minutos del segundo tiempo junto con Jérémy Doku, cuando Maresca movió el banco con el ingreso de Nico O’Reilly y Phil Foden. Con el resultado, el Arsenal se mantuvo en lo más alto de la tabla con 29 puntos, seis más que el City, que marcha segundo con 23 unidades. Brighton y Liverpool comparten el tercer puesto con 22 puntos, seguidos por Bournemouth con 21, y Brentford y Leeds con 20 cada uno.

El próximo encuentro del conjunto ciudadano será el miércoles 2 de diciembre cuando se tenga que enfrentar al Leeds en condición de local, por una nueva jornada del certamen inglés. Tres días más tarde, se medirá ante el Brentford de visitante.

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